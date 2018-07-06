Почему русские воюют с русскими в Донбассе

Начало см. Часть 1

РОЗЫ, ВИШНИ И СМЕРТЬ.

Село Зайцево недалеко от Горловки до войны считалось не просто зажиточным, а богатым. Дома крепкие, кирпичные, заборы высокие и надежные, оплетенные розами. А вот не повезло селу оказаться на самой линии фронта. Но даже в разбомбленных домах видны деревянные конструкции, которые прагматичные жители обрабатывали креозотом от гнили (таскали с железной дороги).

- Здесь еще Россия, а там на холме цэ Европа, - иронично говорит Борис, мой новый знакомый из мэрии Горловки.

Людей не видно. Все как вымерло. Только на окраине села встречаю крепкую, дородную женщину, убирающую граблями скошенную траву перед домом.

- Здравствуйте, я журналистка из Москвы! – лепечу я. – Можно с вами поговорить?

- О чем? – спрашивает она, сразу принимая агрессивный вид. – Как мы тут живем? Нормально! Много вас тут таких шляется! Вот вы там в Москве можете нам чем-то помочь?

Село Зайцево недалеко от Горловки до войны считалось богатымФото: Дарья АСЛАМОВА

- Нет, - честно говорю я. – Не могу.

- Ну, так идите подобру-поздорову.

- А вишни здесь какие! – блаженно вздыхаю я. – В Москве такие по 300 рублей за килограмм.

- Вишни?! – женщина оторопело смотрит на меня. – Ну, ладно, меня Лиля зовут. Заходите, угощу вишнями. Если не боитесь, конечно. Огород у нас как раз передовая позиция.

Мы заходим во двор, где надрывается от лая великолепная кавказская овчарка.

- Каждый день двор подметаю от осколков снарядов, чтоб собака лапы не порезала. А ночью, как начинает работать артиллерия, собака в дом врывается. Садится у моих ног, дрожит от страха и смотрит в глаза: «Спаси!» Я уж ее стыдила: «Ты же большая, умная. Вон соседская дворняга Цыган, - он ко всему привык, все время по ночам шастает». И попугаи наши привыкли. Кошке вообще на все наплевать. А у нашей собаки шерсть клоками лезет. Доктор сказал: это на нервной почве. Мы все деньги на лекарства истратили. На себя жалко тратить, мы продержимся, а животному не объяснишь, что война.

Мы идем в огород, где совсем засохла клубника.

- Плюнула я на нее. Сколько раз приходилось на землю падать под обстрелами. Да пропади она пропадом. Видите, прямо напротив нас бывшая школа, где засели бойцы ДНР. Иногда слышим, как они кричат: «Ну, что, п….ы, воевать будем?» И начинается. Мы первое время в подвале отсиживались, но там еще страшнее. Если прямое попадание, некому откапывать. Заровняют и крест поставят. А сколько пожаров мы в доме тушили! Окна давно железом забили. Так безопаснее. Вы тут на виду не стойте. Платьице на вас белое. Видно, что чужая.

- А неужто украинцам видно?

- Да мы у них как на ладони. Вот мой халатик и шлепанцы все знают. Но вы меня не фотографируйте. Был у нас такой дядя Сеня. Через ютьюб комментировал все, что в селе Зайцево происходит. Доп..делся наш дядя Сеня. Укры его легко вычислили, дом спалили и корову убили. Хорошо, что сам в живых остался. Самое страшное было месяц назад. Мочили так, что нос из дома не высунешь. Вот соседи наши, молодая пара, пошли днем помидоры сажать. Потом присели на скамейку полюбоваться своими трудами, и их одним снарядом убило. Мужика сразу, а женщина еще помучилась, кровью истекла.

Голос у Лили внезапно становится сухим и жестким.

- Вот и сестру мою родную (через дом жила) разрывной пулей убили. Попали в копчик, кости разлетелись и весь кишечник изрезали. Страшно умирала. А больше всего я знаете кого ненавижу? ОБСЕ. Приезжают такие чистенькие и важные и спрашивают: а откуда у вас выбоины в сарае? Кто стрелял? Я показываю: с украинской стороны. А вы что, военный эксперт? Может, это с Горловки прилетело? Я им: да где ж ваши глаза? Вы что, не видите направление стрельбы? А мы, говорят, не военные эксперты. Врут, гады. А че приехали тогда, спрашиваю? Ну, так, посмотреть. А у вас есть в Зайцево свой военный эксперт? Я им в ответ: вы чего, издеваетесь? Тут людей-то по пальцам можно пересчитать.

