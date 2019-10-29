Почему Штаты ведут себя как пираты, захватывая наших граждан, а Россия в ответ молчит

Автор:

Николаев Александр

Возвращение на родину гражданки России Марии Бутиной, отсидевшей по решению федерального окружного суда Вашингтона полтора года в американской колонии по обвинению в «сговоре с целью нанесения ущерба интересам США», стало одной из главных политических новостей последних дней.

В аэропорт её приехали встречать и толпы журналистов, и общественники, и даже представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломатический троллинг

Всё, честно говоря, напоминало, как в 2010-м радовались знаменитому обмену шпионами в Вене — помните, когда десятерых российских разведчиков (включая ставшую моментально знаменитой Анну Чапман), задержанных Штатами, обменивали на четверых наших же сограждан, осуждённых за госизмену (учёного Игоря Сутягина, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника спецслужб Александра Запорожского и экс-офицера ФСБ Геннадия Василенко).

Вот только Мария Бутина-то никем официально агентессой не признавалась. И арест её в Штатах в 2018-м напоминал скорее эдакое пиратство на межгосударственном уровне.

Мария Бутина. Фото: Starikov Pavel / Shutterstock.com

И в американских тюрьмах по-прежнему остаются граждане РФ — и уже осуждённые, и пока ещё только обвиняемые во всё том же вмешательстве в интересы США.

Характерный момент — посольство России в Соединённых Штатах даже выступило уже после депортации Бутиной с заявлением:

Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах ещё остаются наши соотечественники, осуждённые по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход — использование имеющихся механизмов правового сотрудничества.

В качестве дипломатического троллинга ход, конечно, интересный, однако толку от него, судя по всему, будет немного.

За что арестовали Марию Бутину. Досье

Мария Бутина приехала в США в 2016-м, когда ей было 27 лет, по студенческой визе, поступив в Американский университет в Вашингтоне, где получила потом диплом магистра международных отношений. Более того, буквально за неделю до своего ареста ей спокойно выдали рабочую визу.

Там у нее появился бойфренд — политконсультант Республиканской партии США Пол Эриксон, а сама она вела довольно активную жизнь, в круг её общения входили многие влиятельные американские политики.

Собственно, именно эти связи и стали причиной задержания весной прошлого года: по изначальному утверждению стороны обвинения, Бутина, пытаясь проникнуть в кулуары, «предлагала секс в обмен на должность в организации». Позже, впрочем, оказалось, что Мария Бутина просто шутила в переписке с различными персонами на эту тему, но тем не менее целых два года, вплоть до самого ареста, она находилась под пристальным вниманием ФБР. По данным агентов американской спецслужбы, она входила в контакт с представителями российской разведки.

По заявлению Минюста США, Бутину задержали за незарегистрированную деятельность в США «в качестве агента иностранного государства». Ей грозило до пятнадцати лет колонии за «операцию влияния» в пользу России.

Мария Бутина. Фото: mvbutina/ facebook.com / Globallookpress

Любопытно, что никаких прямых доказательств причастности Марии Бутиной к тому, в чём её обвиняли, не было: только косвенные и большей частью в виде выводов, а не прямых улик.

Разумеется, с протестом по поводу действий американцев выступили официальные каналы России — сам Владимир Путин, например, заявил, что спецслужбы РФ о таком «агенте», как Бутина, не знают.

Но, разумеется, всем было ясно: здесь целиком и полностью очевидны политические мотивы — всё произошло на фоне саммита в Хельсинки, где состоялась личная встреча Путина и Трампа.

Мария Бутина обвинения поначалу отвергала полностью, однако когда стало понятно, что дело идет к жёсткому приговору, она согласилась заключить сделку со следствием и признать вину по одному из пунктов — в сговоре с целью нанесения ущерба интересам Соединённых Штатов. И согласилась на сотрудничество с американским правосудием до вынесения приговора, который оказался в результате лояльным: 18 месяцев заключения.

«Они угрожают безопасности США, и этого довольно»

Да, это не оговорка, судебный вердикт действительно получился мягким. В сравнении, например, с теми сроками, которые получили Виктор Бут и Константин Ярошенко.

Бут уже свыше десяти лет находится в заключении — с момента ареста в марте 2008-го в Таиланде, откуда его спустя два года вывезли в США, откровенно, по сути, наплевав на все «законодательные условности». Потом обвинения в «подготовке сговора с целью убийства граждан США, нелегальной торговли средствами ПВО и материальной поддержки терроризма», суд присяжных в Нью-Йорке и 25 лет тюрьмы.

