Почему союз России и Китая реален только в телевизоре • 54 • Аналитика

Перспектива создания евразийского «центра силы» от Калининграда до Шанхая явно пугает «коллективный Запад». Это может привести к смене лидера человечества. Стратегический союз русских и китайцев – это страшный сон всех западных политиков.



Почему стоит на месте интеграция России и Китая

Однако реальной интеграции и стратегического партнерства России с Поднебесной нет. Есть только видимость, иллюзия, созданная для успокоения обывателя. Мол, есть союз, стратегический китайский тыл, поэтому Запад нам не страшен. В реальности же Пекин не спешит стать плечом к плечу с Россией против Запада и США.







Дело в том, что Поднебесная – это мировая фабрика, в том числе и для Европы и США, и новый мировой финансовый центр. В такой ситуации китайские товарищи не горят желанием вместе с Россией участвовать в противостоянии Соединенным Штатам. При этом Пекин не прочь выставить русских на передовую, пока идёт «торговая война» с Вашингтоном и обе стороны договариваются о конструктивном сотрудничестве. Суть стратегии Поднебесной хорошо выражена в фразе Мао Цзэдуна: «Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра». Китайская Народная Республика уже один раз выиграла эту игру, когда СССР и США противостояли друг другу. Теперь в конфликте РФ и США в выигрыше снова КНР.



Также китайцы с удовольствием осваивают бывшие высокие советские технологии. В том числе обломки высоких технологий в Малой Руси (Украине): авиастроение, двигателестроение, кораблестроение и ракетостроение. Китай с удовольствие берет русские ресурсы для своей мировой фабрики. При этом «Сила Сибири» почти ничего не значит для красного дракона, просто Пекин получил ещё один резерв. Для России же эта труба малополезна, даже убыточна, и очевидно, что уже не окупится. В плюсе только подрядчики, которые освоили огромные ресурсы. То же самое будет и с проектом «Сила Сибири – 2».



Дело в неравенстве политико-экономических систем России и Китая. Россия в 1990-е годы вернулась в прошлое – в капиталистическую формацию, местами рухнули дальше, до неофеодализма. И деградация практически по всем статьям продолжается. У соседей – «социализм с китайской спецификой» (национальный социализм). Китайский социализм демонстрирует свои успехи: первая экономика мира, новый финансовый центр планеты (с возможностью появления новой глобальной валюты на основе золотого юаня), прорывы в науке и технологиях, стремительно развивающиеся вооруженные силы, которые вскоре могут сменить американцев на месте «мирового жандарма». Свой глобальный проект: «Один пояс – один путь». ВВП России сопоставим с ВВП одной провинции КНР Гуандун.



Очевидно, что в таких условия, если будет создан настоящий русско-китайский союз, Пекин будет доминировать. Это может привести к поглощению китайской компартией российской «элиты» (особенно это будет заметно на востоке страны, за Уралом). Российские восточные регионы будут ориентироваться в первую очередь на Пекин, а не на Москву. Стоит отметить, что этот процесс подспудно идёт и сейчас, что в перспективе приведёт к разделу РФ между Западом и Поднебесной по линии Урала.



Москва не хочет ходить под рукой Си Цзиньпина и китайских коммунистов. Либералы и западники, преобладающие в российской «элите», предпочитают ориентацию на Францию, Германию, Англию, США и Израиль. Запад пока закрывает глаза на «схроны» и «заначки» капиталов наших «ответственных бизнесменов» и чиновников, а Китай своих воров публично наказывает. Вплоть до вывоза беженцев в КНР и казни тех, кто против воли народной партии. Такие условия явно не нравятся российскому бизнесу и власти. Поэтому союз России и Китая пока реален только в телевизионной картинке.



Какая Россия интересна Китаю

Настоящий союз между Россией и Китаем возможен только в случае тождественности политико-экономических систем. Это социализм, главенствующая роль русской народной партии, общегосударственная собственность – национализация земли, недр, вод, лесов и всех стратегических предприятий. Китайцы очень внимательно изучают наследие СССР и КПСС, положительный советский опыт – сталинскую империю, и отрицательный – «перестройка» Горбачёва и гибель Союза. К личности Сталина в Поднебесной относятся с огромным уважением (российские же либералы откровенно ненавидят Сталина). РФ, концептуально и идеологически, финансово-экономически подчиненная Западу, не может быть союзником красному дракону. Только как источник ещё имеющихся технологий и сырья. Но не как стратегический союзник.



Таким образом, демонстрируемый союз России и Китая так и остался на бумаге и в телевизоре. Никакого реального сближения Москвы и Пекина не будет, пока в России господствует капитализм периферийного, полуколониального типа. Однако очевидно, что Поднебесная поддержит Россию (в том числе и в новой индустриализации), которая пойдёт по пути возрождения социализма с «русской спецификой» — СССР-2, Русский Союз. Китаю выгоден союз с сильной и независимой Россией, как во времена Сталина. Союз по принципу «спина к спине», когда обе великие державы независимы и сильны, самодержавны в своих действиях и обеспечивают друг другу стратегический тыл.