А как уедет ОБСЕ, нам через три часа ответка прилетает с украинской стороны. Мстят так, понимаешь? Сколько домов после их визитов повзрывали и людей поубивали и ранили. Уже поговорка пошла: где ОБСЕ проехало, там смерть. Мы их больше в село не пускаем. Вон после их последнего приезда «стодвадцатка» (так здесь называют мины и снаряды 120 калибра – Д.А.) прилетела. Водопровод перебила, теперь вода по капелькам течет. Пойдем покажу воронку.

На улице уже собрались селяне вокруг злосчастной воронки:

- Лиля, а как ты определяешь: «стодвадцатка», «стопятидесятка»?

- А чего тут определять? По воронке видно.

- Интересная у вас, ребята, жизнь, - замечаю я. – Полная опасностей и приключений.

- Это точно! – горько хохочут селяне. – Тут хоть кино снимай каждую ночь. Экстремалы мы, понимаешь? Экстремалы.

Воронка в селе Зайцево от снаряда, перебившего водопроводФото: Дарья АСЛАМОВА

Село Саханка на юге ДНР обстреливает украинская артиллерия.

ЧТО БУДЕТ С ДОНБАССОМ?

Эдуард Басурин, пресс-секретарь военного командования ДНР, полковник, пессимист:

- Противника надо уважать. Он сейчас намного сильнее, идеологически и профессионально. Он сменил риторику. Исчезли слова «колорады» и «ватники». Власти Украины нашли выход, как исправить ситуацию. Они выдвинули лозунг: против нас происходит открытая российская агрессия, и тем самым сильно подняли дух населения.

Наши люди были вдохновлены тем, что произошло в Крыму, но наш великий сосед оказался к этому порыву не готов. В 2014 году была реальная возможность дойти до Днепра. Уже был взят Мариуполь, но наших людей силой оттуда убрали. Люди уверены, что это было предательство. Исподволь им внушается мысль, что во всем виновата Россия.

Экономическая блокада не дает нам зарабатывать. Ну, торгуем углем через дырку в Осетии, через НКО (некоммерческие организации). А заводы стоят. И рынков сбыта нет. Сейчас Россия делает ставку на дипломатию. Но когда идет дипломатия, а потом военные, это всегда проигрыш. Украина – не бестолковая. Она прекрасно понимает, что полномасштабное наступление – для нее смерть. И это большое государство, которое в состоянии пересидеть нас сколько угодно.

По плану Киева, Донбасс должен пройти через три этапа. Первый: люди, которые вышли с идеей Русского мира, начнут в ней разочаровываться. Второй этап: они эту идею станут ненавидеть, потому что устали. Третий: они будет согласны на все, лишь бы этот кошмар закончился.

Если все время слушать окрики оттуда, из России, и ничего самим не делать, ничего и не поменяется. На данный момент даже донецкая фильтровальная станция нами не контролируется, а городу без воды – смерть. Все забывают слова Суворова: если военный больше трех месяцев просидел в окопе, он перестает быть военным. А мы уже несколько лет сидим. Нам повезло, конечно, что на наших глазах делается история, но не повезло, что на нашей земле. Если так продлится еще четыре года, Донбасс сдадут.

Иван Приходько, мэр города Горловка, оптимист:

- Меняется вектор Европы по отношению к России и соответственно к нам. Мы рукопожатнее, чем Украина, потому что держим слово. Да, после событий в Одессе я вышел на улицу 3 мая и был уверен, что на улицах уже стоят спасители из России. Но не случилось. И забудь ты эти разговоры, что мы могли дойти до Днепра. Дошли бы, но не удержали. Ведь кто воевал в 2014 году? Мой сосед Коля или Вася. Они шли в бой и первый раз в глаза друг друга видели. Не было ни боевой слаженности, ни экипировки. Ну, отжали у полка внутренних войск оружие. Хорошо, что Стрелков сумел два БМП забрать. Это был подвиг. Помогли ополченцы из России, приехавшие на волне патриотического подъема. Но кто оборонял Мариуполь? Чечен Андрей? У него даже роты не было. А против нас – плохо ли, хорошо ли – стояла армия. Если б не отошли, мы просто потеряли бы людей. А сейчас у нас однозначно своя армия. Дисциплинированная. Учения, стрельбы, рытье окопов. И мотивация у нас сильнее. У нас третья бригада горловская – 90 процентов местные. Как ты думаешь, хорошо они будут защищать свой дом?