Но по одному пункту Бут себя виновным не признал, да и доказательств, опять же, не было. Только «оперативная информация спецслужб», не более того.

Ярошенко захватили в Либерии в конце мая 2010-го, потом его быстро переправили в Штаты, где он получил 20 лет тюрьмы за «преступный сговор с целью контрабанды крупной партии кокаина».

В случае с лётчиком Ярошенко вообще всё случилось в высшей степени нагло, даже российский МИД опешил от такой бесцеремонности, ведь была прямым образом нарушена Венская конвенция о консульских сношениях (от 1963 года), поскольку американские спецслужбы сами, не через коллег с другой стороны, как это было с Бутом, захватили гражданина РФ на территории третьей страны и тайно вывезли в США.

И тем не менее это случилось.

А самым распространённым в последние годы мотивом захвата российских граждан стали обвинения в совершении киберпреступлений — в хищении денег с банковских счетов по всему миру.

Русские хакеры беспощадны! Они взламывают сети, обирают до нитки добропорядочных людей! Ату их!

— под такой примерно вывеской обставляются подобные задержания.

И всё по запросу США, которые везде, в каждом буквально случае усматривают преступления против себя.

В 2017-м прошла целая череда таких арестов: в Испании местная полиция в январе схватила программиста Станислава Лисова, спустя пару месяцев в Израиле — Станислава Назарова, в апреле, снова в Испании, Петра Левашова, в Латвии — Юрия Мартышева, в Грузии (в декабре) — Андрея Тюрина.

Что происходит дальше? Стандартно: протесты дипломатического ведомства с нашей стороны и попытки оказать хоть какую-то консульскую помощь, которые зачастую игнорируются (или в лучшем случае принимаются в усечённом виде) со стороны Штатов.

А мы хватать всех подряд просто так не будем

Почему так? Отчего Россия не принимает то, что называется «симметричным ответом»?

Вот, скажем, когда канадские спецслужбы схватили в аэропорту Ванкувера финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением её в нарушении американских торговых санкций против Ирана, Китай отреагировал быстро.

В течение буквально недели в КНР задержали одного за другим трёх (!) канадцев под предлогом создания угрозы государственной безопасности Поднебесной. Мэн Ваньчжоу, правда, не позволили улететь на родину, но, по крайней мере, выпустили под домашний арест.

Единственным реальным и эффективным решением вопроса арестов россиян или граждан других государств в третьих странах по американским запросам является то, которое сейчас приняли китайцы: как только арестовали в третьей стране одну гражданку Китая по американскому запросу, китайцы сразу арестовывают у себя двух человек подряд, и тут уже неизбежно начинается торг,

— прокомментировал это, к слову, Виктор Бут (цитата по «РИА Новости»).

Но, видимо, такой путь России не подходит. Когда Владимира Путина на пресс-конференции в декабре прошлого года попросили прокомментировать такой вариант развития событий (по примеру Китая), президент ответил так: «Россия не будет хватать ни в чём не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять».

«Может быть, это и не отвечает позиции "око за око", но уподобляться тому, как ведут себя Штаты, действительно не следует, — согласен политолог Сергей Осипенко. — Надо понимать, что международная политика — это не только симметричные меры, но и другие механизмы. Есть сферы влияния в экономической плоскости, есть, в конце концов, интересы геополитические».

По его словам, в нужный момент козыри задействуют в любом случае, однако «бить в лоб» по примеру Китая — не лучший вариант, иначе можно дойти до куда более серьёзных проблем.

Да, США ведут себя по-хамски, их надо ставить на место, но у них есть свои рычаги — и экономические, и политические. Прежде всего давайте не забывать, допустим, что мы по-прежнему зависимы от американской финансовой системы, что штаб-квартиры ООН и многих корпораций находятся в Нью-Йорке и других городах Штатов, что мы признаём главенство международных законов над отечественными. А КНР в реальности ничего особого не добился, произведя аресты: вопрос по Ваньчжоу не решён,

— продолжает эксперт.

Он полагает, что ответом России могут стать дипломатические ходы, которые способны поддержать крупные международные игроки вроде того же Китая, Турции и других. В частности, речь идёт о перебазировании офисов мировых финансовых и общественных организаций с территории Соединённых Штатов и поступательном отказе от расчётов в американской валюте.