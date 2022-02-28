Почему соратник Зеленского пришел в кепке? На Украине пояснили

В партии Зеленского пояснили, почему депутат парламента сидит на межгосударственных дипломатических переговорах за столом в кепке.

Народный депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский пояснил, почему на переговорах с делегацией России Давид Арахамия сидел за столом в кепке.

По наряду Давида видно, что капитулировать он не собирается, а вот машину отжать может,

- заявил украинский депутат.

Напомним, Давид Арахамия является главой правящей фракции партии "Слуга народа" Зеленского в Раде.

Ладно, даю подсказку. Давид снимает кепку, и матросы на зебрах сразу входят в Кронштадт. А то вижу, аналитики в Москве уже с ума сходят,

- в образных выражениях украинских криминальных реалий описал внешний вид и поведение представителя режима Зеленского депутат Бужанский.

Он также дал характеристику переговорщику от Украины: "У меня всякое бывало в отношениях с Арахамией, но это он сейчас вынужден сидеть и цепляться за каждое слово на переговорах... Из всех переговорщиков я бы всегда выбрал именно его, без всяких шуток сейчас, я бы ему доверился. Я и доверился, верю, что может. И очень надеюсь, что сможет, жду этого от него".

В Белоруссии прошли первые переговоры между представителями России и Украины. Делегация России больше суток ждала представителей Украины. По итогам встречи дипломат Владимир Мединский заверил, что Россия готова провести за столом переговоров столько времени, сколько потребуется.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Минобороны России наносит точечные удары по военным объектам. Солдаты России не представляют опасности для украинцев. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на любую угрозу России ответ будет незамедлительным.

В результате гражданской войны на Украине с 2014 года погибло не менее 14 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами. Страны Запада намерены втянуть Украину в военный блок НАТО, что угрожает безопасности России.

Все детали спецоперации России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".