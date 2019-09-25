Почему саудиты сами разбомбили свои НПЗ и порт? • 131 • Аналитика









Главный добытчик и экспортер черного золота Саудовской Аравии корпорация Saudi Aramco уведомила деловую общественность о предстоящем одностороннем изменении характера и состава продукции, отгружаемой в Японию.



Как сообщают источники, ключевой японский партнер — компания JXTG — с начала октября текущего года вместо легкой нефти марки Arab Light будет получать средний и тяжелый продукт, с гораздо меньшей долей легких фракций. Для нефтяного рынка Страны восходящего солнца это всё равно, что вместо качественного бензина вам вдруг стали возить топочный мазут. Тоже нефтепродукт, но сильно не тот, что вам нужен.



Официальное объяснение причин отсутствует. Неофициально поставщик ссылается на негативные последствия ракетной атаки хуситов на крупнейший в королевстве (да и в мире) нефтеперерабатывающий завод в Абкейке, штатно выдававший на гора 5 млн баррелей в сутки из тех 7, которые саудиты ежедневно отгружали на экспорт. Из тех 10,5 млн баррелей, которые они у себя в стране каждые сутки выкачивали из месторождений.



Однако если рассматривать произошедшее в сочетании с разными другими пазликами, связанными с саудовской нефтедобычей, возникает стойкое ощущение того, что популярная теория заговоров вокруг «Арабской светлой» марки не так уж и сильно взята с потолка. Крупнейшее на полуострове и, соответственно, в КСА месторождение Гавар, десятками лет обеспечивавшее более 60% нефтедобычи страны, если не пересохло полностью, то весьма фатально приблизилось к тому.



Именно такой вывод складывается из общей картины вокруг попыток монархии вывести свой главный источник денежного благополучия на IPO.



По официальной версии, Saudi Arabian Oil Company, более известная по прежнему наименованию Arabian-American Oil Company или АРАМКО, — это настоящий сказочный бриллиант. В 2006 году эксперты Financial Times назвали ее крупнейшей в мире по стоимости бизнеса, на тот момент оцениваемого в 781 млрд долларов.



Как сообщает ее собственная пиар-служба, по итогам 2018 года, при общей выручке в 355,9 млрд, Saudi Aramco получила 111 млрд долларов прибыли, с большим отрывом обойдя всех прочих мировых конкурентов. Официально заявляемые имеющиеся у АРАМКО запасы нефти в месторождениях на территории королевства находятся на отметке 255 (по другим источникам 260) млрд баррелей.



Ведущие деловые издания, едва заслышав о планах саудовской монархии вывести компанию на первичное размещение акций, в марте 2016 года дружно предрекали ей легкое достижение капитализации в 1,1, а то и в 1,4 трлн долларов. При условии восстановления мировой цены до 75 долларов за бочку. Но даже в худшем случае владелец должен был точно получить не менее 880 млрд.



Правда, потом дело внезапно застопорилось. Доклад, составленный по итогам внешнего аудита привлеченными в рамках подготовки к IPO международными экспертами, оказался решительно отвергнут руководством компании и немедленно засекречен, а работы по IPO свернуты. Злые языки в кулуарах намекали на вскрытое серьезное расхождение фактического положения дел с красивым глянцевым официальным образом олицетворения успеха.



Источники в самой КСА объясняли итог решительным расхождением между экспертным прогнозом суммарной капитализации корпорации в тот самый 1 трлн и желанием принца Мухаммеда бен Салмана получить не меньше 2 трлн. Тогда как эксперты указывали на некоторые другие странности даже в официальных цифрах.



Дело в том, что до 1988 года найденные (прежде всего западными ТНК) и подтвержденные экспертами запасы нефти в королевстве оценивались в 169,9 млрд баррелей. Точнее — ее обнаружилось сильно больше, почти до 200 млрд, но реально извлекаемый объем составил всего 169,9. Причем был он сосредоточен в шести месторождениях (из примерно двух десятков вообще обнаруженных), из которых 60% запасов находилось в одном — Гаваре.



