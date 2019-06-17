Почему Россия ничего не потеряла в Молдавии?

Автор:

Латышев Сергей

Драматическая ситуация в Молдавии, где впервые на постсоветском пространстве Россия и Запад объединились для свержения грабившей эту маленькую трудолюбивую страну криминальной клики во главе с олигархом Владом Плахотнюком, разрядилась. Через неделю после «внезапной революции» управлявший реально Молдавией Плахотнюк с кучкой приближённых сели в частные самолёты и разлетелись, кто куда.

Где спрятался глава Демократической партии (ДПМ), точно пока не известно. На этот счёт существуют различные версии. Утверждают, что он прилетел на чёрном самолёте на Украину, а оттуда подался в Лондон. Или выехал через Приднестровье в Одессу, а оттуда переместился в Стамбул. И сейчас находится то ли в США, то ли в Швейцарии. Пресс-служба Демпартии сообщила, что её босс «уехал на несколько дней из страны к своей семье».

Понятно, что он не вернётся – добровольно, по крайней мере. А также то, что на минувшей неделе Плахотнюк цеплялся за власть по одной-единственной причине: чтобы успеть вывести побольше денег из страны и чтобы его люди максимально «зачистили» следы совершенных им и другими олигархами, а также связанными с ними политиками и чиновниками, судьями и «правоохранителями» преступлений. Так что теперь предстоит упорная борьба за возвращение беглеца на родину, если, конечно, его бегство не было частью сделки по мирному переходу власти в стране в новые руки.

И вся «королевская рать»

Кроме Плахотнюка Молдавию покинули ещё несколько известных политиков. Это Андриан Канду, заместитель председателя Демпартии, экс-спикер парламента и родственник главного олигарха. Это и бывший премьер Юрий Лянкэ, вице-премьер и министр по европейской интеграции, известный прорумынской ориентацией. Это и олигарх поменьше, лидер неожиданно прошедшей в парламент партии «ШОР» Илан Шор, муж российской певицы Жасмин, до сих пор находящийся под следствием по делу о «краже миллиарда» из банковской системы Молдавии, жертвами которой оказались миллионы граждан этой страны. Это те, кто мог покинуть Молдавию с комфортом. Однако, по данным из Кишинёва, в «исходе» участвуют и многие из тех, кто был на более низком уровне связан с коррумпированным режимом Демпартии и хочет избежать расплаты…



Власть криминального авторитета Влада Плахотнюка над Молдавией бесславно завершилась, с мафией будет покончить сложнее. Фото: Sandu Tarlev / Shutterstock.com Власть криминального авторитета Влада Плахотнюка над Молдавией бесславно завершилась, с мафией будет покончить сложнее. Фото: Sandu Tarlev / Shutterstock.com

Первая реакция на происшедшее самого Плахотнюка из его заграничного далёка прозвучала в социальных сетях: ему, дескать, «нужен перерыв, но не для того, чтобы отдыхать», он работает якобы «над несколькими планами, и самый важный из них – восстановление стабильности в Молдове и мира, в котором нуждаются граждане». Своё бегство олигарх объяснил необходимостью «обезопасить семью», которая пережила «тяжелые времена».

«Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности, – пустил слезу вчерашний хозяин Молдавии. – Сейчас моя семья как никогда нуждается во мне, и я буду рядом с ними столько, сколько это будет нужно, чтобы пережить эти моменты и чувствовать себя в безопасности. Я имею право принять все меры, чтобы защитить себя и свою семью или близких людей. В это время Молдова не является безопасной страной, и это не из-за возможных дел, сфабрикованных противниками, а из-за тех, кто хочет захватить её силой».

Из этих слов явствует, что он не смирился. Между тем, у Плахотнюка и Шора 40 депутатов в парламенте из 101, 10-15 «карманных» партий, 700 мэрий из 800, десять телеканалов, сотни сайтов. Конечно, скоро эта «рать» поредеет, но и то, что останется, позволит Плахотнюку играть и в дальнейшем определённую роль в молдавской политике. Избавить Молдавию сразу от власти мафии вряд ли получится.

