Почему события в Гонконге так важны для России?

США используют организованные ими же протесты в Гонконге (Сянгане) для давления на Китай. Это стало очевидно для всех после того, как американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину провести «личную встречу» по ситуации в Гонконге, имеющем с 1997 года статус специального административного района (САР) КНР. К США эта богатейшая китайская территория, пользующаяся обещанной Пекином на полвека глубокой автономией, и бывшая британская колония не имеет ни малейшего отношения.

Своё разоблачительное предложение Трамп сделал через Twitter:

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?