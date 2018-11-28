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Почему санкции США против Ирана во всем помогут России
28 ноября 2018, 10:39 • 57 • Политика
Санкции против Ирана – один из серьезных векторов нынешней политики США. Однако сделав на них ставку, Вашингтон может впервые столкнуться с идеальным для себя противником. Как это может выглядеть и какова в этом роль России?
Автор:
Кучер Егор
Антииранские санкции становятся все более обсуждаемой темой в контексте приближения саммита «Большой двадцатки», который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. Внимание международных политических кругов и представителей стран-членов G20 приковано к проблематике этих санкций неслучайно.
Дело в том, что меры против исламской республики уникальны: в новом исполнении они введены со стороны США в одностороннем порядке, тогда как санкции против России, например, были активно поддержаны другими странами, преимущественно западными. С Ираном же ситуация совершенно иная, если учесть, что стремительный демарш президента США Дональда Трампа не получил широкой поддержки у союзников Вашингтона.
Это говорит, во-первых, о возрастающих шансах Тегерана снизить давление на себя, а во-вторых, даже о выгодах, которые это государство может получить в итоге. В этом процессе наиболее важную роль должна сыграть Россия. Как выглядит этот неожиданный для США сценарий?
Без России – никуда
Как пишет National Interest, главной особенностью санкций США против Ирана, действительно, является отсутствие широкой международной поддержки. Для США это плохо, прежде всего, потому, что именно поддержка мирового сообщества в свое время вынудила Иран сесть за стол переговоров и заключить международное соглашение по своей ядерной программе.
Вена. 14 июля 2015 г. Венский центр "Австрия" Фото: www.globallookpress.com
Однако это было еще во время президентства Барака Обамы, а Трамп решил идти иным путем. Он объявил эту сделку «плохой», разорвал соглашение, которое де-факто продолжает существовать и без Вашингтона, и пока не придумал ничего лучше, чем ввести против Тегерана новые санкции.
Телеканал «Царьград» уже анализировал причины такого решения Трампа и отмечал, что президент США выбрал эту стратегию, чтобы не дать укрепиться шиитскому правительству в Тегеране, что в перспективе может отнять у Вашингтона претензии на весь Ближний Восток.
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