Почему русские не живут до 100 лет? Жириновский ответил - "всё отравленное"

Депутат Госдумы Владимир Жириновский пожаловался на супермаркеты и высказал всё, что он думает о современных продуктах питания, например, об арбузах. Политик признался, что уже второй год подряд не ест арбузы, потому что сейчас они ужасного качества.

"Три года назад я ещё находил отдельные арбузы без нитратов. В прошлом году и в этом тотально всё с нитратами", - заявил Жириновский, добавив, что сам ходит с нитратомером. Кроме того, аппаратом вооружены его охранники и помощники.

Владимир Жириновский уверен, что в пищу не годятся до 70 процентов продуктов, которые сейчас продаются в российских магазинах. Политика цитирует "Радио КП", он же даёт следующую оценку:

"Наши люди спокойно жили бы до 80-90-100 лет. Но каждый день грязная вода и отравленные продукты".

Жириновский полагает, что отравленные продукты на полки магазинов пускают чиновники. И их политик критиковал с трибуны Госдумы неоднократно, однако, как добавил Жириновский, к лучшему ситуация не меняется.

"Подлецы и негодяи. Вы же деньги получаете. Ну, замерь арбуз, там полно нитратов. Всё отравленное", - подчеркнул Жириновский в эфире радиостанции.