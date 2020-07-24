Почему Советская Армия не остановила развал страны в 1991 году • 47 • Аналитика

В конце 1991 года прекратил свое существование Советский Союз. Но и спустя почти 30 лет мы недоумеваем: как получилось, что мощная Советская Армия не предприняла никаких шагов к защите единства страны, которой служила.





В Вооруженных силах СССР в 1990 году, накануне распада страны, служило 4 490 800 человек. Все маршалы, генералы и адмиралы, офицеры, мичманы и прапорщики, старшины и сержанты, солдаты и матросы СА и ВМФ СССР принимали присягу и должны были защищать советское государство и советский народ. Однако на деле вышло совсем иначе: промолчали даже прославленные советские генералы, среди которых в то время были и ветераны Великой Отечественной войны.



За послевоенную историю своего существования Советская Армия несколько раз участвовала в подавлении оппозиционных выступлений в странах Восточной Европы (Восточная Германия в 1953, Венгрия в 1956, Чехословакия в 1968), девять лет воевала в Афганистане в интересах поддержки афганского просоветского режима, неся серьезные потери. Но спасти собственную страну от распада она так и не смогла. Сейчас можно много рассуждать о том, что военачальники не захотели воевать со своим народом, но ведь уже в начале 1991 года было понятно даже далеким от политики людям, куда все идет.



Вряд ли советские маршалы и генералы были малыми детьми или сумасшедшими, чтобы не понимать плачевных перспектив советского государства, да и трусами боевых офицеров, многие из которых прошли не только Афганистан, но и Великую Отечественную, уж точно не назовешь. Что же препятствовало военным взять власть в свои руки или, хотя бы, обеспечить приход к власти тех сил, которые могли бы сохранить советское государство?



Во-первых, при всем повышенном внимании к армии в послевоенный период, советская партийная элита всегда стремилась не допустить реального влияния военных на политическую жизнь страны. Силовиков во власть старались не пускать. В итоге у того поколения советских генералов, которое находилось в строю к 1991 году, уже сформировалось стойкое убеждение о том, что в политику военным вмешиваться не стоит. Кстати, именно на рубеже 1980-х – 1990-х гг. появились и первые политические деятели СССР из среды военных – Александр Руцкой, Руслан Аушев, Джохар Дудаев, однако, как мы понимаем, находились они в несколько ином политическом лагере.



Во-вторых, советские вооруженные силы были прекрасно работающим механизмом с отменной дисциплиной, но наличием воли и инициативы к самостоятельному принятию решений, особенно о действиях политического характера, командование СА не обладало.



Тот же Борис Ельцин спустя всего два года оказался куда решительнее: введенные в Москву войска расстреляли Дом Советов из танков, а большая часть военачальников Ельцина либо поддержала, либо поспешила промолчать. Возможно, все дело было в том, что военные привыкли подчиняться приказу Верховного главнокомандующего, коим в 1991 году еще оставался Михаил Горбачев. Хотя в состав ГКЧП вошел министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов, а главком Сухопутных войск СССР генерал армии Валентин Варенников и ряд других военачальников были среди сторонников попытки переворота.









По сути, нерешительность советских военачальников старшего поколения была такова, что Горбачеву можно было и не менять высшее военное руководство страны. Но он все же пошел на обновление персонального состава командования: новым министром обороны после провального путча стал маршал авиации Евгений Шапошников, прежде занимавший должность главкома ВВС, а начальником Генштаба стал начальник Военной академии им. М.В.Фрунзе генерал армии Владимир Лобов.



В армейской среде так и не появились свои «горячие головы», готовые попытаться силовым путем предотвратить грядущий распад советского государства. Даже такие «радикалы» как генерал-полковник Альберт Макашов, в то время командовавший войсками Приволжско-Уральского военного округа и поддержавший ГКЧП (за что лишился должности), на какие-то более самостоятельные и решительные действия против Горбачева и Ельцина не пошли.



