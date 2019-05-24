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Почему сериал «Слуга народа» недоступен в России
24 мая 2019, 17:09 • 11 • В России
В соцсетях зашумели горной рекой конспирологические версии. Якобы известный украинский сериал «Слуга народа» заблокировали для россиян из-за политики. Все сезоны комедии с Владимиром Зеленским в главной роли в одночасье стали недоступны на Youtube. Но не гоните коней с выводами про «масонские заговоры».
На самом деле «Яндекс» выкупил эксклюзивные права на показ сериала с Зеленским в России. Теперь его можно увидеть за деньги на сайте «Кинопоиск».
- Очень выгодная коммерческая сделка, - рассказал «КП» маркетолог Владислав Дежнев. - Вся Украина уже посмотрела «Слугу народа». В России этот сериал не был популярен — про него просто не знали, Зеленский был рядовым комиком. Ну, копией русского Семена Слепакова. А когда он стал президентом — да и его путь прямо совпадает с историей сериального прототипа Голобородько — россиянам захотелось узнать, а что там все обсуждают в новостях. Проснулся интерес, вырос спрос. И «Яндекс» решил перетянуть народ с бесплатного сайта на свои онлайн-кинотеатр.
Кстати, для бесплатного просмотра сериала все равно остается лазейка — серии выложены в общий доступ на сайте украинского канала «1+1».
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