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Почему США бросаются на Россию в Сирии? Дело в зависимости, уверен эксперт

21 сентября 2020, 21:25  •  101 • Политика
Участившиеся дорожные провокации США против России в Сирии связаны с зависимостью американцев от сирийской нефти, считает специалист по сирийскому и украинскому конфликтам.
В Сирии участились дорожные провокации США против военных России. Последний инцидент завершился для американцев несколькими травмами. Подоплёку происходящего объяснил специализирующийся на сирийском и украинском конфликтах политический блогер Андрей Манзолевский.
Он считает, что причиной агрессивного поведения США является зависимость американцев от сирийской нефти, которую они незаконно выкачивают. Любое приближение к нефтяным полям воспринимается военными США как покушение на "их территорию".
"Зависимость, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Столкновение легко может перейти из небольшой перепалки с использованием огнестрельного оружия в полноценное военное противостояние. Тогда американским оккупантам одним сотрясением точно не отделаться", - пишет Андрей Манзолевский на своём Telegram-канале ManzaL.
Он напоминает инцидент, когда во время патрулирования российскими военнослужащими зоны деэскалации конфликта бронемашины США попытались перекрыть им проезд, хотя маршрут следования был заранее согласован. Российским военным не оставалось ничего, кроме как пойти на таран. В результате несколько американских военнослужащих получили сотрясение мозга.

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