Почему Россия помогает Сирии

Недавно лидер Сирии Башар Асад вернул Франции орден Почетного легиона. 17 лет назад эту награду ему вручил лично тогдашнй президент республики Жак Ширак. Но теперь тот же Запад объявил Асада диктатором, а 14 апреля после обвинений в организации мифической химатаки нанес ракетные удары по пригородам Дамаска. Впрочем, конфликт в этой стране длится уже так долго, что многие и вовсе забыли, а с чего вообще все началось и зачем там присутствует Россия.

1. Как возник конфликт

В 2003 году США вторглись в соседний Ирак. Поводом стало якобы химическое оружие Саддама Хусейна, которое так и не нашли. Власть Хусейна свергли, но без него в регион сбежались террористы всех мастей. Десять лет спустя Ирак стал базой для вторжения в Сирию боевиков, которые провозгласили на захваченных землях так называемое Исламское государство (ИГИЛ, запрещенная в РФ экстремистская организация). Сирия тогда была так ослаблена внутренними противостояниями, что одно время боевики даже занимали пригороды Дамаска. Но осенью 2015 года в ситуацию вмешалась Россия. Отправила в помощь Асаду военных советников, начала бомбардировки террористов с аэродрома Хмеймим в сирийской Латакии. Запад же занял двойственную позицию: вроде бы и с ИГИЛ он сражается, но временами эта борьба больше напоминает тушение костра бензином…

Президент Сирии Башар Асад в 2010 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Чем Западу не угодил Асад

- Семья Асадов - из той когорты арабских лидеров, которые были традиционно дружески настроены к СССР, а теперь и к России. Причем и Запад долгое время считал его своим, - объясняет декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. - Будущий президент получил образование в Великобритании, был вхож в лучшие дома Европы. Все изменилось в 2011 году, когда по Ближнему Востоку прокатилась «арабская весна». При дипломатической и медийной поддержке США в ходе «цветных» революций рухнули режимы в Тунисе, Ливии, Египте... Сирия удержалась. В том числе потому, что Асад обратился за помощью к России, а позже предоставил нам военные базы для уничтожения террористов. Это автоматически превратило его в изгоя и «диктатора» в глазах однополярного мира. Однако решать, кто достоин руководить Дамаском, должен не Запад, а сирийский народ.

3. Нам-то это зачем

Главная причина очевидна: гораздо лучше уничтожать террористов за тридевять земель, нежели ждать, когда они постучатся в наши дома, как в 90-е, во время войны на Северном Кавказе.

Ряд экспертов указывает и на странные совпадения. В конце нулевых Катар решил провести в Европу газопровод по территории Сирии. Поставкам наших углеводородов на Запад возникала альтернатива. Но Асад не согласился - и вскоре в его страну пришла война. Так что российское присутствие в Сирии - это еще и отстаивание наших экономических интересов.

4. Сколько уже потратили денег на войну

Точных сведений нет, многие расходы на военную операцию засекречены. Однако считается, что наши траты составили около $2 млрд., то есть по нынешнему курсу чуть более 120 млрд. рублей. Думаете, много? На фоне общего бюджета Пентагона в $800 млрд. - сущие копейки. Кстати, сопоставимую сумму - $2,6 млрд. - одна только Великобритания семь лет назад потратила на бомбардировки Ливии для свержения Каддафи, хотя в той операции участвовали и другие страны НАТО, а заняла она всего полгода. Вот и считайте, чьи боевые расходы эффективнее.

Помимо того, Россия продемонстрировала всему миру возможности своего вооружения. Поэтому теперь даже давний член НАТО Турция хочет закупить наши комплексы ПВО С-400, несмотря на неудовольствие Штатов.

Российские военные в исторической части Пальмиры, май 2016 г.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

5. А если прямо сейчас вывести войска

Либеральная оппозиция все время требует прекратить «непомерные расходы» на ближневосточную кампанию. Дескать, давайте лучше эти деньги пенсионерам раздадим (как будто в 90-е, когда Россия никаких зарубежных войн не вела, старики благоденствовали). Но все-таки: что, если мы прямо сейчас уйдем с этой земли?

- Гражданская война в Сирии разгорится с новой силой, - уверен политический аналитик Мониторинговой организации стран СНГ и Европы Станислав Бышок. - Те внешние игроки, которые поддерживают антиасадовские силы (прежде всего США и ряд арабских стран), получат почти полную свободу действий. Это приведет к свержению действующей власти и в лучшем случае к расчленению Сирии на несколько подчиненных внешним силам «племенных зон». А в худшем - к превращению территории в failed state (несостоявшееся государство) с перманентной войной всех против всех наподобие нынешней Ливии. Россия потеряет уважение и престиж ответственного международного игрока, прежде всего в глазах незападных стран. Возможны серьезные осложнения и на внутриполитическом фронте, поскольку такое поведение российских властей в глазах граждан будет означать позорное отступление под давлением Вашингтона, перечеркивая все слова о «возвращении статуса великой державы».

6. Может ли начаться третья мировая

- Все зависит от того, что вообще понимать под словом «война». Она может быть и дипломатической, и экономической, и культурной. В таком «холодном виде» противостояние России и Запада ведется, наверное, с момента мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году (когда Россия открыто заявила о несогласии с моделью однополярного мира), - напоминает кандидат политических наук Александр Лапин. - Не будь Сирии, мы бы сошлись в клинче с Западом где-нибудь в другом месте - например, конфликт на Украине стал бы еще более кровавым. Но и на Ближнем Востоке немало «ястребов» желают перевести войну в горячую фазу. Впрочем, и в команде Трампа, и в ЕС есть адекватные люди, которые понимают, что это поставит под угрозу выживание всего человечества.

7. Сколько это продлится

Говоря о Востоке, ни в чем нельзя быть уверенным. Но три года назад, когда началась операция ВКС РФ, под контролем боевиков находилось 85% территории Сирии. А сейчас - не больше 15%, да и эти анклавы потихоньку ликвидируются. Так что, по мнению экспертов, мирный процесс выходит на финишную прямую. А вот восстановление Сирийской Республики займет долгие годы. Страна оценивает убытки от разрушения своих городов (в том числе в ходе западных бомбардировок) в $400 млрд., где брать эти деньги - не ясно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники