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Почему Россия согласились на приезд Нуланд
09 октября 2021, 17:15 • 217 • Политика
Американке несколько недель не давали визу
В сентябре стало известно, что Россия и США обсуждают вопрос визита замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву по просьбе американцев. В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что вопрос решен. Политолог Георгий Бовт объяснил, почему Москва дала добро на приезд американки, ведь та – нежелательная персона.
Захарова объявила, что Нуланд пробудет в России три дня. По мнению Бовта, избежать приезда Нуланд было бы невозможно, ведь в ее ведомстве вопросы, связанные с нашей страной.
Эксперт пояснил, что при необходимости Россия и США разрешают въезд лицам, которые находятся в черном списке. Бовт рассказал, что недавно три представителя российских спецслужб приезжали в США на переговоры с коллегами. Поэтому ради Нуланд Москва сделала исключение.
Более того, в двух странах почти не осталось людей, которые занимаются вопросами отношений между нашими государствами и не находятся при этом под взаимными санкциями.
Ранее СМИ сообщали, что Москва поставила Вашингтону условие по приезду Нуланд.
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