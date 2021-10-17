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Почему с Зеленским так сложно говорить: причину назвали в Кремле

17 октября 2021, 14:50  •  145 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: APUkraine/ twitter.com/www.globallookpress.com
Глава Украины – полная противоположность президенту РФ
В Кремле заявили, что вести переговоры с Владимиром Зеленским невероятно сложно. Причину озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так, глава Незалежной не перестает именовать нашу страну участником конфликта в Донбассе, хотя это не так. Из-за подобной тактики Зеленского руководству ФРГ и Франции приходится общаться с Россией и Украиной по отдельности. Напомним, в октябре Ангела Меркель и Эммануэль Макрон созванивались с президентом Украины, а потом отдельно общались с главой РФ Владимиром Путиным.
Песков при этом отметил, что в Минских соглашениях обозначены участники конфликта. Также он напомнил, что это документ ООН. Выходит, Зеленский не желает признавать этот документ. Более того, он подвергает сомнению подпись украинского президента.
"…ну как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться", – признался Песков.
Пресс-секретарь президента дал понять, что Зеленский полная противоположность российскому коллеге. Путин привык нести ответственность за сказанное и исполнять обещанное. А когда собеседник ведет себя по-другому, вести диалог очень сложно.
Ранее выпад украинской стороны по делу о Керченском конфликте прокомментировали в Крыму.

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