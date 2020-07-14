Почему сложно определить самую бедную республику СССР: факты об экономике до и после распада союза • 62 • Аналитика

Город Бельцы, 1980-е





Советский Союз был огромным государством, включавшим в себя совершенно разные в экономическом, географическом, этническом отношении регионы. Поэтому сравнивать уровень бедности в тех или иных республиках можно лишь весьма условно.



В первую очередь, если говорить о таком показателе как ВВП, то он демонстрировал наибольший прирост в Грузии, Армении, Эстонии и Латвии, а самый низкий прирост – в Молдавии, Киргизии, Туркмении, Украине, Белоруссии и РСФСР. При этом в Белоруссии и РСФСР прирост имел даже отрицательное значение. Но значит ли это на самом деле, что РСФСР жила хуже тех же Армении или Таджикистана? И да, и нет, поскольку уровень и качество жизни населения в горном таджикском селе и в крупном городе РСФСР отличались столь же существенно, как и в Душанбе или Ереване и рабочем поселке где-нибудь на Урале.



Различия в приросте ВВП, которые мы видим в статистических материалах, не отражают реальную ситуацию, которая имела место в советский период. В действительности уровень экономического развития республик мог быть совершенно иным: понятно, что сравнивать промышленную Свердловскую область с Горным Памиром (Бадахшанской АО) Таджикистана вряд ли стоит. Играли роль самые разные факторы – от климатических условий до исторически складывавшихся форм хозяйствования, уровня развития науки и образования и т.д.,

- рассказывает финансист Владимир Семенов.



Пожалуй, лучше всего реальную ситуацию с экономическим развитием республик СССР можно увидеть на примере уровня жизни в постсоветских государствах. Именно распад Советского Союза продемонстрировал, кто из республик обладал действительно развитой экономикой, а кто был скорее потребителем, чем производителем. В аутсайдерах после 1991 года сразу же оказались Таджикистан и Кыргызстан в Средней Азии, Армения в Закавказье, а также Молдавия.



В то же время «бедные» при советской власти Россия и Белоруссия, а также Казахстан попали в число лидеров по уровню жизни на постсоветском пространстве. Это может объяснятся лишь одной причиной: в советское время регионы относились к числу доноров, отдавая часть производимой продукции и даже человеческие ресурсы национальным республикам Закавказья и Средней Азии, а также Прибалтики.



Прибалтийские республики значительно обеднели по сравнению с советским периодом, но кредитная поддержка со стороны США и ЕС не дали им окончательно «загнуться», хотя сотни тысяч молодых граждан Литвы, Латвии, Эстонии отправились в страны Западной и Северной Европы на заработки, да там и остались. Демографическая ситуация в Прибалтике гораздо хуже, чем экономическая.









В отличие от советского времени, на постсоветском пространстве в лидеры по уровню жизни и темпам экономического развития выбились те страны, в которых либо присутствовали значительные природные ресурсы, либо было выгодное географическое положение или осталась значительная промышленная инфраструктура.



Самым бедным государством на постсоветском пространстве оказался Таджикистан. Гражданская война, разрушение сложившихся экономических связей, отток русскоязычного населения внесли свою лепту в ухудшение экономической ситуации в этой среднеазиатской республике. Сегодня значительная часть таджикских семей живет за счет своих родственников, трудящихся в других странах, в первую очередь – в Российской Федерации.



По уровню жизни Таджикистан сравним с бедными африканскими государствами. Хотя уровень жизни населения значимо увеличился по сравнению с 2000 годами, экономика республики по-прежнему зависит от внешних факторов, среди которых - и поддержка со стороны России, и труд таджикских мигрантов на бесчисленных российских стройках.



Такое «падение вниз» вряд ли стало бы возможным, если бы в советский период Таджикская ССР действительно была бы развитой в экономическом отношении республикой. Но, как оказалось, низкий уровень развития промышленности, недостаток собственных квалифицированных кадров в совокупности с политической нестабильностью сыграли свою роль.



