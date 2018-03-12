Почему Россия выпускает террористов из Гуты

В Восточной Гуте, которая является пригородом Дамаска, очень сложная обстановка, причем как военная, так и гуманитарная. Разумеется, все это взаимосвязано. Тем не менее, решать каждую из проблем придется, по всей видимости, различными путями.

С военной точки зрения, правительственные силы и их союзники нацелены на полное освобождение района от террористов и вооруженной оппозиции. Достигается данная цель в основном активным наступлением на их позиции, а так же атаками с воздуха. Судя по всему, данный подход приносит результаты — за последнее время под контроль правительства вернулись многие участки, которые долгие годы контролировались мятежниками. Но оппозиционные боевики не имеют намерения быстро сдаться. Они используют все возможности, чтобы держать оборону.

К сожалению, стремления как первой, так и второй стороны данного конфликта приводят к гибели мирного населения Восточной Гуты. Разумеется, никто не хочет признавать за собой подобные грехи, поэтому каждый винит в невинных жертвах своего противника. Однако международное сообщество не удовлетворено такими объяснениями, поэтому иностранные участники войны в Сирии пытаются придумать свой способ предотвратить гибель гражданского населения.

В случае с США и их партнерами ситуацию можно охарактеризовать как классическую. Вашингтон по своему обыкновению винит во всем Башара Асада, а американские СМИ совершенно необоснованно называют операцию правительственных сил в Гуте геноцидом против сирийского населения. Поначалу США вместе со своей коалицией настаивали на том, чтобы Дамаск прекратил всякую военную деятельность близ Гуты. Попутно с этим сыпалась критика в адрес России, потому как ее авиация активно поддерживает правительственные силы в данном районе.

Когда стало ясно, что этого недостаточно, американцы начали диалог с Россией. Во всяком случае, события последних недель говорят в пользу данного предположения. Так, президент РФ Владимир Путин дал военным распоряжение создать гуманитарный коридор из Гуты. Поначалу задачу было трудно выполнить — боевики всячески старались предотвратить реализацию данного плана. Однако после того, как ситуация внутри начала стремительно меняться, коридор все же начал функционировать. В чем причина?

Во-первых, правительственные и проправительственные формирования развернули довольно масштабное наступление, и часть боевиков начала сама нуждаться в том, чтобы была возможность к отступлению. Во-вторых, посредством данного коридора в Гуту может поступать хоть какое-то продовольствие — на фоне непрекращающихся боев в пригороде Дамаска население и боевики практически вынуждены голодать. В-третьих, Москва вдруг дала добро на то, чтобы боевики могли беспрепятственно уйти в другие районы Сирии. Данной возможностью уже воспользовалась группа оппозиционеров.

И вот теперь сирийские СМИ пишут, что обсуждается проект по отводу шести сотен боевиков. Это очень много по меркам небольшой Гуты. Если они действительно уйдут, то Сирийская арабская армия намного быстрее завершит свою операцию. Но вопрос в том, почему РФ дает согласие на такие условия? Ведь эти боевики продолжат воевать с Дамаском, только в более комфортных для себя условиях, когда не надо держать круговую оборону. С другой стороны, Гута все-таки является пригородом Дамаска, и чем больше в ней разрушений и смертей, тем сильнее это сказывается на самой столице Сирии. О причинах, побудивших Кремль так поступить, мы побеседовали с различными экспертами. Надо также отметить, что с предложением предоставить коридор для местной вооруженной оппозиции уже выступали представители США

Российский политолог и востоковед Каринэ Геворкян полагает, что ситуация в Гутте сильно запутана и пока рано судить, действительно ли боевики готовы воспользоваться предоставленной им возможностью.

— Часть боевиков, как известно, согласилась выйти, видимо, они смогли договориться с Центром по примирению, но остальные пока ничего не предприняли. Это связано с тем, что среди боевиков нет согласия, они разрозненны. Но это так везде в Сирии, не только в Гуте. В этом-то и сложность, представлено слишком много сторон, что сильно усложняет возможность договориться. Проблема еще и в том, что у этих разрозненных групп разные кураторы, вот если бы эти кураторы передали определенные указания боевикам, то, возможно, ситуация с выводом была бы более организована.

«СП»: — Арабские СМИ пишут о том, что готовится вывод шести сотен боевиков. Возможно ли, что такое большое количество вооруженных людей покинет Гутту в ближайшее время?

— Ну, группа же уже какая-то вышла. Она, конечно, мала, но это о чем-то говорит. Видимо, предложение заманчиво. Но точно сказать, конечно же, нельзя. При этом попытки вывести мирное население оборачиваются большими проблемами — людей обстреливают.

«СП»: — Вы говорили о Центре по примирению сторон. Зачем российской стороне это нужно?

— Российская сторона предлагает им (террористам — прим.) выйти, только не с тяжелым вооружением, а со стрелковым. Более того, им дают возможность уйти туда, куда они хотят. Я уже упоминала, что многие из этих групп никак не связаны между собой, и они даже воюют друг с другом. Поэтому им позволяют направиться туда, куда они считают нужным.

«СП»: — Для чего это нужно России?

— Для того, чтобы сократить количество возможных жертв среди мирного населения. Так же это ускорит взятие Восточной Гуты.

Австралийский военный эксперт Джон Блакслэнд полагает, что создание коридоров является хорошим решением со стороны России и Дамаска.

— О том, что люди должны иметь возможность покинуть Восточную Гуту, говорилось давно. С того момента, когда началась осада. Но силы режима не желали участвовать в переговорах по этому поводу, сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону благодаря содействию России. Идея создать коридоры для населения и мятежников принадлежала США, и они ее уже озвучивали. Хорошо, что Россия прислушалась и смогла убедить Асада действовать соответствующим образом. Это дает надежды на то, что в будущем различные силы в Сирии смогут перейти от войны к дипломатии.