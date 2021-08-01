Почему «съедать» перспективных партийцев вредно и для парламентаризма, и для страны в целом

Думские ленинцы радостно умывают ручонки: ЦИК снял с выборов «выскочку» Павла Грудинина. Пришедший вторым на президентских выборах Грудинин в перспективе мог сменить стареющего Геннадия Зюганова. Но теперь – дудки! Грудинин «пролетает» и с думским мандатом, и с перспективой карьерного роста. И не важно, что у самой КПРФ перспективы, признаться, теперь не ахти.

В длинной очереди из соискателей, выстроившейся за Зюгановым, Грудинина даже близко «не стояло». Директор подмосковного совхоза имени Ленина (кстати, бывший единоросс, если кто-то запамятовал) выращивал клубнику, бился с ЦИК за «завещанный» ему коммунистом Жоресом Алфёровым думский мандат, но при этом никогда не подавал себя как второе лицо в КПРФ.

У партийцев из очереди, однако, бытует иное мнение. На президентских выборах Грудинина поддержали 8,6 млн избирателей. Это солидный электоральный ресурс. Для сравнения: это вдвое больше, чем у пришедшего третьим популиста Жириновского (4,1 млн избирателей). Можно, наверное, возразить, что Зюганов в 2012-м набрал намного больше голосов, чем Грудинин, – 12,3 миллиона. Так почему же на президентские выборы в 2018-м пошёл не он (с такой-то поддержкой), а малоизвестный директор совхоза? Можно зайти и с другой стороны: на последних думских выборах за коммунистов проголосовали всего 7 млн избирателей – на

1,5 млн меньше, чем за Грудинина два года спустя. Стало быть, с народной поддержкой у ленинцев дела и впрямь не ахти. А их лидеру, как ни крути, уже 77. У тех, кто постарше (а именно те, кто постарше, за Зюганова и голосуют), с этим одна ассоциация – геронтократия КПСС и «гонка на лафетах» 1982–1985 годов. А тут Грудинин – свеж, как совхозная клубника, и сравнительно молод – всего 60! Ещё и мужик видный – таких бабы любят. Безликая очередь, выстроившаяся за Зюгановым, на сей счёт очень нервничала: не было в ней равнозначных героев под стать Грудинину. Ни фактурой, ни электоральным ресурсом. Теперь-то благодаря ЦИК жизнь снова налаживается. Вот только порадуются ли избиратели КПРФ вместе с товарищами партийцами? За кого им голосовать-то теперь, за Афонина, что ли?

«Съел – и порядок!»

Казалось бы, у эсеров дела обстоят совершенно иначе.

У 68-летнего Сергея Миронова новый сопредседатель партии – 46-летний популярный писатель Захар Прилепин. Не так чтобы кадровая революция, но хотя бы одно узнаваемое лицо помимо партийного лидера по нынешним меркам уже неплохо. На людях они картинно радуются друг дружке, позируют, улыбаются, а знаете, как на самом деле? Где-то с месяц назад фактически отстранённая от руководства МХАТ имени Горького Татьяна Доронина написала письмо президенту – о том, как руководство театра «торгашествует», превратив храм искусства в «хулиганский, извращённый, пошлый эстрадно-цирковой балаган» «с неграмотным нерусским языком и с проповедью уничтожения России». Письмо, как позднее выяснилось, передал президенту страны из рук в руки не кто иной, как Сергей Миронов. Но вот ведь интрига: помимо того, что Прилепин – сопредседатель «Справедливой России», он ещё и зам худрука МХАТ имени Горького. То самое «торгашествующее» руководство театра Дорониной «с проповедью уничтожения» страны! Таким образом, Миронов, передавая письмо «наверх», не мог не понимать, кого он тем самым ставит под удар – своего сопредседателя.

