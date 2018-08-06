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Почему Россия откладывает жесткий разговор с геополитическими хамами?

06 августа 2018, 09:24  •  316 • Аналитика

Санкции против России, высылки её дипломатов и аресты её граждан, глобальные провокации вроде «дела Скрипаля» имеют одну цель: деморализовать Москву, заставить её капитулировать

Постоянно раздающиеся в России причитания, что американцы и англичане по-хамски себя ведут – душат санкциями, высылают пачками дипломатов, хватают по всему миру по смехотворным обвинениям и заключают в свои тюрьмы российских граждан, - стремление объясниться и надежды о чем-то договориться свидетельствуют о полном непонимании происходящего. Или о нежелании понимать, игнорировании базового факта того, что на войне джентльменство, которое на русских, будем честны, со стороны Запада никогда не распространялось, совершенно неуместно.

Хороший враг – либо мертвый, либо сдавшийся в плен, выкинувший белый флаг. Даже если это не обычная, а большая гибридная война. Или же речь идёт о том, чтобы постараться максимально потянуть время, чтобы лучше подготовиться к неизбежной борьбе. Скорее всего, со стороны России мы имеем дело со всеми эти тремя вариантами одновременно.

Если посмотреть под этим углом зрения на события последних месяцев – появление и разработку всё новых антироссийских санкций, «дело» Марии Бутиной, ход «расследования» «дела Скрипаля» – то мы поймем внутреннюю логику этих событий, поведения «партнеров» и Москвы. Идет большая гибридная война, а правы в войнах только те, кто в них побеждает, в условиях, когда первой жертвой любых войн становится правда.

Бессмысленно на войне жаловаться и чего-то требовать от своего врага, стремящегося победить противника всеми возможными способами. Врага надо побеждать, а если это невозможно, то капитулировать, и чем раньше, тем лучше. Поскольку второй вариант для России неприемлем, у неё остается первый. Но в этом случае не нужно удивляться тому, что происходит, и рассчитывать, что Запад угомонится, не стоит питать иллюзий, что можно будет обойтись мелкими уступами. Следует работать только на победу, пусть даже временно и под маркой простаков.

В чем истинный смысл антироссийской двухпартийной инициативы в Конгрессе США?

Представляя в сенатском комитете по иностранным делам пакет новых крайне жестких антироссийских санкций, сенатор-республиканец Линдси Грэм обосновал их абсурдным вмешательством Москвы в еще не состоявшиеся промежуточные выборы в США:

Действующий режим санкций не смог заставить Россию не вмешиваться в предстоящие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против России Путина, пока он не прекратит вмешиваться в избирательные процессы в США и осуществлять кибератаки против американской инфраструктуры, не уйдет с территории Украины и не перестанет сеять хаос в Сирии». 

В этом заявлении содержится всё: Вашингтон намерен запретить России иметь внешнюю политику, право на национальные интересы и помощь своим союзникам. Это требование безоговорочной капитуляции России США. А иначе…

Один из пунктов законопроекта, который обязательно будет принят и подписан, чтобы стать законом, президентом США Дональдом Трампом по причине полного антироссийского консенсуса в американской элите, - предложение включить Россию в «черный список» «государств-спонсоров терроризма», сделав из неё большой Иран. Рассчитано на слабонервных.

Рекогносцировка в Москве

Что это, как не ещё одна попытка заставить российскую власть и олигархов, к отъёму средств которых в западных юрисдикциях американцы подошли уже вплотную, капитулировать? Но в Москве делают вид, что ничего этого не видят, и, одной рукой выводя российские деньги из американских гособлигаций, другой предпринимают новые попытки «задобрить» противника: его верховному главнокомандующему улыбаются, его приглашают с визитом в Москву. Перед приехавшими в столицу России на рекогносцировку членами делегации американских сенаторов и конгрессменов депутаты Думы встают, за единичными исключениями, и, стоя, аплодируют.

Украина учится жить без денег

А заокеанские визитеры потом заявляют, что президент Владимир Путин – «диктатор», которому «доверять нельзя», что глава российского МИД Сергей Лавров – «задира», а иметь дело с правительством России - это всё равно, что общаться «с мафией», которую интересуют только «деньги и власть». Такими наблюдениями поделился, согласно агентству АП, член американской делегации, сенатор с громким именем Джон Кеннеди. Это тоже рассчитано на слабонервных.

Страсти по «секретному письму» Герасимова Данфорду

А чего стоит направленное через несколько дней после российско-американского саммита в Хельсинки «секретное письмо» начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду с предложением совместно участвовать в восстановлении Сирии? Американцы разрушили эту страну, им едва не удалось с помощью головорезов-террористов там «сменить режим», они смертельно злы на русских, что те им не позволили этого сделать, и до сих пор не отказались от цели каким-нибудь образом «уйти» сирийского президента Башара Асада. И вот они получают такое письмо с предложением совместно помочь Асаду консолидировать свою власть в Сирии, решить реальные проблемы этой страны, на создание которых были потрачены десятки, если не сотни миллиардов долларов.

