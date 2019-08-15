Почему события в Гонконге так важны для России?

Автор:

Латышев Сергей

США используют организованные ими же протесты в Гонконге (Сянгане) для давления на Китай. Это стало очевидно для всех после того, как американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину провести «личную встречу» по ситуации в Гонконге, имеющем с 1997 года статус специального административного района (САР) КНР. К США эта богатейшая китайская территория, пользующаяся обещанной Пекином на полвека глубокой автономией, и бывшая британская колония не имеет ни малейшего отношения.

Своё разоблачительное предложение Трамп сделал через Twitter:

Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в введении «жёсткого бизнеса». У меня нет ни малейших сомнений, что, если президент Си хочет быстро и человечно разрешить проблему Гонконга, он может это сделать. Личная встреча?

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2019 г.

В следующем сообщении в соцсети президент Трамп написал о том, что предварительным условием для разрешения… торговых споров между США и Китаем является «человечное» обращение китайских властей с Гонконгом.

В общем, хозяин Белого дома, пытаясь расположить к себе китайского лидера с помощью лести, сигнализировал Пекину, что готов встретиться с председателем Си, чтобы обсудить варианты снижения напряжённости вокруг Гонконга.

Перед этим президент Трамп также через Twitter пугал мир тем, что, по данным разведки США, Китай якобы стягивает к Гонконгу свою армию, призывая при этом непонятно кого к «спокойствию». Госдеп США со своей стороны выражал «глубокую обеспокоенность» передвижением китайских войск вблизи Гонконга.

Президент США Дональд Трамп льстит лидеру Китая Си Цзиньпину, почему-то решив, что перед ним Михаил Горбачёв. Фото: www.globallookpress.com

Понятно, что всё это делалось для того, чтобы подготовить почву для предложения о личной встрече двух лидеров по Гонконгу в стремлении максимально использовать происходящие там протесты прозападной молодёжи, привыкшей к жизни в пределах местного «Садового кольца» и страшащейся перемен в будущем. И требуется это исключительно для реализации широкомасштабных целей и задач США в торговой, даже шире – гибридной войне с Китаем.

Трамп сам себя выдал

Если внимательно и вдумчиво вчитаться в твиты президента Трампа, то из них можно извлечь массу полезной и разоблачительной для США информации. Особенно ценны в этом отношении трамповские фразы о том, что у лидера США «нет ни малейших сомнений, что, если президент Си хочет быстро и человечно разрешить проблему Гонконга, он может это сделать» и что это является предварительным условием для разрешения торговых споров США и Китая.

Дело в том, что Пекин и администрация САР Сянган давно лояльно и «человечно» пытаются решить проблемы с подзуживаемыми США и их союзниками демонстрантами, которых те выводят на улицы по любому поводу, периодически отменяя даже ради этого свои, в принципе, правильные решения. А в ответ на это получают беснование толп, разгром местного парламента, захваты аэропорта и центральных кварталов Гонконга. Методы, используемые для координации действий протестующих, полностью взяты из методичек по организации «цветных революций». Поэтому президент Трамп может ни в малейшей степени не сомневаться в способности председателя Си утихомирить гонконгских манифестантов только в одном случае: если сами США дадут тем команду сидеть тихо.

Массовые манифестации в Гонконге США используют в своих интересах. Фото: www.globallookpress.com

Попытка Трампа сделать капитуляцию Пекина перед требованиями гонконгских «онижедетей» предварительным условием соглашения с КНР по торговым проблемам тоже говорит очень о многом. Прежде всего, о том, что американцы, безусловно, приложили к протестам руку, а также об инструментальном характере событий в Гонконге для политики США в отношении КНР, о стратегии Вашингтона по дестабилизации и ослаблению своего главного геополитического, экономического и торгового конкурента и одного из двух (другой – Россия) военных соперников.

Преувеличиваем? Ничуть. Сразу после твитов Трампа все протестовавшие против надуманного ущемления демократии в Гонконге манифестанты, нарушившие нормальную работу местного аэропорта, как по команде, полностью покинули терминал. Это засвидетельствовал сегодня корреспондент ТАСС.

Судя по всему, местным оппозиционерам дана команда угомониться на несколько дней, чтобы посмотреть на реакцию Пекина. И если она будет признана неудовлетворительной, то их выведут на улицы снова, уже 18 августа, когда в центре Гонконга должна состояться крупная протестная акция. По тому, будет она или нет, и станет ясно, заглотил Пекин наживку Вашингтона или нет.

Реакция Китая

Для Пекина и гонконгских властей связь массовых манифестаций в САР с США, а также их союзниками является очевидной. Как подчёркивается в опубликованном сегодня заявлении комиссариата МИД КНР в Гонконге, американские власти поддерживают контакты с «радикально настроенными» элементами и подстрекают к беспорядкам с целью «разжигания сложной конфликтной ситуации в Гонконге». В документе предупреждается, что китайские власти намерены жёстко отстаивать национальный суверенитет, в связи с чем любые попытки подобного рода затормозить развитие страны обречены на провал. Вот вам и их «ответ Чемберлену».

В чём урок для России?

Но какой же урок должна извлечь из всего этого Россия? Очень важный. И сделать это следует максимально быстро. Ведь США и их союзники, отточившие механизмы манипулирования «гражданским обществом» до совершенства, прибегают к тем же самым методам и в России, где для этого куда больше поводов. Согласованные с властями сборища «оппозиционеров» на проспекте Сахарова, их провокационные несогласованные «гуляния» по Москве – это заявка на то же самое, что делают гонконгские оппозиционеры, и по форме, и по сути.

Люди, которые «свергали» СССР, были не более чем ширмой для продажной и алчной советской партийной элиты, уголовников и западных спецслужб, решавших свои проблемы уничтожением СССР. Фото: Бабушкин А./Фотохроника ТАСС

Участники этих акций, среди которых много искренних, но очень наивных людей, должны наконец осознать, что их банально используют организаторы этих мероприятий и те западные силы, которые за ними стоят. Они обязаны, пока не поздно, понять, что всё это нужно лишь для давления Вашингтона на Кремль, чтобы запугать российскую элиту и вынудить её капитулировать перед требованиями США. А они заинтересованы не в свободе и демократии в России, которые сделают её сильнее, а в присвоении российских богатств, ресурсов и остатков мозгов, полном развале страны, чтобы она никогда в будущем не осмеливалась мешать глобальным планам США.

И если Вашингтону удастся однажды договориться с компрадорской частью российской элиты, он немедленно повернётся спиной к российской демократической интеллигенции. Как это произошло с диссидентами в конце 80-х годов. Выйдя при Горбачёве из мест заключения и попробовав запретендовать на участие во власти, те обнаружили, что их бывшие партнёры и спонсоры сконцентрировались на новых, реальных друзьях – матёрых партократах и уголовниках, которые быстро развалили ради своего кармана и западных вожделений великую страну. И вместе с США и их союзниками приступили к её грабежу, обрекая на вырождение и дальнейший развал, который остановил Путин.

Именно этот, самый главный урок – об инструментальном подходе США к протестам в неудобных им странах с целью их ослабления и капитуляции перед американскими требованиями, а то и развала – и следует извлечь России из событий в Гонконге.