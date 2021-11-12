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Почему с Украины сложно вытрясти $3 млрд: международник указал на главные сложности иска

12 ноября 2021, 16:15  •  146 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев прикрывается тем, что сделку оформлял предыдущий режим
Главная сложность процесса по иску против Украины заключается во множественном характере правовых отношений – кроме Киева и Москвы, в дело вовлечена масса частных лиц, которые участвовали в оформлении сделки. Об этом сообщил эксперт по международному праву Дмитрий Лабин, прокомментировавший недавнее рассмотрение иска против Незалежной о евробондах.
В мировой практике возник беспрецедентный случай. Российская Федерация предоставила соседям суверенный займ в размере трех миллиардов долларов – таким образом, речь идет об урегулировании межгосударственных отношений, для которого необходимо задействовать рычаги международного права.
С другой же стороны, к сделке привлекали частных лиц. Необходимо также помнить и об особенностях Английского права – ведь именно оно регулировало спор. Таким образом, основная сложность заключается в вовлечении субъектов различных правовых систем в спор, затрагивающий межгосударственные отношения.
Международник напомнил, что решение первой инстанции не удовлетворило ни Москву, ни Киев – стороны обратились в апелляционную инстанцию, где все началось по повторному кругу.
Эксперт же полагает, что судебное решение необходимо вынести в пользу России. Вполне очевидно, что должник должен вернуть занятые средства. Безусловно, процесс может постепенно обрастать новыми нюансами юридического характера, в которых британскому суду детально предстоит разобраться. 
Однако аргументы украинской стороны, мягко говоря, не обоснованы: Киев прикрывается заявлениями о политическом характере, оправдывая нежелание платить долг. Логика украинской администрации такова, что принятые предыдущим режимом решения не накладывают на их плечи ответственность.
"Но, на мой взгляд, международное право не дает им никаких оснований избежать выплаты долга", – высказался Лабин.
Как отмечает источник, днем ранее суд Великобритании заявил о завершении рассмотрения дела по обязательствам Украины перед РФ. Вынесение решения может занять до 9 месяцев.

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