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Почему Швеция начала готовиться к войне с Россией: Русский генерал раскрыл причину

23 октября 2020, 22:35  •  95 • Политика
Швеция готовится к возможному военному конфликту с Россией. Русский генерал объяснил подоплёку событий. "Вассалы" США, естественно, поддерживают своего "феодала" и всячески выражают Москве своё недовольство её "агрессивной политикой" в надежде на одобрение "хозяев", - объяснил он.
Швеция готовится к возможному военному конфликту с Россией. Не воевавшая более 200 лет страна намерена на 40% увеличить военные расходы в связи с "действиями РФ". Информацию прокомментировал генерал-майор российских Вооружённых сил Сергей Липовой.
По его словам, причиной антироссийской риторики Швеции, а также других стран Запада является влияние США. Из Вашингтона всё чаще звучат заявления о готовности вступить в военный конфликт с Москвой.
"Вассалы", естественно, своего "феодала" поддерживают и всячески выражают Москве своё недовольство её "агрессивной политикой" в надежде на одобрение "хозяев", - пояснил Сергей Липовой в беседе с "ПолитЭкспертом".
Он добавил, что Россия сравнима по военной мощи с Китаем, но его пока не трогают, так как на нём держится вся мировая экономика. Поэтому Швеция, сколько бы она ни увеличивала военные расходы, не сможет выстоять в противостоянии с Россией. В случае конфликта единственная надежда Стокгольма - это помощь со стороны Вашингтона.
Швеция - не первая страна, которая рассчитывает на помощь Вашингтона. Вот только ни один расчёт ещё ни разу не оправдался. У американцев нет друзей, только пешки, которыми жертвуют без сожаления, - подытожил генерал-майор.

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