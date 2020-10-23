Почему созданные для развития территорий структуры могут похвастаться разве что ускоренной сменой руководителей

Генеральным директором корпорации развития Крыма назначен уроженец Донецка Дмитрий Ворона. Представляя его, вице-премьер Ирина Кивико охарактеризовала его как «системного человека, погруженного во все сложности работы, которые есть с инвесторами у в Крыму».

Не проворонили

Интересно, что в феврале 2018 года Дмитрию Вороне прочили место вице-премьера Крыма по ЖКХ, энергетике и транспорту. При этом его прямо называли представителем донецкой политической школы.

Сейчас Ирина Кивико сказала, что ранее Дмитрий Ворона возглавлял фонд Ялтинского международного экономического форума. Но, судя по базе ЕГРЮЛ, фондом ЯМЭФ более года и по сей день руководит Наиль Габбасов. И, похоже, Ворону очень нужно было куда-то пристроить и снабдить какой-то официальной биографией.

Донецкие, второй заход

Извилистая карьера Дмитрия Вороны заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробнее. Он родился в 1980 году, уже в 26 лет занял должность заместителя министра охраны окружающей среды Украины. Кабмин тогда возглавлял Виктор Янукович, а министром охраны природной среды был Василий Джарты, который вскоре возглавил Совет министров Крыма. Национальным агентством экологических инвестиций при министерстве в этот период руководил Виталий Нахлупин, позже – вице-премьер Крыма, ныне обвиняемый в коррупции и находящийся под домашним арестом.

С марта 2010-го Дмитрий Ворона – замглавы МВД Украины, которое возглавляет в то время Анатолий Могилев, через 40 дней после смерти Джарты занявший пост главы совмина Крыма. В 2012 году Ворона становится замминистра юстиции Украины. В 2013-2014 годах руководил Государственной регистрационной службой Украины. В интернете легко найти намеки на деятельность Вороны в бытность его на этих постах.

Из послужного списка ясно, что он был хорошо знаком с топовой частью списка «македонцев», как в Крыму называли земляков президента Украины Виктора Януковича, выходцев из Донецка и Макеевки, поставленных им «смотрящими» над Крымской автономией.

До недавнего времени Дмитрий Ворона активничал в соцсетях, демонстрируя свою преданность Украине: «Дорогие друзья! Давайте вместе формировать свободное, справедливое общество, построенное на основах демократии!» (перевод с украинского).

Получив после 2014 года российское гражданство, Ворона оказался в Крыму, где занял пост советника главы Сергея Аксёнова. Виталий Нахлупин, напомним, был тогда влиятельным депутатом Госсовета, позже – заместителем Аксёнова в правительстве.

Судя по украинской базе данных OpenUA, Дмитрий Ворона с 2015 года руководит киевской благотворительной организацией «Православное наследие Украины на Святой горе Афон». Не далее как в августе этого года он поздравлял своих единомышленников с праздником Преображения Господня.

Религиозность и призывы к послушанию не помешали Дмитрию Вороне войти в состав рабочей группы по созданию игорной зоны в Крыму.

Корпорация

В связи с кадровыми переменами стоит коротко упомянуть историю самой Корпорации развития Республики Крым. Ее предтечей можно считать агентство регионального развития автономной Республики Крым (проект ЕС и Совета Министров АРК). В период руководства Крымом командой донецких эту структуру возглавлял Алексей Стародубов. Летом 2014 его прочили на должность вице-премьера украинского кабмина по вопросам Крыма, но идея созданий такой структуры не получила развития. Теперь он возглавляет общественную организацию «Крымский экспертный центр» (в Киеве).

Руководство Корпорацией развития Крыма (КРК) – достаточно прельстительная синекура для чиновника. Там неплохая зарплата, и есть возможность получения дополнительных бонусов – если найти правильную интонацию при взаимодействии с понятливым инвестором. Корпорация была создана на деньги «Черноморнефтегаза» – 7 млн руб. Эта организация сначала и владела всеми 100% акций КРК, но в 2016 году полномочия собственника АО были переданы Минэкономразвития Крыма.

За три года там сменилось четыре руководителя. Пятым руководителем корпорации в декабре 2018 года стал приехавший из Башкирии менеджер Наиль Габбасов. В сентябре 2019 года он возглавил и фонд «Ялтинский международный экономический форум». В этом году мероприятие отменили из-за эпидемии.

Теперь Габбасов вернулся в Уфу: 28 сентября его назначили главой Корпорации развития Башкортостана. Глава республики Радий Хабиров рассказал, что Наиля Габбасова пришлось буквально уговаривать вернуться на родину. В Башкортостане Габбасова считают человеком, приближенным к новому премьеру республики Андрею Назарову. Раиль Сарбаев, руководивший корпорацией с апреля 2019 года, срочно был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Сарбаев заявил, что это решение стало для него неожиданностью, а предложений о новой работе он пока не получил.

Ни медведей, ни тракторов

Столь же витиевата и история аналогичной структуры, созданной в Севастополе городским правительством с целью оказывать посреднические услуги бизнесу. Летом 2017 года Корпорацию развития Севастополя (КРС) возглавил известный в городе предприниматель-ресторатор Олег Николаев. Через год их отношения с экс-губернатором Дмитрием Овсянниковым испортились, корпорацию обвинили в бездеятельности и срыве работы с инвесторами. Миллионы китайских туристов в город не приехали, как было обещано, тигры и медведи не заселились в выработанный Инкерманский карьер.

Ресторатора во главе корпорации сменил Дмитрий Курков, банкир, приехавший с материка. Он обещал городу терминал по перевалке сжиженного природного газа и производство по сборке колесных тракторов для Колумбии. В результате этот руководитель КРС не смог отчитаться о 20 млн рублей, выделенных по его заявке из бюджета города.

Исполнять обязанности руководителя структуры стала Ольга Лебедева, из Пензы. Она активно встречалась с потенциальными инвесторами. Результатов эти встречи, похоже, не принесли – о договорах и результатах на сайте корпорации упоминаний нет.

Судя по базе ЕГРЮЛ, с сентября генеральным директором АО «Корпорация развития Севастополя» назначен Сергей Волков, который раньше занимался в Севастополе строительством дорог.