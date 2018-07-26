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Почему Россия очень хочет, но никак не может без препон выдавать гражданство украинцам и белорусам

26 июля 2018, 18:39  •  146 • В России

«МВД задумалось над отменой собеседования на русском языке для выходцев из Белоруссии и Украины при получении гражданства России,» - сообщила пресс-служба полиции.

Ведомство в данный момент работает над реформой миграционного законодательства и озвучивает вот такие «прорывные», новаторские идеи. И даже растолковывает их непонятливым – на Украине и так почти все разговаривают на русском в быту, а в Белоруссии наш язык — вообще один из государственных. И все вроде правильно, все справедливо — ну зачем украинцев и В МВбелоруссов еще и пытать экзаменом — знают ли они русский. Но есть смутное подозрение, что отмена собеседования по русскому языку станет венцом этого реформаторства.

То есть, имитация бурной деятельности по облегчению миграционных препон для украинцев и белоруссов будет, конечно. Но в целом все останется по прежнему. Потому что ни одна бюрократически-силовая структура добровольно не расстанется с частью своих полномочий и функций – это противоречит ее природе. Помните, на последней «Прямой линии», поручение Владимира Путина главе МВД - упростить соотечественникам легализацию в России? Во второй раз, кстати, поручает. И напомнил Владимир Путин, зачем это нужно - демографические проблемы России так и не решены. Путин тогда еще добавил: «Ничем вообще украинец от русского не отличался, вообще ничем».

Услышав такие слова, сотни тысяч наших будущих сограждан (а в первую очередь — это беженцы с Донбасса) задохнулись в счастливом ожидании. Похоже, поспешили. Если облегчение получения гражданства РФ ограничится лишь отменой «языкового собеседования», задыхаться они будут по-прежнему - в очередях в миграционных центрах. Потому что все остальное не изменится – вид на жительство, пять лет проживания в РФ с этим ВНЖ, официальная работа с официальным заработком и многое другое. Это только в Израиле можно легализоваться (при наличии документов и оснований) прямо в аэропорту Бен-Гурион. Это только в Грузии, в том же аэропорту можно получить убежище и статус беженца. А у нас все по старинке. Семь кругов бюрократического ада.

Ведь достаточно было бы устроить соискателям российского гражданства простое тестирование с полиграфом: любишь Россию, хочешь в ней жить и приносить пользу — молодец, распишись, получи паспорт, ты наш, живи, работай, рожай детей. Или это слишком просто? И чем тогда будут заниматься освободившиеся чиновники если состоится такая либерализация?

Вот это, действительно, важный вопрос.

В ТЕМУ

В МВД решили упростить получение гражданства соотечественникам и политическим беженцам

Это долгожданное решение было принято после «Прямой линии» с Владимиром Путиным (подробности)

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