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Почему Русская Церковь против украинской ПЦУ: Патриарх Кирилл дал простое объяснение

16 сентября 2021, 16:05  •  178 • Политика
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, почему он критикует украинскую лжецерковь. Он указал, что если на давать случившемуся на Украине соответствующую оценку, то это будет иметь далеко идущие последствия.
Предоставление Константинопольским патриархатом "автокефалии" раскольнической украинской лжецеркви может быть воспринято, как прецедент, если этому не будет дана соответствующая оценка. С таким заявлением выступил Святейший Патриарх Московский и вся Руси Кирилл на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения", которая прошла в храме Христа Спасителя.
Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул, что должна быть выработана единая каноническая позиция по поводу того, что произошло на Украине. Речь идёт о предоставлении Константинополем томоса украинским раскольникам.
Константинопольский патриарх произвольно присвоил себе полномочия, которыми он не обладает, которые ни один собор ему не делегировал,
-указал Святейший Патриарх Кирилл.
В этой связи Православные Церкви должны высказаться по поводу того, что Константинопольский патриарх совершил отступление от канонической традиции. Иначе это деяние будет иметь далеко идущие последствия.
Это деяние, если оно не будет подвергнуто тщательному каноническому анализу и соответствующей критике, может затем восприниматься как прецедент. Промолчали – ну, значит, так оно и есть,
- подчеркнул предстоятель Русской Церкви.
Напомним, что на Украине сейчас одновременно действуют каноническая Украинская Православная Церковь и украинская лжецерковь (ПЦУ), под крылом которой собрались все раскольники страны. При этом в стране идёт активная кампания по отъёму храмов и притеснению канонической Украинской Церкви.

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