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Почему сближение России и Китая так пугает Запад: Дело не в военной мощи - политолог
02 июля 2021, 23:55 • 125 • Политика
Глава МИД Германии заявил, что санкции сблизят Россию и Китай, что очень опасно. Политолог объяснил, почему Запад так паникует.
Европа не может быть заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, потому что это приведёт к сближению Москвы с Пекином, заявил на пресс-конференции глава МИД Германии Хайко Маас. Панику по поводу союза России и Китая прокомментировал политолог Юрий Светов.
Он указал, что не стоит слишком доверять заявлениям из Европы по поводу санкций, так как страны ЕС постоянно голосуют за санкции. А недавно они и вовсе приняли новую концепцию об отношениях с Россией, основанную на трёх принципах, - давать отпор, сковывать, взаимодействовать. Поэтому главным образом ЕС и США волнует сближение России с Китаем.
- сказал Юрий Светов.
Политолог добавил, что недавно президент России привёл данные, демонстрирующие, насколько за последние годы выросла экономика Китая. Именно эти показатели вызывают панику в Вашингтоне, объяснил Светов в беседе с Nation News.
- отметил эксперт.
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