Почему русские возвращаются в Россию в год по чайной ложке, а мигранты - едут миллионами

Уже десяток лет в России действует несколько госпрограмм по возвращению соотечественников на Родину. Но нужного эффекта они не дали. По ним вернулось меньше 1 миллиона человек. Почему?

ФОРПОСТ ИЛИ ОБУЗА?

- Сколько «наших» осталось за рубежом? Все-таки почти 30 лет прошло после распада СССР!

- Много лет звучала цифра - 25 миллионов. Думаю, она так же верна, как и точная цифра потерь в Великой Отечественной. Каждое поколение находит новые данные. Во-первых, цифра развивается - соотечественники рождаются. Во-вторых, часть из них уже оказались в России - два миллиона крымчан. Но я думаю, что эта цифра приблизительно верна - около 20 миллионов человек, учитывая диаспору в дальнем зарубежье.

- Есть два противоположных мнения. Русские за рубежом ни на что не влияют - они не входят в правящие элиты новообразованных государств. Второе мнение - «они наш форпост». Кто прав?

- Приведу пример. В 1994 году в Крыму работала консульская группа по оформлению российского гражданства. Очередь стояла! Украина взвыла! Времена были ельцинские, и работу прекратили. Если бы украинцам давали российские паспорта, не требуя выхода из гражданства Украины, не было бы ни переворота 2014 года, ни гражданской войны!

- Вы уже десяток лет спорите с чиновниками, доказываете им, что нужна либерализация миграционных законов, хотя бы для «наших». Но я не вижу, чтобы вас поддерживали. Почему?

- Просто есть убеждение, что люди, приезжающие к нам, - нахлебники и обязательно что-то откусят от бюджета, как от пирога. При этом во всем мире конкурируют за людей! И все время нас пугают - «понаедут-отберут». Мы стали выяснять - а что отберут? Приедут все пенсионеры, и наша пенсионная система рухнет? Неправда. Доля пенсионеров среди соискателей гражданства России - 6%, и единственное, на что они могут претендовать, - пенсия по старости, это 6 тысяч рублей. 70% - люди трудоспособного возраста. 20% - дети, будущее страны.

Демографическая реальность и миграционные законы расходятся.Фото: Иван ВИСЛОВ

«ВСЕ, КТО ХОТЕЛ, ВЕРНУЛИСЬ»?

- Российское гражданство славится трудностью получения. Почему? У нас ведь огромная малозаселенная страна!

- Была такая линия на укрепление статуса российского гражданина. Она имела под собой основания. Но люди, которые занимались разработкой закона, придерживались постулата «Все, кто хотел, в Россию давно приехали».

- Известная фраза, много раз с ней сталкивался...

- Эта фраза принадлежит покойному Олегу Кутафину, бывшему ректору юридической академии, моему другу, с которым мы на этом и разошлись. Он воплотил ее в законопроекте о гражданстве в начале 2000-х.

Но в ней много неправды. Переселение народов после распада СССР НЕ завершено.

К тому же многие годы положительное демографическое сальдо в России складывалось именно за счет миграционного притока. Но с 2018 года уже и миграция не покрывает убыль населения.

- Вижу, демографическая реальность и миграционные законы расходятся…

- Я пытаюсь добиться, чтобы в Россию шел поток желательных людей. Людей одной с нами крови, веры, языка. И я вижу источник на постсоветском пространстве - Украина. Из-за того, что мы топчемся на месте и не снимаем претензий к приехавшим, переселенцы просто разворачиваются в другую сторону - в Европу, в Польшу.

Валерий Фадеев: За кого я буду - за Путина или либералов? Странный вопрос Миграционные центры в России научились строить с размахом (на фото - в Екатеринбурге). А давать быстро, без мытарств гражданство России соотечественникам пока не получается...Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫВОЗИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

- Но если с Украины уедут все лояльные «русскому миру», эта страна вообще войдет в «бандеровский» штопор.

- Я тоже раньше держался мнения, что нам не нужно форсировать переселения русских из таких стран, как Украина и Казахстан, из той же Прибалтики. Так как они защищают там русские права своей численностью. Но после произошедшего на Украине в 2014 году мы поняли, что масса русского населения подвергается там усиленной украинизации. Они в подавленном состоянии, потому что Россия объявлена агрессором. Их детей и внуков, если ничего не изменится, обязательно воспитают в антироссийском духе. Причем от антироссийского совсем недалеко до антирусского.

- Ненависти к России как к государству недостаточно?