А потом, без всяких дополнительных работ по геологоразведке или каких-либо существенных прорывов в технологиях нефтедобычи, в конце 1988 года АРАМКО объявляет о резком увеличении доступных к добыче запасов до 255 млрд баррелей. То есть 85 млрд возникли чудесным образом ниоткуда. И что самое любопытное, продолжая добычу и не находя новых запасов, Саудовская Аравия ежегодно заявляла размер имеющегося доступного объема неизменным. И мировой рынок ее словам верил.





На протяжении трех десятков лет саудиты ежегодно добывали 3,8 млрд баррелей черного золота, являясь при этом главным поставщиком светлой нефти на планете. Столько у них извлекалось в 1980 году, столько же в 1988-м и в 2006-м, и даже в 2016-м. Иными словами, за прошедшие 3,5 десятилетия королевство должно было выкачать примерно 133 млрд бочек из 170 изначально имевшихся.



А потом, после падения цен на нефть к декабрю 2015 до 45 долларов за баррель, саудиты стали докладывать о росте масштабов экспорта и объемов добычи, выйдя к отметке в 11,2 млн баррелей в сутки по итогам 2017 г. или 4,08 млрд бочек в целом по году. Таким образом, даже с учетом последующих игр на снижение объемов извлечения в рамках соглашений ОПЕК+, к настоящему моменту из местных кладовых должно быть выкачано примерно до 142 млрд баррелей. Напомню, из 169,9 млрд точно имевшихся по состоянию до 1988 года.



При нынешних темпах работы остатка в закромах под аравийскими песками хватит максимум на 7,5 года. Потом всё. От слова совсем. В теории дополнительно найденные в 1988 году 85 млрд должны обеспечить королевству еще как минимум 22 года благоденствия. Или даже 28−30 лет, если считать с теми семью с половиной. И тогда претензии на 2 трлн капитализации выглядят обоснованными.



По 111 млрд прибыли на протяжении 28 лет — это где-то в районе трех триллионов долларов стабильного постоянного дохода. Но только семь лет благоденствия это всего лишь 832,5 млрд. И очень похоже, именно на такую цифру вышли эксперты, проводившие аудит. Плюс — минус.



Не удивительно, что она не понравилась. Даже с учетом пока еще сохраняющихся существенных саудовских капиталовложений в другие страны, остаться вообще без доходов к 2026−2027 годам, да еще после стольких десятилетий жизни в максимальной роскоши, когда даже патрульная полиция ездит на элитных спорткарах, перспектива очень и очень малоприятная.



Опираясь на расходную часть официального бюджета КСА в 294,8 млрд долларов на 2019 год, можно обоснованно предположить: по негативному сценарию денег у королевства (с учетом капитала двух суверенных фондов) останется где-то на 4 года (с учетом прочих, не нефтяных доходов — до 6,5 года) после того, как нефтекачалки в стране остановятся. Это примерно 14 лет с настоящего момента или 2033 год.



По оптимистичной версии, даже на падающей добыче саудиты смогут нормально просуществовать 28 лет и потом на 3 трлн накопленной прибыли еще примерно 10−12. Хватит нынешнему поколению граждан страны, их детям и на значительный срок их внукам.



Разница, как вы сами понимаете, существенная. Потому правительству страны было очень важно сохранить общественную веру в наличие тех самых 85 млрд баррелей извлекаемых запасов и успеть продать компанию до того, как карета превратится в тыкву. Причем продать непременно максимально дорого. 2 трлн капитализации становятся не пустым капризом ближневосточного абсолютного монарха, а реальным средством сохранения страны на достаточно продолжительный период. Позволяющий надеяться найти в течение этого времени какое-либо стратегическое решение в плане нового богатого источника доходов.