Наконец, нельзя отрицать и личной заинтересованности части военной верхушки Советского Союза в предстоявших преобразованиях. Целый ряд генералов нового поколения сделали успешную военную карьеру именно благодаря своему прямому или косвенному соучастию в утверждении у власти Бориса Ельцина. Боевые заслуги этих людей в том же Афганистане не подлежат сомнению, но в политической жизни страны они сыграли скорее отрицательную роль. В конце 1991 года прекратил свое существование Советский Союз. Но и спустя почти 30 лет мы недоумеваем: как получилось, что мощная Советская Армия не предприняла никаких шагов к защите единства страны, которой служила.В Вооруженных силах СССР в 1990 году, накануне распада страны, служило 4 490 800 человек. Все маршалы, генералы и адмиралы, офицеры, мичманы и прапорщики, старшины и сержанты, солдаты и матросы СА и ВМФ СССР принимали присягу и должны были защищать советское государство и советский народ. Однако на деле вышло совсем иначе: промолчали даже прославленные советские генералы, среди которых в то время были и ветераны Великой Отечественной войны.За послевоенную историю своего существования Советская Армия несколько раз участвовала в подавлении оппозиционных выступлений в странах Восточной Европы (Восточная Германия в 1953, Венгрия в 1956, Чехословакия в 1968), девять лет воевала в Афганистане в интересах поддержки афганского просоветского режима, неся серьезные потери. Но спасти собственную страну от распада она так и не смогла. Сейчас можно много рассуждать о том, что военачальники не захотели воевать со своим народом, но ведь уже в начале 1991 года было понятно даже далеким от политики людям, куда все идет.Вряд ли советские маршалы и генералы были малыми детьми или сумасшедшими, чтобы не понимать плачевных перспектив советского государства, да и трусами боевых офицеров, многие из которых прошли не только Афганистан, но и Великую Отечественную, уж точно не назовешь. Что же препятствовало военным взять власть в свои руки или, хотя бы, обеспечить приход к власти тех сил, которые могли бы сохранить советское государство?Во-первых, при всем повышенном внимании к армии в послевоенный период, советская партийная элита всегда стремилась не допустить реального влияния военных на политическую жизнь страны. Силовиков во власть старались не пускать. В итоге у того поколения советских генералов, которое находилось в строю к 1991 году, уже сформировалось стойкое убеждение о том, что в политику военным вмешиваться не стоит. Кстати, именно на рубеже 1980-х – 1990-х гг. появились и первые политические деятели СССР из среды военных – Александр Руцкой, Руслан Аушев, Джохар Дудаев, однако, как мы понимаем, находились они в несколько ином политическом лагере.Во-вторых, советские вооруженные силы были прекрасно работающим механизмом с отменной дисциплиной, но наличием воли и инициативы к самостоятельному принятию решений, особенно о действиях политического характера, командование СА не обладало.Тот же Борис Ельцин спустя всего два года оказался куда решительнее: введенные в Москву войска расстреляли Дом Советов из танков, а большая часть военачальников Ельцина либо поддержала, либо поспешила промолчать. Возможно, все дело было в том, что военные привыкли подчиняться приказу Верховного главнокомандующего, коим в 1991 году еще оставался Михаил Горбачев. Хотя в состав ГКЧП вошел министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов, а главком Сухопутных войск СССР генерал армии Валентин Варенников и ряд других военачальников были среди сторонников попытки переворота.По сути, нерешительность советских военачальников старшего поколения была такова, что Горбачеву можно было и не менять высшее военное руководство страны. Но он все же пошел на обновление персонального состава командования: новым министром обороны после провального путча стал маршал авиации Евгений Шапошников, прежде занимавший должность главкома ВВС, а начальником Генштаба стал начальник Военной академии им. М.В.Фрунзе генерал армии Владимир Лобов.В армейской среде так и не появились свои «горячие головы», готовые попытаться силовым путем предотвратить грядущий распад советского государства. Даже такие «радикалы» как генерал-полковник Альберт Макашов, в то время командовавший войсками Приволжско-Уральского военного округа и поддержавший ГКЧП (за что лишился должности), на какие-то более самостоятельные и решительные действия против Горбачева и Ельцина не пошли.Наконец, нельзя отрицать и личной заинтересованности части военной верхушки Советского Союза в предстоявших преобразованиях. Целый ряд генералов нового поколения сделали успешную военную карьеру именно благодаря своему прямому или косвенному соучастию в утверждении у власти Бориса Ельцина. Боевые заслуги этих людей в том же Афганистане не подлежат сомнению, но в политической жизни страны они сыграли скорее отрицательную роль. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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