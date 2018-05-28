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Почему россияне по-прежнему гибнут в Сирии от ударов ИГИЛ

28 мая 2018, 12:09  •  39 • Аналитика

Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ* на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты.

В Чите в воскресенье похоронили двоих российских военных, погибших в Сирии. Тела еще двоих отправлены в районы Забайкальского края. Судя по всему, речь идет о тех же военных советниках, о гибели которых сообщило в воскресенье Минобороны. Военнослужащие были убиты при обстреле артиллерийской бригады в провинции Дейр-эз-Зор.

Региональный сайт «Чита.Ру» сообщает, что тела погибших были доставлены в столицу Забайкалья утром в воскресенье. Это же издание называет фамилии, возраст и звания похороненных в Чите: 32-летний старший лейтенант Сергей Елин и 23-летний сержант Игорь Михайлов. Их хоронили в закрытых гробах.

Сообщается, что церемонию прощания посетил замкомандующего войсками Восточного военного округа вице-адмирал Сергей Алекминский. Рядом с гробом сержанта Михайлова стоял генерал-майор Валерий Шарагов, замкомандующего 29-й армией, в состав которой входит 200-я артиллерийская бригада. Подразделение базируется в гарнизоне Дровяная, также известном как Чита-46; гарнизон расположен в Улетском районе Забайкальского края.

В течение дня в Сети стали появляться неподтвержденные сообщения о том, что погибших было больше. В частности, в группе «ВКонтакте» «Аноним Армия» была опубликована запись о том, что в бою было убито пятеро россиян, причем один из них скончался в госпитале уже в России.

С собственной версией выступила «Новая газета»: утверждается, что погибших было шестеро – помимо четверых военнослужащих, убиты два человека из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которая «охраняет нефтяные вышки» в провинции Дейр-эз-Зор.

Ночной бой с «тачанками»

В соцсетях появились сообщения, что бой, в котором погибли четверо россиян, произошел в минувшую среду, 23 мая. Минобороны не уточняет даты и точного места атаки. По данным военного ведомства, ночной бой с исламистами в провинции Дейр-эз-Зор длился около часа.

Артбатарею атаковали мобильные группы боевиков. По сведениям Минобороны, джихадисты использовали для «подскока» пикапы, оборудованные крупнокалиберными пулеметами. Эксперты сравнивают эти внедорожники с тачанками времен Гражданской войны.

Боевики открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов и гранатометов. Огнем артиллерии боевики были отброшены. Всего сирийским военным и российским советникам, находившимся на позиции, удалось уничтожить 43 террористов и шесть «тачанок»-внедорожников.

Двое российских военных советников, управлявших огнем сирийской батареи, погибли в бою. «Еще пять военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось», – цитирует ТАСС сообщение Минобороны. Все погибшие представлены к государственным наградам.

ИГ* взяло на себя ответственность за атаку. Медиаресурсы террористов распространили заявление, в котором утверждается: при атаке на российско-сирийскую колонну и казармы «в пустынной местности» провинции Дейр-эз-Зор были убиты около 15 военных, в том числе российские.

Недозачищенный Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор, где произошел бой, поделена по Евфрату между сирийскими правительственными войсками (Сирийской арабской армией) и ориентирующимися на США отрядами курдо-арабских «Сирийских демократических сил».

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В четверг сообщалось, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по позициям сирийской армии в этой провинции. В тех же районах в феврале под американский удар попали люди из ЧВК «Вагнер». Версия о «вагнеровцах», заметим, всплыла и сейчас.

При этом пустынные районы на юго-западе Дейр-эз-Зора и полоса на левом берегу Евфрата от города Хаджин вниз по течению по-прежнему контролируются боевиками «Исламского государства*».

Интернет-портал Masar Press Agency сообщал, что именно у Хаджина на днях фиксировались их перестрелки с Сирийской арабской армией. Военный эксперт Борис Рожин в свою очередь полагает, что бой произошел в тех пустынных районах, где продолжается зачистка от банд ИГИЛ*.

В любом случае речь идет о территориях, граничащих с Ираком, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Хотя, судя по отчетам американцев и багдадского правительства, ИГИЛ в Ираке практически побеждено (операция по зачистке последних анклавов идет с середины апреля), поступали сообщения, что боевики, отступившие из Мосула, базируются близ сирийских границ.

Подпитка из Ирака позволяет боевикам совершать рейды и атаки, подобные тем, что привели к гибели наших военных.

На днях боевики ИГ атаковали и проамериканские «Сирийские демократические силы» на восточном берегу Евфрата, напомнил Багдасаров. И несмотря на поддержку со стороны американцев, бой в районе близ Хаджина не увенчался успехом. Во всяком случае о потерях среди джихадистов неизвестно. 

Как сообщает телеграм-канал Directorate 4, накануне также появились слухи об атаке боевиков 22 мая неподалеку от Пальмиры в провинции Хомс, в ходе которой якобы были убиты российские военные. Но, как отмечают авторы канала, эти сообщения не нашли подтверждения.

*Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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