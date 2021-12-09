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Почему Россия перемещает войска вдоль границы Украины? Посол поставил НАТО перед фактом

09 декабря 2021, 06:30  •  318 • Политика
Посол России в Великобритании Андрей Келин объяснил перемещение наших войск у границ Украины. Дипломат поставил НАТО перед фактом того, что Москва просто принимает меры предосторожности в связи с явной угрозой.
В Кремле уже не раз поясняли, что на своей территории мы имеем право перемещать свои войска как хотим и куда ходим. Однако на Западе всё активнее возмущаются тем, что Россия мол перемещает войска вдоль границы Украины.
Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Сhannel 4 одним простым фактом объяснил причину перемещения наших военных. Речь, по мнению дипломата, идёт о "ясной и непосредственной угрозе со стороны НАТО, которое наращивает инфраструктуру и всё больше приближает войска к российской границе". Не удивительно, что на этом фоне Россия принимает соответствующие меры предосторожности.
А вот все слухи, разгоняемые на Западе, о возможном вторжении России на Украину, - лишь попытка дестабилизировать ситуацию. Москве же нужны "серьёзные гарантии безопасности" от НАТО в случае дальнейшего расширения Альянса на восток.

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