Совершенно без разницы, кто именно спланировал и осуществил атаку на завод в Абкейке. Йеменцы, иранцы, китайцы или уставшие от жары из-за глобального потепления последние на планете йети. Главное, что в результате меры стратегической маскировки дали кардинальный сбой. Пенсию в России трудно заработать. Но можно украсть



Япония закупала в Саудовской Аравии от 0,82 до 1 млн баррелей легкой нефти в сутки. Иными словами, примерно седьмую часть (или 14,28%) от всего саудовского экспорта. Отказ от поставок с заменой на нефть, которую у Эр-Рияда получится перекупить в Европе и других рынках, убедительно доказывает — этого количества Arab Light у королевства точно нет.



Хотя других похожих уведомлений прочим деловым партнерам АРАМКО не поступало (по крайней мере, на данный момент информация об этом отсутствует), а Эр-Рияд официально говорит о полном восстановлении темпов добычи на самих месторождениях в Аравии, возникает повод внимательно задуматься — куда же пропадает саудовская нефть?



Судите сами, на входе в бассейн всё вливается в прежних объемах (10,4 млн баррелей ежесуточно). Завод не работает. Хотя пожары уже полностью потушены, восстановление производства в полном объеме займет, как говорят эксперты, «от восьми месяцев». Вместо штатных 5 он способен выдавать не более 1,5 млн баррелей в сутки.



До инцидента королевство экспортировало (теперь уже приходится добавлять с сомнением «якобы») 7 млн бочек, а оставшиеся 3 расходовало на внутренние нужды. Если добыча в прежнем объеме восстановлена, а поставлять Эр-Рияд будет продукт по его фактическому состоянию, то зачем он так истерично скупает всю свободную нефть на рынке? Куда он станет девать излишки, назад в скважины закачивать?



Или дело в другом? Тут полезно почитать о том, на чем атакованный завод специализировался технологически. В переводе на русский — на очистке скваженной жидкости от воды, песка и прочих примесей, загрязняющих исходную нефть в процессе ее добычи. И, судя по всему, загрязняющей чрезвычайно сильно, что, пусть и косвенно, однако подтверждает версию о значительном, даже критичном, исчерпании имеющихся в КСА запасов. Прежде всего, в его основном месторождении.



Тем самым появляются серьезные основания полагать, что 10 млн баррелей в сутки королевство добывает не чистой нефти, а той самой общей жижи, которую в нулевые годы некто Ходорковский пытался называть скваженной жидкостью и поставлять на экспорт без налогообложения. Стало быть, в действительности Саудовская Аравия уже многие годы добывала нефти существенно меньше, чем заявляла официально.



В подтверждение тому можно отнести ставшую достоянием общественности в результате «утечки дипломатических телеграмм» (связываемых с именем Сноудена) в 2011 году информацию о том, что бывший вице-президент АРАМКО Саддад аль-Хусейни информировал США о том, что реальные запасы нефти КСА могут оказаться на 40% ниже заявляемых. А это как раз примерно те самые 85 млрд бочек…



Тогда известные факты начинают складываться в «картину маслом» без перекосов и натяга. В реальности нефти в стране осталось от силы лет на 5−7. Пока корпорация еще сохраняет репутацию крупнейшего и доходнейшего нефтяного актива в мире, его надо максимально быстро продать. И предельно дорого. Для этого требуется выйти на IPO. Но пройти входной контроль перед листингом не получается. Аудиторы что-то находят. Все или не все, уже без разницы. Главное — достаточно, чтобы не прыгнуть выше капитализации в 800 млрд, что недопустимо мало, учитывая все обстоятельства.



Тогда Эр-Рияд прибегает к плану «Б». Первоначальный проект IPO откладывается. В дело вступает так называемый двухступенчатый вариант. На первом этапе первичное размещение акций проводится только в Саудовской Аравии. На нем от 1 до 3% акций АРАМКО должны купить богатейшие люди страны на общую сумму не менее 60 млрд. Тем самым показав свое согласие с оценкой общей капитализации в 2 трлн.



