Почему русские сильнее американцев: США ищут ответ и создают "оружие мечты"

США собирали биоматериалы для изучения выносливости русских военных. "Это мечта, мечта тех, кто наращивает мускулы, и мечта ястребов и партий войны, особенно в недружественных нам государствах", - отметил военный политолог Андрей Кошкин.

США собирали у граждан России биоматериалы, чтобы понять, почему русские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Информацию для Царьграда прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он напомнил, что когда ещё стало известно о сборе американцами биоматериалов жителей России, вопрос обсуждался на самом высшем уровне, включая президента. И ещё тогда эксперт указывал, что это закончится именно тем, что будут совершенствоваться все виды биологического оружия, которые сегодня разрабатываются, особенно в тех лабораториях, которые находятся по периметру границы России.

И, как видим, сегодня уже есть определенные заключения авторитетных ученых, специалистов, которые могут выходить с подобного рода обобщением. Это весьма тревожно. И откровенно, наверное, все-таки, Россия должна обеспечить суверенитет и неприступность информации о биологических данных наших людей,

- сказал Андрей Кошкин в интервью Царьграду.

Эксперт добавил, ни у кого нет сомнений в том, что русские солдаты – лучшие в мире. А то, что все эти годы идет поиск, создание универсального солдата, которому вкололи бы препарат, и он стал в два-три раза сильнее, и более изощрённые в своих действия – это мечта, мечта тех, кто наращивает мускулы, и мечта ястребов и партий войны, особенно в недружественных нам государствах.

Также специалист указал, что создание иностранными IT-компаниями цифровых моделей граждан России, как индивидуальных, так и групповых – не менее опасно, чем сбор биоматериалов. Поэтому надо заглядывать вперед, прогнозировать ситуацию, и как можно больше обеспечивать суверенизацию своих вопросов национальных, и, тем самым, защитить наше население от возможного рода в будущем угроз для жизни и безопасности нашего населения и государства в целом, подчеркнул Андрей Кошкин.