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Почему Шойгу берут в тайгу, а Мишустина - нет: Путин анекдотом ответил на вопрос о любимом министре

23 декабря 2021, 15:55  •  143 • Политика
Путин объяснил, почему берёт с собой на отдых в тайгу Шойгу, а не Мишустина. "Помните старый еврейский анекдот: А кто в лавке-то останется?" - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему не берёт с собой в тайгу премьер-министра Михаила Мишустина, е есть ли у него министр-любимчик в правительстве. По этому случаю глава государства вспомнил старый еврейский анекдот.
Речь идёт о поездках президента России на отдых в тайгу в компании главы Минобороны Сергея Шойгу. Журналисты поинтересовались, почему главу правительства "обделили" участием в таких поездках.
Помните старый еврейский анекдот: А кто в лавке-то останется?
- объяснил Путин.
Он добавил, что поездки в тайгу вместе с Шойгу стали для него своеобразной традицией. А что касается министров-любимчиков в правительстве, то таковых нет, подчеркнул глава государства.
Все члены кабмина должны серьёзно относиться к своим обязанности. Работу правительства нужно оценивать в целом, ответил президент России.
Вопрос не в том, кто хорош или плох. Вопрос в том, как мы руководим этим процессом,
- подытожил Путин.

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