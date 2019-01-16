Почему снова провалились переговоры России и США о крылатых ракетах

Уже много лет между США и Россией идет свара из-за нарушений Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД). Американцы попрекают россиян тем, что своей новой крылатой ракетой (она пока носит цифровое обозначение 9М729) они нарушают требования договора (ракета якобы летает менее 500 км), а россияне, со своей стороны, выкладывают встречные козыри: противоракетная установка США Мк-41, считающаяся оборонительной, может легко превратиться в наступательную, если ее зарядят «Томагавками» (дальность - более 2,4 тыс. км), а кроме того, штатовцы создали и ракету-мишень, и беспилотник, которые обладают всеми характеристиками ракеты, нарушающей Договор. Вот так и обменивались взаимными упреками до последних дней. Более того! Вашингтоне даже ультиматум Москве объявлял: даем, мол, 60 дней на размышления, а потом США выйдут из Договора.

Как говорится, не пугай ОМОН дубинкой! Путин уже несколько раз говорил: Россия быстро найдет адекватный военно-технический ответ (и он уже есть, так сказать, в лице гиперзвукового комплекса «Авангард»). Москва продолжала настаивать на том, что надо садиться за стол переговоров, выкладывать карты и искать компромисс. Вроде бы американцы согласились. На днях в Женеве прошли новые двухсторонние консультации России и США по ракетам средней и меньшей дальности. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Спорили более двух часов. Итог?

Госдепартамент США выразил разочарование переговорами в Женеве. Томпсон заявил: «Россия продолжает существенно нарушать договор и не предоставила планов по возвращению к его полному и поддающемуся проверке соблюдению. Наше послание однозначно: Россия должна уничтожить ракетную систему, нарушающую договор».

Тут сразу возникает встречный вопрос: а почему США не предоставили россиянам планов по возвращению своих ракетных систем в рамки ДРСМД? Но вместо ответа американская сторона, по словам Рябкова, «даже еще больше ужесточила тональность, это нам представляется не очень благоприятным сигналом». Вот так и разъехались из Женевы ни с чем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американская сторона не услышала аргументов России по вопросу соответствия ракеты 9М729 установленным нормам.

По словам Лаврова, тезисы российской стороны давали возможность американским дипломатам воочию убедиться в том, что ракета соответствует всем установленным договоренностям. Но представители США, говорил Лавров, приехали на встречу с заранее заготовленным ультиматумом. Согласно этой позиции, Россия должна уничтожить ракету, пусковые установки и все необходимое для ее работоспособности оборудование под надзором американских представителей. На вопросы, почему представители США не хотят услышать конкретные предложения по осмотру и оценке ракеты, американская сторона не отреагировала, отметил глава российского МИД: «Логика всех американских подходов, которые вчера прозвучали заключалась только в одном — вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем, поэтому вы, Россия, обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны».

Но мы это уже проходили в горбачевские времена. И, видимо, развратили американцев, легко добивавшихся тогда исполнения всех своих прихотей. Только сейчас в Кремле и в МИДе у нас другие люди. И они не позволят, чтобы с ним разговаривали, как богатые баре с официантами.

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