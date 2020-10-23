Почему Швеция начала готовиться к войне с Россией: Русский генерал раскрыл причину

Швеция готовится к возможному военному конфликту с Россией. Не воевавшая более 200 лет страна намерена на 40% увеличить военные расходы в связи с "действиями РФ". Информацию прокомментировал генерал-майор российских Вооружённых сил Сергей Липовой.

По его словам, причиной антироссийской риторики Швеции, а также других стран Запада является влияние США. Из Вашингтона всё чаще звучат заявления о готовности вступить в военный конфликт с Москвой.

"Вассалы", естественно, своего "феодала" поддерживают и всячески выражают Москве своё недовольство её "агрессивной политикой" в надежде на одобрение "хозяев", - пояснил Сергей Липовой в беседе с "ПолитЭкспертом".

Он добавил, что Россия сравнима по военной мощи с Китаем, но его пока не трогают, так как на нём держится вся мировая экономика. Поэтому Швеция, сколько бы она ни увеличивала военные расходы, не сможет выстоять в противостоянии с Россией. В случае конфликта единственная надежда Стокгольма - это помощь со стороны Вашингтона.