Перспектива создания евразийского «центра силы» от Калининграда до Шанхая явно пугает «коллективный Запад». Это может привести к смене лидера человечества. Стратегический союз русских и китайцев – это страшный сон всех западных политиков.Однако реальной интеграции и стратегического партнерства России с Поднебесной нет. Есть только видимость, иллюзия, созданная для успокоения обывателя. Мол, есть союз, стратегический китайский тыл, поэтому Запад нам не страшен. В реальности же Пекин не спешит стать плечом к плечу с Россией против Запада и США.Дело в том, что Поднебесная – это мировая фабрика, в том числе и для Европы и США, и новый мировой финансовый центр. В такой ситуации китайские товарищи не горят желанием вместе с Россией участвовать в противостоянии Соединенным Штатам. При этом Пекин не прочь выставить русских на передовую, пока идёт «торговая война» с Вашингтоном и обе стороны договариваются о конструктивном сотрудничестве. Суть стратегии Поднебесной хорошо выражена в фразе Мао Цзэдуна: «Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра». Китайская Народная Республика уже один раз выиграла эту игру, когда СССР и США противостояли друг другу. Теперь в конфликте РФ и США в выигрыше снова КНР.Также китайцы с удовольствием осваивают бывшие высокие советские технологии. В том числе обломки высоких технологий в Малой Руси (Украине): авиастроение, двигателестроение, кораблестроение и ракетостроение. Китай с удовольствие берет русские ресурсы для своей мировой фабрики. При этом «Сила Сибири» почти ничего не значит для красного дракона, просто Пекин получил ещё один резерв. Для России же эта труба малополезна, даже убыточна, и очевидно, что уже не окупится. В плюсе только подрядчики, которые освоили огромные ресурсы. То же самое будет и с проектом «Сила Сибири – 2».Дело в неравенстве политико-экономических систем России и Китая. Россия в 1990-е годы вернулась в прошлое – в капиталистическую формацию, местами рухнули дальше, до неофеодализма. И деградация практически по всем статьям продолжается. У соседей – «социализм с китайской спецификой» (национальный социализм). Китайский социализм демонстрирует свои успехи: первая экономика мира, новый финансовый центр планеты (с возможностью появления новой глобальной валюты на основе золотого юаня), прорывы в науке и технологиях, стремительно развивающиеся вооруженные силы, которые вскоре могут сменить американцев на месте «мирового жандарма». Свой глобальный проект: «Один пояс – один путь». ВВП России сопоставим с ВВП одной провинции КНР Гуандун.Очевидно, что в таких условия, если будет создан настоящий русско-китайский союз, Пекин будет доминировать. Это может привести к поглощению китайской компартией российской «элиты» (особенно это будет заметно на востоке страны, за Уралом). Российские восточные регионы будут ориентироваться в первую очередь на Пекин, а не на Москву. Стоит отметить, что этот процесс подспудно идёт и сейчас, что в перспективе приведёт к разделу РФ между Западом и Поднебесной по линии Урала.Москва не хочет ходить под рукой Си Цзиньпина и китайских коммунистов. Либералы и западники, преобладающие в российской «элите», предпочитают ориентацию на Францию, Германию, Англию, США и Израиль. Запад пока закрывает глаза на «схроны» и «заначки» капиталов наших «ответственных бизнесменов» и чиновников, а Китай своих воров публично наказывает. Вплоть до вывоза беженцев в КНР и казни тех, кто против воли народной партии. Такие условия явно не нравятся российскому бизнесу и власти. Поэтому союз России и Китая пока реален только в телевизионной картинке.Настоящий союз между Россией и Китаем возможен только в случае тождественности политико-экономических систем. Это социализм, главенствующая роль русской народной партии, общегосударственная собственность – национализация земли, недр, вод, лесов и всех стратегических предприятий. Китайцы очень внимательно изучают наследие СССР и КПСС, положительный советский опыт – сталинскую империю, и отрицательный – «перестройка» Горбачёва и гибель Союза. К личности Сталина в Поднебесной относятся с огромным уважением (российские же либералы откровенно ненавидят Сталина). РФ, концептуально и идеологически, финансово-экономически подчиненная Западу, не может быть союзником красному дракону. Только как источник ещё имеющихся технологий и сырья. Но не как стратегический союзник.Таким образом, демонстрируемый союз России и Китая так и остался на бумаге и в телевизоре. Никакого реального сближения Москвы и Пекина не будет, пока в России господствует капитализм периферийного, полуколониального типа. Однако очевидно, что Поднебесная поддержит Россию (в том числе и в новой индустриализации), которая пойдёт по пути возрождения социализма с «русской спецификой» — СССР-2, Русский Союз. Китаю выгоден союз с сильной и независимой Россией, как во времена Сталина. Союз по принципу «спина к спине», когда обе великие державы независимы и сильны, самодержавны в своих действиях и обеспечивают друг другу стратегический тыл. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





54 Источник Похожие новости «Чёрный январь» - 30 лет: кто виноват в гибели бакинцев в январе 1990 Оптимизация по-украински: На Украине распродают активы «Укроборонпрома» Большие перемены Англосаксонская "Бойня номер пять" в Германии «Голубь мира» по-американски: Убережёт ли Трамп США от новой войны «Правый уклон» госкорпорации «Роскосмос» Новости партнеров