Почему С-300 не защищают Сирию от авиации Израиля: размышления и версии • 124 • Аналитика

Россия еще в 2018 году передала Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 для усиления ПВО страны. Однако до сих пор территория Сирии подвергается обстрелам израильской авиации, причем о потерях ВВС Израиля при налетах на Дамаск не сообщается.



Очередной инцидент с сирийской противовоздушной обороной произошел 6 февраля. Четыре израильских истребителя F-16 без захода в сирийское воздушное пространство нанесли удары по пригородам Дамаска. ЗРК ПВО Сирии ударили в ответ и чуть было не сбили заходивший на посадку в аэропорт Дамаска гражданский самолет Airbus A-320, выполнявший рейс «Тегеран – Дамаск» (на борту было 172 человека). Лишь благодаря мастерству диспетчеров, переведших борт на запасной аэродром, удалось избежать катастрофы.







ВВС Израиля регулярно обстреливают Сирию. А как же российские С-300?



Ведь неизбежно возникает вопрос, зачем Россия их поставляла Сирии, если израильская авиация продолжает бить и по Дамаску, и по иранским военным, находящимся на сирийской территории, а эффективные средства противовоздушной обороны молчат? Размышления и версии по этому поводу представлены ниже.



Мнения относительно судьбы российских С-300 в Сирии расходятся. Так, австралийский эксперт Ричард Фрэнк утверждает, что израильская армия научилась обходить российские зенитные ракетные комплексы. Но это высказывание, скорее всего, не соответствует действительности, и призвано лишь убедить западную аудиторию в низком качестве российского вооружения.



Все дело в том, что ВВС Израиля избегают нарушать воздушное пространство Сирии. Они бьют по сирийской территории, появляясь в небе, например, над Ливаном. Поэтому у Дамаска связаны руки. Если сирийские ПВО собьют израильский самолет, находящийся в небе над Ливаном и не вторгающийся в воздушное пространство Сирии, то Дамаск будет выставлен агрессором, что ему и так менее всего нужно в сложившейся политической обстановке.





Кроме того, играют роль и ландшафтно-географические факторы. Израильские самолеты наносят удары по сирийской территории обычно из долины Бекаа, со всех сторон прикрытой горами. Они буквально неожиданно появляются из-за горных хребтов и столь же молниеносно скрываются, успевая при этом поразить цели на сирийской территории. И, как часто пишут наши израильские читатели: "Пилоты ВВС ЦАХАЛ уже пьют кофе на авиабазах, а сирийские расчёт всё ещё ищут цели в небе".



Еще одна версия, которая часто рассматривается в СМИ – недостаточный уровень квалификации сирийских военнослужащих для обслуживания таких сложных зенитных ракетных комплексов как С-300. Хотя за то время, что прошло с момента поставки ЗРК Дамаску, вполне можно было переподготовить офицеров сирийских войск противовоздушной обороны для работы на новых зенитных ракетных комплексах.





Куда более интересна версия о том, что С-300 были неудачно расположены в горной местности, что создало существенные препятствия для их эффективной работы. В результате такого неудачного расположения израильские самолеты радиоэлектронной борьбы смогли подлетать на близкое расстояние к сирийским ЗРК и выставлять помехи, после чего уже самолеты израильской авиации наносили удары по сирийским объектам.



Таким образом, скорее всего, зенитные ракетные комплексы С-300 против израильской авиации, бьющей по сирийской земле с территории Ливана, в настоящее время попросту не используются. И оценивать эффективность или неэффективность их боевого применения в этой связи просто бессмысленно. Тем более, что применение российских комплексов против израильской авиации – вопрос не только военный и технический, но и политический, а Россия, как известно, претендует на особые отношения не только с Сирией, но и с Израилем, заявляя о наличии действующих военных каналов связи. Россия еще в 2018 году передала Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 для усиления ПВО страны. Однако до сих пор территория Сирии подвергается обстрелам израильской авиации, причем о потерях ВВС Израиля при налетах на Дамаск не сообщается.Очередной инцидент с сирийской противовоздушной обороной произошел 6 февраля. Четыре израильских истребителя F-16 без захода в сирийское воздушное пространство нанесли удары по пригородам Дамаска. ЗРК ПВО Сирии ударили в ответ и чуть было не сбили заходивший на посадку в аэропорт Дамаска гражданский самолет Airbus A-320, выполнявший рейс «Тегеран – Дамаск» (на борту было 172 человека). Лишь благодаря мастерству диспетчеров, переведших борт на запасной аэродром, удалось избежать катастрофы.ВВС Израиля регулярно обстреливают Сирию. А как же российские С-300?Ведь неизбежно возникает вопрос, зачем Россия их поставляла Сирии, если израильская авиация продолжает бить и по Дамаску, и по иранским военным, находящимся на сирийской территории, а эффективные средства противовоздушной обороны молчат? Размышления и версии по этому поводу представлены ниже.Мнения относительно судьбы российских С-300 в Сирии расходятся. Так, австралийский эксперт Ричард Фрэнк утверждает, что израильская армия научилась обходить российские зенитные ракетные комплексы. Но это высказывание, скорее всего, не соответствует действительности, и призвано лишь убедить западную аудиторию в низком качестве российского вооружения.Все дело в том, что ВВС Израиля избегают нарушать воздушное пространство Сирии. Они бьют по сирийской территории, появляясь в небе, например, над Ливаном. Поэтому у Дамаска связаны руки. Если сирийские ПВО собьют израильский самолет, находящийся в небе над Ливаном и не вторгающийся в воздушное пространство Сирии, то Дамаск будет выставлен агрессором, что ему и так менее всего нужно в сложившейся политической обстановке.Кроме того, играют роль и ландшафтно-географические факторы. Израильские самолеты наносят удары по сирийской территории обычно из долины Бекаа, со всех сторон прикрытой горами. Они буквально неожиданно появляются из-за горных хребтов и столь же молниеносно скрываются, успевая при этом поразить цели на сирийской территории. И, как часто пишут наши израильские читатели: "Пилоты ВВС ЦАХАЛ уже пьют кофе на авиабазах, а сирийские расчёт всё ещё ищут цели в небе".Еще одна версия, которая часто рассматривается в СМИ – недостаточный уровень квалификации сирийских военнослужащих для обслуживания таких сложных зенитных ракетных комплексов как С-300. Хотя за то время, что прошло с момента поставки ЗРК Дамаску, вполне можно было переподготовить офицеров сирийских войск противовоздушной обороны для работы на новых зенитных ракетных комплексах.Куда более интересна версия о том, что С-300 были неудачно расположены в горной местности, что создало существенные препятствия для их эффективной работы. В результате такого неудачного расположения израильские самолеты радиоэлектронной борьбы смогли подлетать на близкое расстояние к сирийским ЗРК и выставлять помехи, после чего уже самолеты израильской авиации наносили удары по сирийским объектам.Таким образом, скорее всего, зенитные ракетные комплексы С-300 против израильской авиации, бьющей по сирийской земле с территории Ливана, в настоящее время попросту не используются. И оценивать эффективность или неэффективность их боевого применения в этой связи просто бессмысленно. Тем более, что применение российских комплексов против израильской авиации – вопрос не только военный и технический, но и политический, а Россия, как известно, претендует на особые отношения не только с Сирией, но и с Израилем, заявляя о наличии действующих военных каналов связи. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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