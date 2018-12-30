Почему сербы выступили против своего президента

К массовым выступлениям жителей Белграда присоединились другие города Сербии. Совсем недавно с триумфом выбранный президент Александр Вучич оказался на грани потери власти. Царьград рассказывает, почему в дружественной стране стало так неспокойно

Автор:

Мельников Михаил

Протесты президента Вучича

В столице Сербии Белграде продолжаются многотысячные манифестации. Протестующие сербы требуют снятия государственного контроля над СМИ, справедливого расследования нападений на лидеров оппозиции, а наиболее радикальные — отставки президента Александра Вучича, каких-то полтора год назад триумфально получившего главный пост в стране.

Спусковым крючком для протестов стало нападение на одного из оппозиционных лидеров Борислава Стефановича (партия «Левица»). В ноябре Стефановичу разбили голову. Причём случилось это после агрессивного публичного «наезда» на политика со стороны президента. Полиция вроде бы задержала подозреваемых, однако это не спасло власть от обвинений в политическом насилии. Оппозиция обвиняет Вучича в том, что распоряжение об этом нападении было отдано его, президента, окружением.

Часть демонстрантов одета в жёлтые жилеты, как во Франции.

Президент Сербии Александр Вучич не нашёл ничего умнее, чем подлить масла в огонь. Он заявил, что не выполнит требования демонстрантов, даже если их будет пять миллионов. В стране, где всего семь миллионов жителей, вывести столько народа на улицы действительно невозможно, однако президент (а также подконтрольные ему СМИ, «насчитавшие» на забитых народом улицах буквально несколько демонстрантов) подарил оппонентам отличный лозунг «Давайте посчитаемся», который хорошо дополняет более традиционное утверждение «Вучич — вор!». Тем более что у окружения господина Вучича действительно есть что считать.

Популярный в Сербии актёр Бранислав Трифунович заявил:

Когда нас спрашивают, кто устраивает протесты, надо отвечать: Вучич.

А белградцы не без оснований опасаются, что Вучич готов за их спинами признать независимость Республики Косово.