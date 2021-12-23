Почему Шойгу берут в тайгу, а Мишустина - нет: Путин анекдотом ответил на вопрос о любимом министре

Путин объяснил, почему берёт с собой на отдых в тайгу Шойгу, а не Мишустина. "Помните старый еврейский анекдот: А кто в лавке-то останется?" - сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему не берёт с собой в тайгу премьер-министра Михаила Мишустина, е есть ли у него министр-любимчик в правительстве. По этому случаю глава государства вспомнил старый еврейский анекдот.

Речь идёт о поездках президента России на отдых в тайгу в компании главы Минобороны Сергея Шойгу. Журналисты поинтересовались, почему главу правительства "обделили" участием в таких поездках.

Помните старый еврейский анекдот: А кто в лавке-то останется?

- объяснил Путин.

Он добавил, что поездки в тайгу вместе с Шойгу стали для него своеобразной традицией. А что касается министров-любимчиков в правительстве, то таковых нет, подчеркнул глава государства.

Все члены кабмина должны серьёзно относиться к своим обязанности. Работу правительства нужно оценивать в целом, ответил президент России.

Вопрос не в том, кто хорош или плох. Вопрос в том, как мы руководим этим процессом,

- подытожил Путин.