Естественно, содержание этого документа быстро утекло в прессу, чтобы показать Москве, что она может что угодно обсуждать с Трампом, но не нужно тешить себя иллюзиями, что эти договоренности будут выполняться. Американские военные, согласно агентству Рейтер, закономерно встретили предложения российской стороны «очень холодно». А Минобороны России обиделось. Или сделало вид, что обиделось: «Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон». Как будто это такая неожиданность.

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Если так за океаном относятся к российским военным, которых хотя бы уважают, потому что они способны показательно проучить любого врага, и американцев в том числе, то что же говорить о российских дипломатах, о лоббистах разного рода. Запрет России на ведение международной деятельности их касается прежде всего – за нарушение этого следует либо высылка, либо тюрьма. Вспомним, какой вакуум создали вокруг российских дипучреждений в США – американцы избегали их как рассадников чумы и холеры, переговорить с послом или дипломатом из России было равнозначно крушению карьеры, и с некоторыми именно это и произошло. Потому что в ходе войны, пусть и нового типа, нельзя так общаться с врагом. Бей своих, чтобы чужие боялись, вот что это такое.

Новая Мата Хари

Арест Марии Бутиной - это ни что иное, как наказание вражеской «шпионки», пойманной в своём тылу, за линией фронта. Это демонстрация России, что так могут поступить с каждым, кто нарушит запрет на посещение военной зоны. «Голос Америки» и «Радио Свобода» утверждают, что Бутина, которую американские СМИ подают как новую Мату Хари, расплачивается за то, что общалась, в частности, «с членом команды Трампа, ответственным за национальную безопасность США» – Джеффри Гордоном. Из текста сообщения, правда, выясняется, что Гордон «покинул штаб Трампа в августе 2016 года – до знакомства с Бутиной», и что он не обсуждал с ней избирательную кампанию в США.

Но какое всё это имеет значение, если Бутина также «помогала в организации встречи между президентами России и США». Какой страшный «криминал». Таким образом, фактически речь идет о типичной тактике устрашения, которую часто применяют во время войны.

Сирия. Когда наступит очередь Идлиба?

И британский союзник тоже

Все войны последних 100 лет США и Британия проводили вместе, выступая в качестве союзников. Поэтому на «британском фронте» мы видим то же самое. Длящееся почти полгода фейковое расследование «дела Скрипаля», бездоказательные обвинения России, лживые публикации в СМИ. То Скрипалей пыталась убить «группа кремлевских киллеров», то - что их было две, то - что убийц возглавлял похожий на Джеймса Бонда ликвидатор, то - что в этой роли выступала женщина.

Как пожаловался пресс-секретарь российского посольства в Лондоне, «мы продолжаем стучаться в закрытую дверь, пытаясь добиться ответов на многочисленные вопросы, главные из которых - что же именно произошло с российскими гражданами в Солсбери, где и в каком состоянии они сейчас находятся». По словам российского дипломата, «за прошедшие месяцы посольство по дипломатическим каналам направило более 60 нот и писем в адрес МИД, МВД, полиции Великобритании» – «на некоторые мы получили бессодержательные отписки, однако большинство наших обращений официальный Лондон оставил без ответа», что «противоречит всем канонам цивилизованных дипломатических отношений между государствами».  Добавим от себя – во время войны «цивилизованных канонов» не существует. 

От России, собственно, требуется лишь признать эту чушь, по крайней мере, как выразился однажды министр обороны королевства Гэвин Уильямсон, «отойти в сторону и заткнуться», раскрыть свои оборонные секреты, не мешать «реформе» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), ООН в целом. В общем, отказаться от национальных интересов, внешней политики, запереть своих еще не высланных дипломатов в посольстве, прекратить развивать вооруженные силы, вести разведдеятельность. Всё это очевидные признаки капитулировавшего государства. На меньшее англосаксы не согласны.

Итоги недели. Денег нет? Деньги есть!

Делаем вывод

И всё же серьезные люди и компетентные инстанции в России наверняка всё понимают, но просто хотят максимально оттянуть момент решительного выяснения отношений с Западом по причине неготовности страны к жесткому противостоянию в данный момент, из-за слабости её нынешней экономической модели и финансовой системы, желая создать для этого как можно более подходящие условия. Или, по крайней мере, разубедить за оставшееся время привыкшую жить по-старому собственную элиту в том, что это и далее будет возможно. Будем надеяться, что это именно так. Даже если кажется, что этот вывод слишком оптимистичен. Ведь СССР предала и похоронила его собственная элита.

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