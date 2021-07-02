Почему сближение России и Китая так пугает Запад: Дело не в военной мощи - политолог

Глава МИД Германии заявил, что санкции сблизят Россию и Китай, что очень опасно. Политолог объяснил, почему Запад так паникует.

Европа не может быть заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, потому что это приведёт к сближению Москвы с Пекином, заявил на пресс-конференции глава МИД Германии Хайко Маас. Панику по поводу союза России и Китая прокомментировал политолог Юрий Светов.

Он указал, что не стоит слишком доверять заявлениям из Европы по поводу санкций, так как страны ЕС постоянно голосуют за санкции. А недавно они и вовсе приняли новую концепцию об отношениях с Россией, основанную на трёх принципах, - давать отпор, сковывать, взаимодействовать. Поэтому главным образом ЕС и США волнует сближение России с Китаем.

Встреча Байдена с Путиным состоялась только потому, что американские политики не теряют надежды перетянуть Россию на свою сторону, но нам это совершенно не нужно,

- сказал Юрий Светов.

Политолог добавил, что недавно президент России привёл данные, демонстрирующие, насколько за последние годы выросла экономика Китая. Именно эти показатели вызывают панику в Вашингтоне, объяснил Светов в беседе с Nation News.

Россия может принимать решения так, как она считает нужным. Китай может принимать такие решения, все остальные должны оглядываться на США,

- отметил эксперт.