«У нас тут не филармония и не министерство спорта!» – откликнулся Владимир Жириновский на предложение включить в избирательный список спортсменов – призёров Олимпийских игр в Токио. концепция либерал-демократов – один яркий лидер на фоне серой массы

Вообще, Миронов всегда крайне ревниво относился к своему окружению, предпочитая отливать перламутром в гордом одиночестве. Многое в этой связи ему можно припомнить – и как исключили из предвыборной «тройки» популярного писателя Сергея Шаргунова, и как не сработались с «православным банкиром» Константином Малофеевым и т.д. Но самая показательная история – как Миронов отбивался от «ярких личностей», которых ему рекомендовали принять в партию, скажем так, «старшие товарищи». Летом 2010 года Россия и Америка обменялись шпионами. На родину вернулась целая группа разведчиков-нелегалов по линии СВР. Бытовало мнение, что фигуранты «шпионских историй» избирателям очень нравятся. Так в предвыборном списке ЛДПР вторым номером появился бывший сотрудник КГБ СССР Андрей Луговой (о котором западная пресса писала, что это якобы он отправил на тот свет своего беглого коллегу Александра Литвиненко, напоив того чаем с полонием). Среди вернувшихся в Россию «шпионов» мелькали приметные лица – к примеру, рыжеволосая красотка Анна Чапман. Нынче она телеведущая на РЕН-ТВ, а могла бы пойти в депутаты. Поддержка у неё имелась что надо – в лице тогдашнего зампреда правительства Сергея Иванова. «С детства её знаю, – признавался Иванов, – я с её отцом дружил. Работали вместе». Где именно, генерал-полковник СВР Иванов не уточнял, хотя это и так понятно. Так вот, у Миронова якобы состоялся серьёзный разговор касательно трудоустройства Чапман со товарищи. И лидер эсеров наотрез отказался от такой напасти. В его восприятии Чапман была слишком яркой – настолько, что, по всей видимости, была способна затмить даже его самого.

«Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, они – в окно!»

Раз уж речь зашла о «шпионских историях»: от «Единой России» на выборах в Думу выдвигается Мария Бутина, отсидевшая год в американской тюрьме по подозрению в «работе иностранным агентом без соответствующей регистрации». На суде Бутина признала вину «в сговоре против США», так что у «Вашингтон пост», вероятно, имелись некоторые основания именовать Бутину «русским агентом», толсто при этом намекая на шпионаж. Так вот, о выдвижении Бутиной в депутаты. По слухам, от яркой рыжеволосой женщины открестились и коммунисты с эсерами, и либерал-демократы. Но почему?! А потому, разъясняли досужие партайгеноссе. В документах минюста США, обнародованных на суде, а также в прокурорском обвинении содержатся данные о том, что 29-летняя российская гражданка сожительствовала с 56-летним политологом-республиканцем Полом Эриксоном, и этот их мезальянс был довольно длительным. В письмах, изъятых у Бутиной ФБР, она якобы выражает недовольство, что ей приходится иметь «постылые» отношения с Эриксоном, и с презрением отзывается о «сожительстве» с ним. При этом Бутина (если верить прокурорскому представлению) не чуралась использовать пожилых политиков в корыстных целях и «по крайней мере однажды» предлагала таковым «секс в обмен на должность». Ну и как прикажете иметь с такой дело?

С коварной соблазнительницей высокопоставленных пожилых мужиков! К счастью для Бутиной, её покровители оказались могущественнее, чем у Чапман, – этим летом она без труда проскочила партийные праймериз «Единой России» и идёт в депутаты от Кировской области.

«У нас тут не филармония и не министерство спорта!» – откликнулся глава ЛДПР Владимир Жириновский на робкое предложение включить в избирательный список спортсменов – призёров Олимпийских игр в Токио. Извечная концепция либерал-демократов – один яркий лидер на фоне серой массы. Впрочем, аналогичной концепции придерживается и вся остальная так называемая системная оппозиция. Так что на её тусклом фоне даже правящая партия мнится ярким пятном.