- Даже те отщепенцы, которые из России поехали воевать на стороне Киева в Донбассе, вдруг столкнулись с тем, что их на Украине никто не хочет натурализовывать. Более того, их начинают третировать, потому что говорят по-русски и вообще приехали из России. Несмотря на их «заслуги перед бандеровской властью».

Давайте честно - в ближайшее время у нас мало шансов восстановить с Украиной добрососедские отношения. И если мы не дадим возможности людям, которые этого хотят, вернуться в Россию, мы принесем их в жертву, отдадим на перевоспитание в русофобов. Причем они будут ненавидеть Россию даже больше, чем сами бандеровцы, - будут доказывать им свою лояльность. У меня была дискуссия с председателем русской общины Ивано-Франковской области. Мы встречались в Москве, на Конгрессе соотечественников. Он подошел ко мне с претензиями, мол, я своими выступлениями навлекаю на русских на Украине подозрения и даже гнев. И рассказал, что у него два сына. Один работал в Крыму, но после возвращения полуострова потерял работу и вернулся в Ивано-Франковск. А второй сын воевал в Донбассе на стороне Киева. И вот этот председатель говорит: «Я благодарен своему младшему сыну за то, что мы теперь можем спокойно ходить по Ивано-Франковску, - мы, патриоты Украины». Что мне было ему сказать? Я напомнил ему про полицаев, которые своим существованием снимали претензии к русскому народу на оккупированных территориях. Но массовые расстрелы это не остановило…

- Кстати, даже в Крыму Украина успела-таки за 25 лет сформировать прослойку недовольных Россией по любому поводу…

«Угрозы для остальных работников нет»: на руднике в Красноярском крае погибли трое горняков Константин Затулин: «Не надо думать, что соотечественники возвращаются в Россию за пенсиями. Пенсионеров среди них всего 6%. Остальные - трудоспособные люди и дети. Это будущее страны».Фото: Иван МАКЕЕВ

«РАСКОЛДОВЫВАНИЕ БЕЖЕНЦЕВ»

- Как же забрать «наших» с Украины?

- Нужна амнистия для переселенцев с Украины, которые с 2014 года не могут вписаться в нашу реальность. Они по нашему закону «иностранцы из страны с безвизовым режимом». На 91-й день они должны выехать из России на три месяца, чтобы опять иметь возможность вернуться на 90 дней. Из всего массива переселенцев с Украины, их 2,5 миллиона человек, примерно половина нашла какие-то формы натурализации. Примерно 400 тысяч смогли получить гражданство. Кто-то смог получить вид на жительство или временное проживание. Но половина, то есть 1 миллион 300 тысяч, остаются иностранцами, которые должны выезжать на 91-й день. Из этого 1,3 миллиона примерно 600 тысяч, по данным МВД, уже давно нарушили эту норму. То есть их нужно депортировать.

- 600 тысяч!

- Это была бы чрезвычайная операция, оплаченная из бюджета России. Но денежные потери не сравнятся с репутационным ущербом. Чтобы снять с этих людей заклятье, еще два года назад был внесен в Думу законопроект: люди, переселившиеся с Украины, не должны никуда выезжать каждые 90 дней. Достаточно просто отмечать свое нахождение в России… Нас пока не поддержали.

БЫЛ СВОЙ, А СТАЛ ГАСТАРБАЙТЕРОМ

- Официально по программе переселения соотечественников с 2007 года, то есть за 13 лет, в Россию вернулось 800 тысяч человек. Цифра неубедительная…

- Это «потемкинские» цифры. Это люди, которые приехали сами, их просто заставили назваться добровольными переселенцами. Какую-то часть граждан Украины после 2014 года пропустили через эту программу, поэтому они смогли легализоваться. Они не добровольные, а вынужденные переселенцы.

Сейчас эту программу надо реформировать. Стимулы надо увеличивать. У нас для Дальнего Востока пособие переселенцам 240 тысяч. А тем, кто едет в Рязань, - 30 тысяч рублей.

Федеральный центр перепоручил финансирование этой программы регионам, которые от нее стали разбегаться. Они не хотели тратить свои тощие бюджеты еще и на соотечественников. И самое главное - регионам дали возможность выбирать себе переселенцев. По принципу пригодности. Вот вы журналист, человек русской культуры, с корнями. Но после распада СССР оказались за пределами России. Вы хотите переехать в Рязань. А вам отказывают - журналистов в Рязани и без вас хватает.

- Что же делать?

- Сейчас программу пытаются как-то откорректировать под нужды развития России. Главное, что надо изменить, - не отдавать на откуп регионам само принятие решения, переселяться человеку в Россию или нет. Например, Бурятия вообще вернула 87 миллионов рублей, предназначенных для программы. Не захотела их использовать.

