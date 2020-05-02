Почему С-300 молчит и ВВС ЦАХАЛ возвращаются на базы: ПВО Сирии и израильские авианалёты • 22 • Аналитика

Накануне из Сирии пришло очередное сообщение об атаке с воздуха, которой подверглась территория страны. Мониторинговая группа так называемой Обсерватории по правам человека (сама организация, как известно, базируется в Лондоне) распространила сообщения о том, что удар наносила авиация Израиля. В сообщении говорится, что были атакованы объекты на территории провинции Хомс.







Примечательно, что в сирийских СМИ заявлено о «детонации боеприпасов на земле вследствие допущенной военнослужащими ошибки при транспортировке».



Напомним, что несколькими днями ранее, по сообщениям различных зарубежных СМИ, израильская авиация наносила удары по сирийской территории. Как минимум в одном из этих случаев ВВС ЦАХАЛ использовали воздушное пространство Ливана.



В этой связи снова возникает вопрос об эффективности выстроенной в Сирии системы противовоздушной обороны, включая поставленные ранее Россией зенитные ракетные комплексы С-300. Речь идёт не об эффективности комплексов как таковых, а о том, как сирийским расчётам действовать в условиях, когда противник наносит удары, зачастую не заходя в воздушное пространство страны?



В Дамаске понимают, что если удары наносит Израиль, то «охотится» он в первую очередь не за сирийскими солдатами, а за «Хизбаллой».







Одно из излюбленных мест для атак – территория аэропорта Дамаска, где приземляются самолёты из Ирана. В Израиле нередко говорят о том, что на таких бортах поставляются вооружения для упомянутой группировки, а это приводит к ущербу интересов израильской безопасности. ВВС ЦАХАЛ объекты на сирийской земле атакуют с воздуха, а ПВО САР остаётся только пытаться «ловить» выпущенные с бортов израильских самолётов или ударных БПЛА ракеты. «Ловить» выходит с переменным успехом – при любой атаке несколько ракет всегда достигают цели. Но так ли хотят перехватывать, вот в чём вопрос...



Если бы однозначно имелось желание, сирийские расчёты ПВО могли бы получить приказ на уничтожение не ракет, а их носителей (возможности-то имеются). Но, как уже было отмечено, носители (например, самолёты израильской боевой авиации) атакуют объекты в САР часто из «несирийского» воздушного пространства. Применять те же С-300 в таком случае для Дамаска проблематично. И вовсе не из-за ТТХ С-300. Одна из основных причин – понимание властями Сирии того факта, что если сейчас Израиль пытается противостоять усилению Ирана в стране, то в случае сбитого израильского самолёта может перейти совсем к другим действиям. Например, к тотальным бомбардировкам позиций и объектов именно САА (сирийской правительственной армии) со всеми вытекающими для боеспособности САА последствиями.



Возможно, именно этим и объясняется заявление сирийских военных относительно того, что взрывы на объекте в провинции Хомс – это не дело рук израильских военных лётчиков, а «случайная детонация из-за ошибки при транспортировке боеприпасов».



Другими словами, Дамаску самому нет особого резона сбивать средства израильской авиации.



Странный вывод?

Ну тогда позволю себе ещё один аргумент в его пользу.



Информационное агентство SANA сообщает, что в ночь на 1 мая израильские ударные вертолёты атаковали несколько целей в районе Кунейтры (сирийская часть Голанских высот). В общей сложности вертолёты ВВС ЦАХАЛ выпустили пять ракет. Казалось бы, ну чем ни очевидная цель для средств ПВО Сирийской Арабской Республики?.. Как обычно призывают: «А вы сбейте один, чтобы другие впредь подумали, бомбить или не бомбить».



Но израильские вертолёты, насколько известно, спокойно вернулись на аэродромы базирования. С-300 и другие ЗРК ПВО Сирии молчат. Ладно - С-300 развёрнута от Кунейтры далеко. Ну а другие комплексы на вооружении армии САР?..



А уже после на ближневосточных ресурсах появились данные о том, какие же цели атаковали израильтяне. Оказалось, что и здесь речь идёт о проиранских силах в Сирии. Если верить этим публикациям, то ракеты взрывались на позициях шиитской проиранской милиции, которую Израиль пытается выдавать подальше от своих границ.