А чтобы им лучше думалось, переговоры порой ведутся в очень жесткой форме. Опираясь на этот результат, на втором этапе предполагается уже выходить на какую-либо из ведущих международных площадок с более сговорчивыми аудиторами, чтобы разместить на них еще 1−2% акций компании по максимальной ставке. Приватизация «Укрзализныци». Начало транспортного коллапса Украины



По итогу оценка полной капитализации Saudi Arabian Oil Company должна достичь заданной целевой суммы или вплотную к ней приблизиться. Что позволит постепенно распродать потом остальное втихую, возможно, даже не на открытом рынке, мелкими лотами, не позволяющими покупателю хоть как-нибудь существенно продавить цену относительно официально заявленной на основе публичной биржевой котировки. И профит. Пусть не на два с хвостом поколения, но как минимум на полтора точно.



А с досрочным исчерпанием запасов и неизбежным банкротством пусть потом новые собственники разбираются сами. Учитывая абсолютность структуры монархической власти, не удивлюсь, что ответственность за результат на новых собственников и свалят. По принципу — когда компанию вам продавали, нефти у нее было выше крыши, прибыль она приносила фантастическую, и до чего же вы ее за несколько лет довели, ироды, до банкротства!



Виновные обязаны понести серьезную ответственность и заплатить достойную компенсацию. А то ведь знаете, как оно в жизни порой случается. Зашел ненароком не в то консульство и пропал… И ведь все было бы уже почти на мази, если бы не этот ракетный удар.