Бесплодие – хроническая болезнь российского парламентаризма

Зато у единороссов – и «филармония», и «министерство спорта». Узнаваемых лиц – навалом. Но – парадокс! – при этом практически нет ярких политиков. Коммунисты, поскребя по сусекам, смогли отрядить «в телевизор» златоуста Леонида Калашникова, эсеры – не менее яркого Сергея Михеева. А у партии власти даже нет более-менее внятных «говорящих голов». И это при таком обилии знаменитостей – Николай Валуев, Светлана Журова, Анатолий Карпов, Ирина Роднина, Валентина Терешкова, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов! «Говорящие головы» «Единой России» – молчальники, – отмечает бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис. – К моему горькому сожалению, они часть «агрессивно-послушного большинства». Ни слова вразрез с линией партии, а лучше вообще промолчать. Я вовсе не утверждаю, что знаменитый спортсмен или популярный актёр не способны проявить себя на политической стезе, но назвать ярких по-настоящему депутатов от «Единой России» не могу. Узнаваемые есть, а ярких – нет. Ах, да, есть ещё те, о которых время от времени упоминают в прессе. Поклонская, Затулин, Милонов. Вот, пожалуй, и всё». Поклонскую, впрочем, коллектив партийцев отторг точно так же, как давеча ленинцы – Грудинина. Слишком яркие – на их сером фоне.

На последних думских выборах за коммунистов проголосовали всего 7 млн избирателей – на 1,5 млн меньше, чем за Грудинина два года спустя. Стало быть, с народной поддержкой у ленинцев дела и впрямь не ахти

Правда, говоря об узнаваемых лицах среди единороссов, мы не имеем в виду потенциальных сменщиков, скажем, Дмитрия Медведева или Вячеслава Володина. Да и то сказать – и Медведев, и Володин политики достаточно молодые (одному 55 лет, другому – 57). Что же до стареющих лидеров оппозиции, то речь именно об их потенциальных сменщиках в недалёкой перспективе. О сменщиках, которых, по сути, и нет.

И которых не смогли породить ни коммунисты, ни эсеры, ни либерал-демократы. Бесплодие, похоже, хроническая болезнь российского парламентаризма. Жириновский отторгает порождённого им же самим (во всех смыслах) Игоря Лебедева, Миронов строит козни Прилепину, а Зюганов «сливает» Грудинина под аплодисменты довольных соратников. Хотя, казалось бы, наоборот, надо «рождать» себе преемников, чтобы партии жили и дальше. Но в политике всё как в жизни – так старцу, уже в силу возраста неспособному породить наследника, остаётся только закрывать молодую жену под замок, чтобы не дай бог, никто не увёл. А что в итоге? Как там у Бабеля, в его «Одесских рассказах»: «Ты бьёшь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьём?» «Смитьё», по-одесски, «отбросы».

Всё, что дышит не в такт

Зачищая системную оппозицию, следовало бы помнить о том, что «зачищенные» запросто могут пополнить ряды несистемщиков. И хуже всего, если эти «зачищенные» – яркие и популярные фигуры. Это довольно опасно для власти. В конце нулевых «зачищенные» зюгановцы и мироновцы сформировали радикальный «Левый фронт», изрядно нашумевший в ходе «болотных» событий. Да и всё протестное движение тех времён по большому счёту составили выходцы из парламентских партий. Подыгрывая Афонину в его интригах против Грудинина, следовало бы соизмерять личности двух претендентов на «дедушкино наследство». За Грудининым – 8 млн проголосовавших на президентских выборах всего каких-то три года назад. А за Афониным? Плюнешь в массовку Грудинина – массовка утрётся. А коль эта массовка плюнет в Афонина – не смоет ли «согласованного преемника» в политическое небытие? Жириновский неплохо умел выпускать пар из котла народного недовольства – за то и ценили. Собственно, в том и виделось предназначение ЛДПР – служить паровозным гудком. Теоретически сдающего позиции Жириновского мог бы сменить его соратник Сергей Фургал. Сам по себе Фургал – персонаж не скандальный, но его долгое время сопровождает скандал, а это накладывает отпечаток на личность (и на её восприятие в том числе, что для политика немаловажно). Если власть заинтересована в такой парламентской оппозиции, какой до последнего времени служила ЛДПР, нужно было ещё вчера выпустить Фургала из тюрьмы. И у Жириновского появился бы достойный его имени сменщик. Если бы ЦИК, извинившись, восстановил Грудинина в правах, думские коммунисты получили бы нового лидера, причём настоящего, а не дутого, как Афонин. Что же до Миронова, будем надеяться, ему достанет интуиции не интриговать против Прилепина, чтобы не вышло, как в «Одесских рассказах».

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