По большому счёту, самому Дамаску, при всём его активном взаимодействии с Тегераном, не особенно выгодно, чтобы Иран усиливал свои позиции в стране. Ведь одно дело - помощь в борьбе с терроризмом, другое - "чужая" война, когда Израиль и Иран пытаются решать свои проблемы с использованием сирийской территории. Башар Асад прекрасно понимает, что в этой "чужой" войне у него никаких интересов нет, а потому лишний раз, что называется, и не готов подставляться. Накануне из Сирии пришло очередное сообщение об атаке с воздуха, которой подверглась территория страны. Мониторинговая группа так называемой Обсерватории по правам человека (сама организация, как известно, базируется в Лондоне) распространила сообщения о том, что удар наносила авиация Израиля. В сообщении говорится, что были атакованы объекты на территории провинции Хомс.Примечательно, что в сирийских СМИ заявлено о «детонации боеприпасов на земле вследствие допущенной военнослужащими ошибки при транспортировке».Напомним, что несколькими днями ранее, по сообщениям различных зарубежных СМИ, израильская авиация наносила удары по сирийской территории. Как минимум в одном из этих случаев ВВС ЦАХАЛ использовали воздушное пространство Ливана.В этой связи снова возникает вопрос об эффективности выстроенной в Сирии системы противовоздушной обороны, включая поставленные ранее Россией зенитные ракетные комплексы С-300. Речь идёт не об эффективности комплексов как таковых, а о том, как сирийским расчётам действовать в условиях, когда противник наносит удары, зачастую не заходя в воздушное пространство страны?В Дамаске понимают, что если удары наносит Израиль, то «охотится» он в первую очередь не за сирийскими солдатами, а за «Хизбаллой».Одно из излюбленных мест для атак – территория аэропорта Дамаска, где приземляются самолёты из Ирана. В Израиле нередко говорят о том, что на таких бортах поставляются вооружения для упомянутой группировки, а это приводит к ущербу интересов израильской безопасности. ВВС ЦАХАЛ объекты на сирийской земле атакуют с воздуха, а ПВО САР остаётся только пытаться «ловить» выпущенные с бортов израильских самолётов или ударных БПЛА ракеты. «Ловить» выходит с переменным успехом – при любой атаке несколько ракет всегда достигают цели. Но так ли хотят перехватывать, вот в чём вопрос...Если бы однозначно имелось желание, сирийские расчёты ПВО могли бы получить приказ на уничтожение не ракет, а их носителей (возможности-то имеются). Но, как уже было отмечено, носители (например, самолёты израильской боевой авиации) атакуют объекты в САР часто из «несирийского» воздушного пространства. Применять те же С-300 в таком случае для Дамаска проблематично. И вовсе не из-за ТТХ С-300. Одна из основных причин – понимание властями Сирии того факта, что если сейчас Израиль пытается противостоять усилению Ирана в стране, то в случае сбитого израильского самолёта может перейти совсем к другим действиям. Например, к тотальным бомбардировкам позиций и объектов именно САА (сирийской правительственной армии) со всеми вытекающими для боеспособности САА последствиями.Возможно, именно этим и объясняется заявление сирийских военных относительно того, что взрывы на объекте в провинции Хомс – это не дело рук израильских военных лётчиков, а «случайная детонация из-за ошибки при транспортировке боеприпасов».Другими словами, Дамаску самому нет особого резона сбивать средства израильской авиации.Ну тогда позволю себе ещё один аргумент в его пользу.Информационное агентство SANA сообщает, что в ночь на 1 мая израильские ударные вертолёты атаковали несколько целей в районе Кунейтры (сирийская часть Голанских высот). В общей сложности вертолёты ВВС ЦАХАЛ выпустили пять ракет. Казалось бы, ну чем ни очевидная цель для средств ПВО Сирийской Арабской Республики?.. Как обычно призывают: «А вы сбейте один, чтобы другие впредь подумали, бомбить или не бомбить».Но израильские вертолёты, насколько известно, спокойно вернулись на аэродромы базирования. С-300 и другие ЗРК ПВО Сирии молчат. Ладно - С-300 развёрнута от Кунейтры далеко. Ну а другие комплексы на вооружении армии САР?..А уже после на ближневосточных ресурсах появились данные о том, какие же цели атаковали израильтяне. Оказалось, что и здесь речь идёт о проиранских силах в Сирии. Если верить этим публикациям, то ракеты взрывались на позициях шиитской проиранской милиции, которую Израиль пытается выдавать подальше от своих границ.По большому счёту, самому Дамаску, при всём его активном взаимодействии с Тегераном, не особенно выгодно, чтобы Иран усиливал свои позиции в стране. Ведь одно дело - помощь в борьбе с терроризмом, другое - "чужая" война, когда Израиль и Иран пытаются решать свои проблемы с использованием сирийской территории. Башар Асад прекрасно понимает, что в этой "чужой" войне у него никаких интересов нет, а потому лишний раз, что называется, и не готов подставляться. Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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