Специально повторюсь, всё сказанное выше действительно сильно отдает теорией заговоров, но уж как-то слишком ровно в эту картину укладываются все известные факты — кто-то начал играть против дома Саудов. Возможно, это та самая оппозиция, которая не прочь сама взойти на престол, а возможно, и американцы, которые таким образом сбивают цену на главную нефтяную жемчужину королевства. Пока заинтересованные стороны ищут в ракетной атаке «хуситов» на саудовский нефтеперерабатывающий завод хоть сколько-нибудь существенный иранский след, внезапно произошло событие, серьезно опрокидывающее весь текущий расклад вокруг нефтяных возможностей королевства.Главный добытчик и экспортер черного золота Саудовской Аравии корпорация Saudi Aramco уведомила деловую общественность о предстоящем одностороннем изменении характера и состава продукции, отгружаемой в Японию.Как сообщают источники, ключевой японский партнер — компания JXTG — с начала октября текущего года вместо легкой нефти марки Arab Light будет получать средний и тяжелый продукт, с гораздо меньшей долей легких фракций. Для нефтяного рынка Страны восходящего солнца это всё равно, что вместо качественного бензина вам вдруг стали возить топочный мазут. Тоже нефтепродукт, но сильно не тот, что вам нужен.Официальное объяснение причин отсутствует. Неофициально поставщик ссылается на негативные последствия ракетной атаки хуситов на крупнейший в королевстве (да и в мире) нефтеперерабатывающий завод в Абкейке, штатно выдававший на гора 5 млн баррелей в сутки из тех 7, которые саудиты ежедневно отгружали на экспорт. Из тех 10,5 млн баррелей, которые они у себя в стране каждые сутки выкачивали из месторождений.Однако если рассматривать произошедшее в сочетании с разными другими пазликами, связанными с саудовской нефтедобычей, возникает стойкое ощущение того, что популярная теория заговоров вокруг «Арабской светлой» марки не так уж и сильно взята с потолка. Крупнейшее на полуострове и, соответственно, в КСА месторождение Гавар, десятками лет обеспечивавшее более 60% нефтедобычи страны, если не пересохло полностью, то весьма фатально приблизилось к тому.Именно такой вывод складывается из общей картины вокруг попыток монархии вывести свой главный источник денежного благополучия на IPO.По официальной версии, Saudi Arabian Oil Company, более известная по прежнему наименованию Arabian-American Oil Company или АРАМКО, — это настоящий сказочный бриллиант. В 2006 году эксперты Financial Times назвали ее крупнейшей в мире по стоимости бизнеса, на тот момент оцениваемого в 781 млрд долларов.Как сообщает ее собственная пиар-служба, по итогам 2018 года, при общей выручке в 355,9 млрд, Saudi Aramco получила 111 млрд долларов прибыли, с большим отрывом обойдя всех прочих мировых конкурентов. Официально заявляемые имеющиеся у АРАМКО запасы нефти в месторождениях на территории королевства находятся на отметке 255 (по другим источникам 260) млрд баррелей.Ведущие деловые издания, едва заслышав о планах саудовской монархии вывести компанию на первичное размещение акций, в марте 2016 года дружно предрекали ей легкое достижение капитализации в 1,1, а то и в 1,4 трлн долларов. При условии восстановления мировой цены до 75 долларов за бочку. Но даже в худшем случае владелец должен был точно получить не менее 880 млрд.Правда, потом дело внезапно застопорилось. Доклад, составленный по итогам внешнего аудита привлеченными в рамках подготовки к IPO международными экспертами, оказался решительно отвергнут руководством компании и немедленно засекречен, а работы по IPO свернуты. Злые языки в кулуарах намекали на вскрытое серьезное расхождение фактического положения дел с красивым глянцевым официальным образом олицетворения успеха.Источники в самой КСА объясняли итог решительным расхождением между экспертным прогнозом суммарной капитализации корпорации в тот самый 1 трлн и желанием принца Мухаммеда бен Салмана получить не меньше 2 трлн. Тогда как эксперты указывали на некоторые другие странности даже в официальных цифрах.Дело в том, что до 1988 года найденные (прежде всего западными ТНК) и подтвержденные экспертами запасы нефти в королевстве оценивались в 169,9 млрд баррелей. Точнее — ее обнаружилось сильно больше, почти до 200 млрд, но реально извлекаемый объем составил всего 169,9. Причем был он сосредоточен в шести месторождениях (из примерно двух десятков вообще обнаруженных), из которых 60% запасов находилось в одном — Гаваре.