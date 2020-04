Почему российские «Тигры» застревали в сирийской грязи: размышления и факты • 188 • Аналитика

Российское военное присутствие в Сирии длится не первый год. За это время не раз имели место инциденты с американскими военными, которые преграждали путь нашей военной технике. Бронемашины вынужденно съезжали на обочины дорог.







18 января 2020 года. Российский военный патруль выехал из населенного пункта Амуда и направился к нефтяному месторождению «Джул Агы» в районе города Румейлан провинции Хасака. Однако спокойно проехать по маршруту наши военнослужащие не смогли – путь им преградили американские военнослужащие. Известно, что в окрестностях Румейлана, на территории, контролируемой курдскими Отрядами народной самообороны, находится военная база американской армии.



Это не единичный инцидент. Американские военные преградили путь патрулю российской военной полиции, вышедшему из города Камышлы. На перекрестке Тель-Байдар американская бронетехника перекрыла дорогу. После перепалки российские военные были вынуждены развернуться и отправиться назад.



Февраль 2020 года. Бронеавтомобиль «Тигр» и три БТР с российскими флагами следуют в направлении населенного пункта Амуда в провинции Хасака. Впереди следует несколько бронемашин американской армии.







Внезапно бронемашина американцев преграждает путь российскому бронеавтомобилю и буквально выталкивает его на обочину дороги, а далее в поле. Представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан инцидент комментировать отказался. Российские бронемашины увязли в грязи. В одном из эпизодов на помощь пришёл "Тайфун". Почему "Тигры" застряли в сирийской грязи?



Есть мнение относительно того, что американцы специально выбрали место, где почва была наиболее рыхлой - сельскохозяйственные территории, чрезмерно увлажённые в зимний период. Любая попытка объезда могла привести к тому, что техника буквально вязла в рыхлом грунте, что в конечном итоге и произошло.



Попытка российских "Тигров" выбраться своими силами приводила лишь к ухудшению ситуации - бронемашины сами себя "закапывали" ещё глубже. И здесь мощность двигателя ЯМЗ-5347-10 в сочетании с другими параметрами "Тигров" приводила именно к тому, что колёса машину не вытаскивали на подходящий грунт, а сами всё глубже увязали в топкой и вязкой среде. Высказано предположение относительно того, в таких условиях нужно было учитывать мощность двигателя и оперировать этим параметром, чтобы чрезмерные усилия на газ не приводили к большему "проваливанию" колёс бронемашины.







Поняв, что не обойтись без помощи другой техники - способной справится с таким грунтом без ущерба самой себе, и решили довериться более мощным "Тайфунам-К". Те справились. На фоне ехидных гримас американских военных и боевиков.



Перечислять такие ситуации можно долго, но не суть важно, где и когда они имели место, а главное, почему американские военные считают себя вправе так вести себя в отношении российских военных патрулей и почему российская армия позволяет (за редким исключением, так как препирательства на дороге также имели место, был случай, когда российский БТР пошел на таран американской техники) подобные выпады в свой адрес. Конечно, самое главное – информационный эффект. Не зря многие мировые СМИ после каждого подобного случая пишут о «пощечине», которую американцы якобы нанесли русским, вытолкнув их на обочину дороги. И это в какой-то степени действительно так.



Восток любит деньги, а понимает силу, рассуждал как то советский офицер, один из героев «Книги об афганском походе» Александра Проханова. Восток видит силу у того, кто ведет себя подобным образом. Раз американцы выталкивают русских с дороги или разворачивают их назад, значит сила у них. И это при том, что армия США на сирийской земле вроде бы и оккупанты, а российские военные присутствуют на законных основаниях, по договоренности с легитимным правительством, президентом Башаром Асадом.



Но американским военным главное – продемонстрировать силу, показать, что это именно они – подлинные хозяева на тех территориях, где они присутствуют. Для российских военных обозначается, тем самым, второстепенное, если не третьестепенное (после турок) место.



Вторая возможная причина подобных действий – провокация российских военных на какие-то агрессивные действия в отношении американских солдат. Можно только представить себе, какой вой поднялся бы на Западе, если бы российские военные применили оружие или даже просто физическую силу, оттеснив американцев со своего пути. Впрочем, вряд ли американское командование настолько наивно, что рассчитывает спровоцировать россиян на такие поступки.



Поэтому и прибегают американские патрули к таким действиям, ставя россиян перед вилкой: вступить в конфликт – спровоцировать колоссальный скандал с обвинениями в адрес России, съехать на обочину или повернуть назад – понести имиджевые потери и слышать потом злорадный хохот ненавидящей Россию публики – от сирийских «оппозиционеров» - террористов до отечественных «либералов».



Позиция «не стоит поддаваться на провокации», которую так часто озвучивает российское руководство и военное командование, в ряде ситуаций, конечно, заслуживает внимания, но справедлива ли она в данном случае? Ведь каждый такой эпизод – плевок в лицо Москве, который не просто принижает гордость наших военных и за наших военных, но еще и демонстрирует сирийцам, курдам, туркам, всему Ближнему Востоку, who is boss.



