Почему США атакуют русских в Сирии: о "закрученной карусели" рассказал Баранец

США на территории Сирии присутствуют незаконно, подчеркнул военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Он подчеркнул, что таким образом они вполне подпадают под международный юридический статус оккупантов.

"Законное правительство Сирии не давало разрешения американцам присутствовать на их суверенной территории. Американцы себя ведут, как разбойники. И после того как они нанесли удар по законной, по правительственной сирийской армии, они уже ничем не отличаются от тех же террористов, которые таким же образом бьют по сирийской армии. Да, я согласен с вами, что в данном случае этот авиационный удар ВВС США по сирийским войскам - это месть за то, что сирийские войска не пропустили американское подразделение в ту зону, которая находится под контролем сирийской армии", - считает Баранец.

Он полагает, что этот инцидент должен был бы расследоваться на уровне Организации Объединённых Наций, но Баранец уверен, что этого не будет.

"ООН всё больше и больше становится марионеткой Соединённых Штатов Америки - никто этого делать, скорее всего, я даже абсолютно уверен, что никто ничего расследовать не будет. Но конфликт, приведший к человеческим жертвам, может иметь и последствия. И я не исключаю, что в следующий раз - а у сирийской армии есть средства ПВО - по американским самолётам будет нанесён ракетный удар, а это неизбежно приведёт к дальнейшему разрастанию конфликта между американцами и сирийцами. И это уже внесёт совершенно новые краски в сирийскую военно-политическую ситуацию", - предупредил Баранец.

Но пока сирийская армия всецело занята Идлибом. Тем не менее даже крупные политики уже сравнивают действия американской армии в Сирии с действиями террористов, добавил Баранец.

"И если будет так развиваться, то я не исключаю, что в сирийской ПВО, где находятся и российские специалисты, которые обучают сирийских специалистов методам работы и отражения воздушного противника, я не исключаю, что это может привести к ответному удару сирийской армии по американским стервятникам. И тогда может, в общем-то, разгореться такое, знаете, военное противостояние на территории Сирии между американцами и сирийцами. Но это будет уже другая война", - заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что вряд ли российские военные в это время "будут курить бамбук", даже если не открыто, но русские будут оказывать сирийцам помощь в борьбе с американскими стервятниками.

"Тем более что и между россиянами и американцами постоянно искрит, вы это знаете. Вот эти все перекрытия дорог, вот эти гонки вдоль дорог, вот эти вот развороты. Бывали случаи, когда американцы наши патрули не пропускали. В общем-то, там очень серьёзное напряжение между российскими и американскими подразделениями. И мне кажется, что вот такие удары по сирийской армии, весьма возможно, носят провокационный характер, с тем чтобы Россия втянулась в прямые боевые столкновения с американскими подразделениями", - выдвинул версию Баранец.

Он объяснил, почему это делается, напомнив, что Трамп уже несколько раз обещал вывести войска из Сирии, однако есть противники этого решения как в Пентагоне, так и в конгрессе.

"И вот Трамп, судя по всему, почесал репу и решил… Он же уже тысячу раз, вы помните, обещал, но не вывел. И мне кажется, что эта провокация как раз идёт на подыгрывание Трампу, чтобы он остановил свои размышления по поводу вывода американского контингента из Сирии. И после того как сирийская армия надаёт американцам по мордам, он будет вынужден не то что не уходить, он будет вынужден усиливать контингент. А это, в общем-то, ляжет ему в масть во время президентских выборов, которые, вы знаете, состоятся в ноябре этого года. В общем, вот такая закручивается карусель", - подчеркнул Баранец.