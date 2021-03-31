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Почему российский дипломат молчала на встрече с Байденом

31 марта 2021, 12:35  •  208 • Политика
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Представитель нашей страны воздержалась от высказываний по логическим причинам
Дипломат от России молчала на встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом. О том, почему была выбрана такая тактика поведения, рассказал первый заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Дмитрий Полянский.
На это были причины. Отечественному дипломату не стоило высказываться. В свете нынешних отношений между Москвой и Вашингтоном это выглядело бы нелогично, пояснил зампостпреда в время брифинга, трансляция которого шла в "Ютуб".
По его словам, несмотря ни на что, представитель РФ держалась вежливо, решили молчать, "потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях".
Россия получила от США приглашение на эту встречу в самый последний момент. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не смог присутствовать там из-за участия в ранее запланированных мероприятиях. Поэтому нашу страну представляла его заместитель Анна Евстигнеева, отмечает РИА "Новости".
Онлайн-встреча американского лидера с постпредами стран СБ ООН проходила 18 марта. Россия оказалась единственным государством, которое представлял не постпред и посланница которого, в отличие от других участников мероприятия, ничего не говорила, напоминает телеканал "360".
Не так давно заявление Байдена вызвало беспокойство в России. В МИД РФ сообщили, что последствия слов американского президента невозможно предугадать, однако есть чего опасаться.
Ранее в Кремле рассказали о реанимации российско-американских отношений. Это возможно, нов США не проявили заинтересованности.

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