Практически аналогичной оказалась ситуация и в Кыргызстане, который также в списке беднейших государств постсоветского пространства. В советское время Киргизия жила довольно неплохо, но практически сразу же после распада СССР республика буквально провалилась в тотальную нищету. Советский Союз был огромным государством, включавшим в себя совершенно разные в экономическом, географическом, этническом отношении регионы. Поэтому сравнивать уровень бедности в тех или иных республиках можно лишь весьма условно.В первую очередь, если говорить о таком показателе как ВВП, то он демонстрировал наибольший прирост в Грузии, Армении, Эстонии и Латвии, а самый низкий прирост – в Молдавии, Киргизии, Туркмении, Украине, Белоруссии и РСФСР. При этом в Белоруссии и РСФСР прирост имел даже отрицательное значение. Но значит ли это на самом деле, что РСФСР жила хуже тех же Армении или Таджикистана? И да, и нет, поскольку уровень и качество жизни населения в горном таджикском селе и в крупном городе РСФСР отличались столь же существенно, как и в Душанбе или Ереване и рабочем поселке где-нибудь на Урале.- рассказывает финансист Владимир Семенов.Пожалуй, лучше всего реальную ситуацию с экономическим развитием республик СССР можно увидеть на примере уровня жизни в постсоветских государствах. Именно распад Советского Союза продемонстрировал, кто из республик обладал действительно развитой экономикой, а кто был скорее потребителем, чем производителем. В аутсайдерах после 1991 года сразу же оказались Таджикистан и Кыргызстан в Средней Азии, Армения в Закавказье, а также Молдавия.В то же время «бедные» при советской власти Россия и Белоруссия, а также Казахстан попали в число лидеров по уровню жизни на постсоветском пространстве. Это может объяснятся лишь одной причиной: в советское время регионы относились к числу доноров, отдавая часть производимой продукции и даже человеческие ресурсы национальным республикам Закавказья и Средней Азии, а также Прибалтики.Прибалтийские республики значительно обеднели по сравнению с советским периодом, но кредитная поддержка со стороны США и ЕС не дали им окончательно «загнуться», хотя сотни тысяч молодых граждан Литвы, Латвии, Эстонии отправились в страны Западной и Северной Европы на заработки, да там и остались. Демографическая ситуация в Прибалтике гораздо хуже, чем экономическая.В отличие от советского времени, на постсоветском пространстве в лидеры по уровню жизни и темпам экономического развития выбились те страны, в которых либо присутствовали значительные природные ресурсы, либо было выгодное географическое положение или осталась значительная промышленная инфраструктура.Самым бедным государством на постсоветском пространстве оказался Таджикистан. Гражданская война, разрушение сложившихся экономических связей, отток русскоязычного населения внесли свою лепту в ухудшение экономической ситуации в этой среднеазиатской республике. Сегодня значительная часть таджикских семей живет за счет своих родственников, трудящихся в других странах, в первую очередь – в Российской Федерации.По уровню жизни Таджикистан сравним с бедными африканскими государствами. Хотя уровень жизни населения значимо увеличился по сравнению с 2000 годами, экономика республики по-прежнему зависит от внешних факторов, среди которых - и поддержка со стороны России, и труд таджикских мигрантов на бесчисленных российских стройках.Такое «падение вниз» вряд ли стало бы возможным, если бы в советский период Таджикская ССР действительно была бы развитой в экономическом отношении республикой. Но, как оказалось, низкий уровень развития промышленности, недостаток собственных квалифицированных кадров в совокупности с политической нестабильностью сыграли свою роль.Практически аналогичной оказалась ситуация и в Кыргызстане, который также в списке беднейших государств постсоветского пространства. В советское время Киргизия жила довольно неплохо, но практически сразу же после распада СССР республика буквально провалилась в тотальную нищету. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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