Детская кроватка в разрушенном доме в ГорловкеФото: Дарья АСЛАМОВА

И мы справились с ситуацией 2015 года, когда был бандитизм, мародерство, грабеж. Мы в короткий срок зачистили бандитов и создали ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ. Да, появились чиновники, бюрократия, бумажки. Но без бумажек государства не создашь. Зато ты можешь спокойно гулять по улицам Донецка или Горловки и знаешь, что никто тебя не тронет. Милиция на посту.

Украина пытается нас задушить экономически. Но даже в таких условиях мы добыли в Шахтерске недавно миллионную тонну угля! Разумеется, не может территория с трехмиллионным населением висеть на шее у Москвы. Ресурсы истекают. Значит, Москве придется эту ситуацию решать. И я уверен, в нашу пользу.

В разрушенном аэропорту ощенилась собакаФото: Дарья АСЛАМОВА

Село Саханка на юге ДНР обстреливает украинская артиллерия. Рассказ местного жителя.

"ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЗДЕСЬ ВСЕ БУДЕТ РОССИЯ"

По руинам знаменитого донецкого аэропорта бегает недавно ощенившаяся сука и рычит на своих четверых щенков.

- Что ж ты, мамочка, на своих деток огрызаешься? – спрашиваю я.

- Правильно делает, - объясняют бойцы. – Давно пора от мамкиной сиськи отвыкать. Уже солдаты.

Мы пьем кофе с офицером с позывным «Матрос» из знаменитого штурмового подразделения «Спарта», которое брало аэропорт.

- Здесь находится общество идейных людей, которые воюют еще с 2014 года. Хотя и новенькие прибавились. Здесь сознательные люди, добровольцы. И с России есть. И не в Сирию поехали за длинным рублем, а сюда – защищать русский мир. К нам приходят ребята прямо после школы. И не потому, что работы нет. В России работы полно. В крымских кафе, где зарплата 50 тысяч рублей плюс 20 тысяч чаевые, официантов не хватает. Пожалуйста, езжай. А идут к нам.

Дарья Асламова с командиром (позывной Матерос)Фото: Дарья АСЛАМОВА

Я пятый год воюю, и у меня сложилось мнение: только решительные наступательные действия приводят к успеху, все остальное – от лукавого. Но нам запрещено продвигаться вперед. Приказ есть приказ. А если много думать, можно с ума сойти.

Да, мы понимаем, что любые наступательные действия – это 50 процентов раненых и 30 процентов убитых. Статистика. Хотя, разумеется, многое зависит от планирования операции. Но дело не только в этом. Вот перед нами Авдеевка. Штаб батальона находится в детском садике в центре города. Как я по нему стрельну, когда вокруг 8 многоэтажек? Или действующая школа, а за ней расположение боевого состава Правого Сектора. Малейший недолет, и я попадаю в детей. Я не могу брать родной город ценой его уничтожения. А противник с этим не считается и работает прямо по Донецку, по мирным кварталам. Да мне вот этот аэропорт жалко. 600 миллионов долларов – коту под хвост. Мощнейший инфраструктурный проект!

Боец знаменитого подразделения "Спарта" со щенком на базе в разрушенном аэропорту ДонецкаФото: Дарья АСЛАМОВА

И знаете, что любопытно? Против нас стоит 56-я бригада. Состоит из трех батальонов. Два из них из Запорожья, один – из Херсона. Это все юго-восточная Украина. А у какой из областей самые большие потери личного состава? На удивление, в Днепропетровской области. Второе место держит Волынская область. А наименьшие потери – Львовская и Киевская.

