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Почему С-300 в Сирии пока молчат

22 января 2019, 20:54  •  53 • В мире
Вопрос, почему зенитно-ракетные комплексы С-300 не участвовали в отражении израильских атак на Сирию, занимает многих экспертов, пока военные молчат. Но внятного ответа на этот вопрос ни у кого  нет…
Автор:
Покровский Александр
После того как израильская авиация средне-успешно дважды отбомбилась по аэропорту в Дамаске, у многих комментаторов что в прессе, что в личных блогах возник один, но важный вопрос. А где, собственно, были зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Россия поставила в Сирию после печального инцидента со сбитым русским Ил-20? Почему они промолчали, не ответили на налёт? Не спасли, наконец, репутацию свою, Сирии и собственно России как изготовителя и поставщика бесполезного (как получается по факту) оружия?
Где были С-300?
На ряд вопросов нет ответа и у Царьграда и его, как известно, достаточно информированных экспертов. Что-что, а уж секретность в российских силовых и политических ведомствах научились за последние годы хранить практически идеально.
Но для начала стоит напомнить, что произошло в период 20-22 января.
Сначала в ночь на 20 января четыре израильских самолёта с акватории Средиземного моря на траверзе примерно города Сайда в Ливане запулили несколько (по некоторым данным - 8) ракет по иранским, с точки зрения израильской разведки, объектам близ дамасского международного аэропорта. По данным русских военных наблюдателей, семь ракет были сбиты. Остальные (оставшаяся) где-то упали, не нанеся вреда.
Учтя, видимо, результаты неудачи и сверившись с новыми разведданными, израильские военные нанесли на следующую ночь ещё один ракетный удар по тем же целям. При этом огонь вёлся из-за Голанских высот и из воздушного пространства Ливана. На сей раз бомбардировке сопутствовал успех. Сами израильтяне (версия газеты «Гаарец») разбили «в хлам» восемь батарей сирийской ПВО советского производства: С-75 «Десна», С-125 «Нева», ЗРК «Бук», «Оса», ЗРПК «Панцирь». Относительно достоверности этих сведений есть вполне дежурные сомнения – на войне, как известно, не врут, на ней правды не сообщают. Но относительно убитого «Панциря-1С» подтверждения были, как есть и упорные известия, что точно расколотили и ещё один ЗРК.

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