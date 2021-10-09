Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин. Послание Табаки
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне ...
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделитс...
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось ...
Главная / Политика

Почему Россия согласились на приезд Нуланд

09 октября 2021, 17:15  •  217 • Политика
Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американке несколько недель не давали визу
В сентябре стало известно, что Россия и США обсуждают вопрос визита замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву по просьбе американцев. В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что вопрос решен. Политолог Георгий Бовт объяснил, почему Москва дала добро на приезд американки, ведь та – нежелательная персона.
Захарова объявила, что Нуланд пробудет в России три дня. По мнению Бовта, избежать приезда Нуланд было бы невозможно, ведь в ее ведомстве вопросы, связанные с нашей страной. 
Эксперт пояснил, что при необходимости Россия и США разрешают въезд лицам, которые находятся в черном списке. Бовт рассказал, что недавно три представителя российских спецслужб приезжали в США на переговоры с коллегами. Поэтому ради Нуланд Москва сделала исключение. 
Более того, в двух странах почти не осталось людей, которые занимаются вопросами отношений между нашими государствами и не находятся при этом под взаимными санкциями.
Ранее СМИ сообщали, что Москва поставила Вашингтону условие по приезду Нуланд. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





217
Источник
Похожие новости
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
09 октября 2021, 05:35
Теперь официально: Замгоссекретаря США Нуланд летит в Москву на три дня
09 октября 2021, 07:20
Пронько: "Нам приготовили новый побор, наглость чиновников зашкаливает"
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
09 октября 2021, 05:35
Теперь официально: Замгоссекретаря США Нуланд летит в Москву на три дня
09 октября 2021, 07:20
Пронько: "Нам приготовили новый побор, наглость чиновников зашкаливает"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
05 октября 2021, 15:50
Доктор Сосновский показал документы о переводе на счёт Зеленского 1,5 млрд евро
05 октября 2021, 04:45
Жители Германии оценили газ в "Северном потоке – 2": "Это успех"
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.