А потом, без всяких дополнительных работ по геологоразведке или каких-либо существенных прорывов в технологиях нефтедобычи, в конце 1988 года АРАМКО объявляет о резком увеличении доступных к добыче запасов до 255 млрд баррелей. То есть 85 млрд возникли чудесным образом ниоткуда. И что самое любопытное, продолжая добычу и не находя новых запасов, Саудовская Аравия ежегодно заявляла размер имеющегося доступного объема неизменным. И мировой рынок ее словам верил.На протяжении трех десятков лет саудиты ежегодно добывали 3,8 млрд баррелей черного золота, являясь при этом главным поставщиком светлой нефти на планете. Столько у них извлекалось в 1980 году, столько же в 1988-м и в 2006-м, и даже в 2016-м. Иными словами, за прошедшие 3,5 десятилетия королевство должно было выкачать примерно 133 млрд бочек из 170 изначально имевшихся.А потом, после падения цен на нефть к декабрю 2015 до 45 долларов за баррель, саудиты стали докладывать о росте масштабов экспорта и объемов добычи, выйдя к отметке в 11,2 млн баррелей в сутки по итогам 2017 г. или 4,08 млрд бочек в целом по году. Таким образом, даже с учетом последующих игр на снижение объемов извлечения в рамках соглашений ОПЕК+, к настоящему моменту из местных кладовых должно быть выкачано примерно до 142 млрд баррелей. Напомню, из 169,9 млрд точно имевшихся по состоянию до 1988 года.При нынешних темпах работы остатка в закромах под аравийскими песками хватит максимум на 7,5 года. Потом всё. От слова совсем. В теории дополнительно найденные в 1988 году 85 млрд должны обеспечить королевству еще как минимум 22 года благоденствия. Или даже 28−30 лет, если считать с теми семью с половиной. И тогда претензии на 2 трлн капитализации выглядят обоснованными.По 111 млрд прибыли на протяжении 28 лет — это где-то в районе трех триллионов долларов стабильного постоянного дохода. Но только семь лет благоденствия это всего лишь 832,5 млрд. И очень похоже, именно на такую цифру вышли эксперты, проводившие аудит. Плюс — минус.Не удивительно, что она не понравилась. Даже с учетом пока еще сохраняющихся существенных саудовских капиталовложений в другие страны, остаться вообще без доходов к 2026−2027 годам, да еще после стольких десятилетий жизни в максимальной роскоши, когда даже патрульная полиция ездит на элитных спорткарах, перспектива очень и очень малоприятная.Опираясь на расходную часть официального бюджета КСА в 294,8 млрд долларов на 2019 год, можно обоснованно предположить: по негативному сценарию денег у королевства (с учетом капитала двух суверенных фондов) останется где-то на 4 года (с учетом прочих, не нефтяных доходов — до 6,5 года) после того, как нефтекачалки в стране остановятся. Это примерно 14 лет с настоящего момента или 2033 год.По оптимистичной версии, даже на падающей добыче саудиты смогут нормально просуществовать 28 лет и потом на 3 трлн накопленной прибыли еще примерно 10−12. Хватит нынешнему поколению граждан страны, их детям и на значительный срок их внукам.Разница, как вы сами понимаете, существенная. Потому правительству страны было очень важно сохранить общественную веру в наличие тех самых 85 млрд баррелей извлекаемых запасов и успеть продать компанию до того, как карета превратится в тыкву. Причем продать непременно максимально дорого. 2 трлн капитализации становятся не пустым капризом ближневосточного абсолютного монарха, а реальным средством сохранения страны на достаточно продолжительный период. Позволяющий надеяться найти в течение этого времени какое-либо стратегическое решение в плане нового богатого источника доходов.Совершенно без разницы, кто именно спланировал и осуществил атаку на завод в Абкейке. Йеменцы, иранцы, китайцы или уставшие от жары из-за глобального потепления последние на планете йети. Главное, что в результате меры стратегической маскировки дали кардинальный сбой.Япония закупала в Саудовской Аравии от 0,82 до 1 млн баррелей легкой нефти в сутки. Иными словами, примерно седьмую часть (или 14,28%) от всего саудовского экспорта. Отказ от поставок с заменой на нефть, которую у Эр-Рияда получится перекупить в Европе и других рынках, убедительно доказывает — этого количества Arab Light у королевства точно нет.Хотя других похожих уведомлений прочим деловым партнерам АРАМКО не поступало (по крайней мере, на данный момент информация об этом отсутствует), а Эр-Рияд официально говорит о полном восстановлении темпов добычи на самих месторождениях в Аравии, возникает повод внимательно задуматься — куда же пропадает саудовская нефть?Судите сами, на входе в бассейн всё вливается в прежних объемах (10,4 млн баррелей ежесуточно). Завод не работает. Хотя пожары уже полностью потушены, восстановление производства в полном объеме займет, как говорят эксперты, «от восьми месяцев». Вместо штатных 5 он способен выдавать не более 1,5 млн баррелей в сутки.