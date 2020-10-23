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Почему Швеция начала готовиться к войне с Россией: Русский генерал раскрыл причину
23 октября 2020, 22:35 • 95 • Политика
Швеция готовится к возможному военному конфликту с Россией. Русский генерал объяснил подоплёку событий. "Вассалы" США, естественно, поддерживают своего "феодала" и всячески выражают Москве своё недовольство её "агрессивной политикой" в надежде на одобрение "хозяев", - объяснил он.
Швеция готовится к возможному военному конфликту с Россией. Не воевавшая более 200 лет страна намерена на 40% увеличить военные расходы в связи с "действиями РФ". Информацию прокомментировал генерал-майор российских Вооружённых сил Сергей Липовой.
По его словам, причиной антироссийской риторики Швеции, а также других стран Запада является влияние США. Из Вашингтона всё чаще звучат заявления о готовности вступить в военный конфликт с Москвой.
Он добавил, что Россия сравнима по военной мощи с Китаем, но его пока не трогают, так как на нём держится вся мировая экономика. Поэтому Швеция, сколько бы она ни увеличивала военные расходы, не сможет выстоять в противостоянии с Россией. В случае конфликта единственная надежда Стокгольма - это помощь со стороны Вашингтона.
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