- То есть Киев и Галичина, которые затеяли Майдан, не воюют?!

- Они только смотрящих и карателей посылают. Воюет центральная русскоязычная Украина против восточной.

- То есть русские воюют между собой?! Очень грамотная работа.

- Так и я о том же, - говорит «Матрос». – Вот вы в окопе сидите, и у вас рядом товарища убили, с которым вы вместе три месяца кашу хлебали. Что вы будете делать? Пойдете мстить. И вам без разницы, что с той стороны такой же русский, как и вы. И не дай Бог попасть к ним в плен. Замучают, запытают, будут издеваться. Хоть большинство по-украински не говорит.

- Что же делать? Не может же вечно длится эта позиционная война. Люди гибнут каждый день.

- Единственный наш шанс жестко ответить, если украинская армия пойдет в наступление. Опыта толковых наступательных операций у них нет. Запустить их, отрезать, взять в котлы и пойти вперед. Оно нам на руку, их наступление.

- Но они же тоже не идиоты. Стреляют, но не наступают.

- Им там нелегко. Порядка десяти миллионов украинцев выехало на заработки – в Россию и в Европу. Уже пролито много крови. 90 процентов населению Украины вообще все по барабану. Они хотят жить нормально и получать зарплату. Все равно украинцам и русским жить вместе и строить государство. Россия может существовать только как империя, и ей придется двигаться на запад.

- Ну, Галичина все равно отскочит!

- А почему отскочит? Почему мы должны отдавать земли, за которые наши деды проливали кровь? Этих людей на Галичине просто переформатировали. Ну, переформатируем обратно. Будут советские люди. Россия идет в рост, Запад идет в минус. Через двадцать-тридцать лет здесь все будет Россия.

Аэропорт жалко. 600 миллионов долларов – коту под хвост. Мощнейший инфраструктурный проект!Фото: Дарья АСЛАМОВА

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Самый удивительный подарок в моей жизни мне преподнесли в Донецке. Из болванки от разорвавшегося 122-миллиметрового снаряда искусный мастер вырезал розу (символ Донецка), гусиное перо и чернильницу. На досмотре багажа в аэропорту Ростова-на-Дону болванку «засветили». Работник службы безопасности сказал: «Это вам придется класть в чемодан. Таким тяжелым «подарком» запросто убить можно». Потом вздохнул: «Кто бы мог подумать! Донбасс и розы из снарядов».

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГОВ

«Столкновения не избежать»

- К сожалению, все действия (а точнее - бездействие) «наших западных партнеров» ведут к тому, что в ближайшее время Донбассу предстоит столкнуться с обострением ситуации, - констатирует политолог Алексей Мухин, - эскалация вооруженного конфликта возможна. Киев намерен в кратчайшие сроки решить проблему военным путем - для этого сегодня самое подходящее время. Европа подчеркнуто игнорирует ситуацию. И что бы ни произошло, европейские державы не будут вмешиваться в конфликт, как они делают это с Сирией. А Соединенные Штаты, в свою очередь, активно милитаризуют регион.

«Украинцы стрелять не хотят»

- Петр Порошенко, конечно, настроен воевать. Потому что только так он может сохранить власть (пока идет война, никаких выборов проводиться не будет) и заработать денег, - уверен украинский политик Владимир Олейник. - Но сегодняшная Украина - она потеряла суверенитет. И украинский президент не принимает решений, не посоветовавшись с Европой и США. Сдается мне, что военный конфликт ему вряд ли одобрят. В Соединенных Штатах, как известно, есть сторонники разных сценариев. И Дональд Трамп сегодня все чаще говорит о необходимости начать диалог с Москвой. Поэтому до встречи Трампа и Путина (а она должна произойти 16 июля) не стоит ожидать никаких обострений на Украине.

Кроме того, есть и внутренний фактор - украинцы не хотят воевать. Каждый призыв заканчивается тем, что тысячи людей просто прячуться от военкоматов. Причем люди убегают именно в Россию. По Черкасской области есть данные - 15 000 призывников прямо сейчас находятся в бегах. Поэтому не имеет значения, какое оружие Киеву поставит Вашингтон. Стрелять из этого оружия украинцы не желают.