До инцидента королевство экспортировало (теперь уже приходится добавлять с сомнением «якобы») 7 млн бочек, а оставшиеся 3 расходовало на внутренние нужды. Если добыча в прежнем объеме восстановлена, а поставлять Эр-Рияд будет продукт по его фактическому состоянию, то зачем он так истерично скупает всю свободную нефть на рынке? Куда он станет девать излишки, назад в скважины закачивать?Или дело в другом? Тут полезно почитать о том, на чем атакованный завод специализировался технологически. В переводе на русский — на очистке скваженной жидкости от воды, песка и прочих примесей, загрязняющих исходную нефть в процессе ее добычи. И, судя по всему, загрязняющей чрезвычайно сильно, что, пусть и косвенно, однако подтверждает версию о значительном, даже критичном, исчерпании имеющихся в КСА запасов. Прежде всего, в его основном месторождении.Тем самым появляются серьезные основания полагать, что 10 млн баррелей в сутки королевство добывает не чистой нефти, а той самой общей жижи, которую в нулевые годы некто Ходорковский пытался называть скваженной жидкостью и поставлять на экспорт без налогообложения. Стало быть, в действительности Саудовская Аравия уже многие годы добывала нефти существенно меньше, чем заявляла официально.В подтверждение тому можно отнести ставшую достоянием общественности в результате «утечки дипломатических телеграмм» (связываемых с именем Сноудена) в 2011 году информацию о том, что бывший вице-президент АРАМКО Саддад аль-Хусейни информировал США о том, что реальные запасы нефти КСА могут оказаться на 40% ниже заявляемых. А это как раз примерно те самые 85 млрд бочек…Тогда известные факты начинают складываться в «картину маслом» без перекосов и натяга. В реальности нефти в стране осталось от силы лет на 5−7. Пока корпорация еще сохраняет репутацию крупнейшего и доходнейшего нефтяного актива в мире, его надо максимально быстро продать. И предельно дорого. Для этого требуется выйти на IPO. Но пройти входной контроль перед листингом не получается. Аудиторы что-то находят. Все или не все, уже без разницы. Главное — достаточно, чтобы не прыгнуть выше капитализации в 800 млрд, что недопустимо мало, учитывая все обстоятельства.Тогда Эр-Рияд прибегает к плану «Б». Первоначальный проект IPO откладывается. В дело вступает так называемый двухступенчатый вариант. На первом этапе первичное размещение акций проводится только в Саудовской Аравии. На нем от 1 до 3% акций АРАМКО должны купить богатейшие люди страны на общую сумму не менее 60 млрд. Тем самым показав свое согласие с оценкой общей капитализации в 2 трлн.А чтобы им лучше думалось, переговоры порой ведутся в очень жесткой форме. Опираясь на этот результат, на втором этапе предполагается уже выходить на какую-либо из ведущих международных площадок с более сговорчивыми аудиторами, чтобы разместить на них еще 1−2% акций компании по максимальной ставке.По итогу оценка полной капитализации Saudi Arabian Oil Company должна достичь заданной целевой суммы или вплотную к ней приблизиться. Что позволит постепенно распродать потом остальное втихую, возможно, даже не на открытом рынке, мелкими лотами, не позволяющими покупателю хоть как-нибудь существенно продавить цену относительно официально заявленной на основе публичной биржевой котировки. И профит. Пусть не на два с хвостом поколения, но как минимум на полтора точно.А с досрочным исчерпанием запасов и неизбежным банкротством пусть потом новые собственники разбираются сами. Учитывая абсолютность структуры монархической власти, не удивлюсь, что ответственность за результат на новых собственников и свалят. По принципу — когда компанию вам продавали, нефти у нее было выше крыши, прибыль она приносила фантастическую, и до чего же вы ее за несколько лет довели, ироды, до банкротства!Виновные обязаны понести серьезную ответственность и заплатить достойную компенсацию. А то ведь знаете, как оно в жизни порой случается. Зашел ненароком не в то консульство и пропал… И ведь все было бы уже почти на мази, если бы не этот ракетный удар.Специально повторюсь, всё сказанное выше действительно сильно отдает теорией заговоров, но уж как-то слишком ровно в эту картину укладываются все известные факты — кто-то начал играть против дома Саудов. Возможно, это та самая оппозиция, которая не прочь сама взойти на престол, а возможно, и американцы, которые таким образом сбивают цену на главную нефтяную жемчужину королевства. Александр Запольскис Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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