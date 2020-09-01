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Почему Саакашвили бежит из Украины: Осенью готовится кровавый переворот

01 сентября 2020, 11:55  •  49 • Украина

Михаил Саакашвили анонсировал возможное возвращение в Грузию отнюдь не из-за желания рискнуть и появиться на Родине, где против него открыты уголовные дела. Михо попросту бежит из Украины накануне государственного переворота, который готовят Петр Порошенко и его окружение.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Саакашвили – патриот той страны, где его кормят. Его возвращение назад – блеф. Он назад вернуться не может. В Грузии его ожидает приговор, вступивший в законную силу, законность которого подтверждена. Саакашвили признан виновным в совершении ряда преступлений. И, вернувшись на Родину, он обязан отбыть наказание в тюрьме.

Поэтому я считаю его заявление блефом. На самом деле, Саакашвили бежит из Украины. Я считаю, что Саакашвили понял, чем завершатся вот эти несколько месяцев до выборов. Он понимает, что в стране пытаются раздуть пожар гражданской войны. На улицах – вооруженные группы, которые называют себя патриотами, и он понимает, что Жвания, его соплеменник, говорит правду, что ОПГ, в которую входит Порошенко и его окружение, готовят кровавый госпереворот осенью этого года.

Им нужен повод для переворота, и они его сейчас ищут. Какой найдут – мы не знаем… Идут поиски, поводы, чтобы силовым путем сместить власть. И, видимо, понимая это, Саакашвили решил сбежать пораньше. Крысы бегут с корабля», – сказал Ренат Кузьмин.

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