Но объективно люди с той же Украины говорили мне: «Не надо нам никаких пособий, просто легализуйте нас, хотя бы через программу носителей языка».

- Это реально?

- Исследования показывают, что половина кандидатов в «носители русского языка» не могут подтвердить, что их предки жили в России. В первом поколении - еще можно что-то найти, во втором можно, но позже… нет.

ЯЗЫК - ДРУГ МОЙ ИЛИ ВРАГ?

- Так, может, программа переселения соотечественников - носителей языка что-то исправит? Что это значит, кстати? Кто эти люди?

- Сами переселенцы или их потомки, которые родились в СССР или Российской империи и знают русский язык. Такие параметры установил еще в 2012 году президент в своем Послании, когда стало ясно, что прежняя Программа переселения соотечественников от 2007 года не дала нужного эффекта.

Были приняты поправки к «Закону о гражданстве». Но этими поправками чиновники фактически «поправили» президента. Во-первых, там «соотечественниками - носителями русского языка» значатся не те, кто родился, а те, кто проживал. А во-вторых - на территории Российской империи и СССР, но в пределах границ нынешней РФ! Эти поправки сразу же ополовинили поток переселенцев! И наконец, чтобы совсем вбить осиновый кол в категорию «соотечественник», в параллельный Закон о положении иностранных граждан в России внесли добавление, что только «носителям русского языка» нужно представить справку о выходе из гражданства иностранного государства. Эта поправка убила все.

- Почему?

- Никакое иностранное государство не обязано выдавать справки для России. В результате с 2014 по 2017 год гражданство как «носители русского языка» получили всего 2 тысячи человек! Из них бывших граждан Украины оказалось всего 24 человека. Для меня до сих пор загадка, как эти 24 человека добились от Украины справок о выходе из гражданства.

- А остальные «носители» - кто?

- Бывшие граждане Таджикистана. У нас с Таджикистаном соглашение о двойном гражданстве, поэтому с них справки не требовали.

- Что нужно сделать?

- Убрать «в границах РФ».

- Хоть что-то удалось сделать для упрощения?

- В 2018 году сняли необходимость предоставления справки об отказе от гражданства. У меня огромная почта, люди пишут из Среднеазиатских республик СССР, им не понятно, почему только для Украины отменили справку. Я объясняю, что на Украине война, но это вынужденные оправдания. У нас есть случай с русскими, переехавшими из Узбекистана в Крым. По узбекским законам выход из гражданства - процедура на пять лет. А у нас вид на жительство действует три года! Люди не успевают! Но тут еще интереснее. Люди переехали в Крым, а узбекское посольство в Москве говорит им: «Вы к нам не обращайтесь, вы поезжайте в узбекское посольство в Киеве, мы не признаем Крым в составе России».

«КОРРУПЦИОННОЕ ПОЛЕ»

- Раньше миграцией у нас занималась ФМС. Было очень много нареканий. Сейчас - МВД. Что-то изменилось?

- Мое принципиальное мнение - МВД по определению должно заниматься миграционными процессами, но не возглавлять. Силовики просто не имеют возможностей для этого. Тут надо понимать, как создавать стимулы для миграционных потоков, как принимать экзамены по русскому языку.

И еще - это большое коррупционное поле.

- Например?

- Приходит человек получать российское гражданство. А ему говорят - «вам исполнилось 45 лет, меняйте паспорт». Человек говорит: «Я бежал с Украины, вернуться туда не могу». Ему отвечают: «Выезжайте на Украину, вклеивайте фотографию и приходите». Когда мы за этого человека вступаемся, нам отвечают: «Так написано в законе, а если мы пойдем навстречу и закон нарушим, нас обвинят во взятках». При этом ни для кого не секрет, что даже в образцовом миграционном центре в подмосковном Сахарове по одному и тому же вопросу человека могут мытарить годами, каждый раз находя в его документах все новые ошибки. Но сразу о них не говорят - пусть десять раз приедет. При этом вокруг очереди ходят люди и спрашивают: «Кто хочет быстро?» И не бесплатно.

- Вчера покупал лаваш, у продавца-узбека на прилавке лежит пачка визиток, черно-белых, с российским гербом: «Продление пребывания, въезд-выезд».

- А я, когда бываю на Рублевке, вижу плакаты: «Израильское гражданство за три дня».

- А российское за сколько получают?

- В среднем пять - восемь лет.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Правительство России на заседании 17.10.2019 предложило внести изменения в закон «О гражданстве РФ» - признать граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка без прохождения собеседования (экзамена).