Главные задачи новой власти

Сегодня пройдет первое неавральное заседание нового молдавского парламента и начнет работать правительство под руководством премьера Майи Санду, в котором социалисты, получившие контроль над парламентом, почти не представлены. Практически все министерские посты принадлежат альянсу проевропейских правоцентристских партий ACUM. Антиолигархический союз социалистов с враждовавшими с ними ранее политическими силами, напомним, громогласно поддержало высшее российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным.

Сопротивляться нажиму России, Евросоюза, а также США, которые, несмотря на определённые колебания, носившие, вероятно, тактический характер, тоже указали Плахотнюку на дверь, было невозможно. Видный госдеповский чиновник – вместе с представителями России и ЕС – был в молдавском парламенте, когда создавался новый союз. А американский посол после многозначительной паузы, когда крах режима Плахотнюка уже вполне обозначился, потребовал от него убираться вон. Это произошло после 15-минутной беседы в офисе Демпартии, куда в минувшую пятницу заглянул проинструктированный перед этим в Вашингтоне посол Дерек Хоган.

Прозападный премьер Майя Санду во главе правительства Молдавии намного лучше отвечает интересам США, чем «авторитетный» демократ Плахотнюк, находившийся себе на уме. Фото: www.globallookpress.com

Перед правительством Санду стоит много важных задач: провести чистку людей Плахотнюка в государственных структурах, разрушить коррупционные схемы, благодаря которым олигархи грабили Молдавию, расследовать совершённые ими преступления и наказать виновных, добиться восстановления внешнего финансирования, с которым возникли проблемы из-за нежелания, прежде всего, ЕС субсидировать молдавский криминал, разблокировать замороженные по этой причине экономические проекты, улучшить отношения с Россией. Последние держались лишь на авторитете в Москве молдавского президента Игоря Додона, несмотря на серию антироссийских акций Кишинёва – вытеснение русского языка, запреты российского телевидения, высылки российских журналистов, сотрудничество в нарушение конституции с НАТО, совместные провокационные манёвры, провокации против отдельных российских руководителей. Короче, новым властям необходимо эффективной борьбой с коррупцией вывести страну из международной изоляции.

Шило на мыло?

В общем, за молдаван можно порадоваться – бандитского режима у них больше нет. Поскольку нет ничего страшнее и безнадёжнее, чем жить под властью мафии.

А что получила от этого Россия? Давайте посмотрим. Формально вышедший из ПСРМ с занятием президентского поста Игорь Додон и нынешняя глава партии Зинаида Гречаный уже сделали заявления, в которых выразили надежду на снятие преград в развитии отношений с Россией. Даже новый премьер Майя Санду заявила в субботу о готовности к диалогу по улучшению сотрудничества с Москвой.

«Мы открыты для диалога, а также для улучшения экономического и торгового сотрудничества с Россией», – подчеркнула она. Однако лишь беглый взгляд на биографию этой деятельницы говорит о том, что обольщаться Москве насчёт этих планов не стоит. С 1998 по 2005 год Санду работала в представительстве Всемирного банка в Кишинёве. В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления имени Джона Кеннеди. В 2010-2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне…

Таким образом, власть из рук бывшего себе на уме, но ставившего из, как ему казалось, прагматических соображений на Вашингтон Плахотнюка плавно перешла в руки человека, которого американцы воспитали и натаскали для того, чтобы он преследовал их интересы в Молдавии, который искренне считает американские интересы своими собственными.

Поэтому не удивительно, что в российских СМИ уже озвучены рассуждения такого рода: «наших кремлевских стратегов ждет очередное серьезное разочарование», поскольку им совершенно зря кажется, что они «плодотворно поработали вместе с западными партнёрами», тогда как «на Западе ситуацию видят иначе». На самом деле это Запад в очередной раз удачно использовал Москву для решения своих задач. На этот раз цель состояла в том, чтобы «привести к власти своего ставленника — Санду». И ничего, что она в настоящее время имеет «обременение» в виде «позиционирующего себя сторонником союза с Россией Додона». Это просто означает, что Санду и её западным покровителям придется ещё поработать над тем, как скомпрометировать и «слить» Додона вместе с его социалистами.

Самые главные испытания для президента Молдавии Игоря Додона только начинаются. Фото: www.globallookpress.com

Фактически, Запад и, прежде всего, США на деле лишь укрепили свой контроль над Молдавией – вместо «полезного идиота», бандита и коррупционера Плахотнюка, которого нельзя было полностью контролировать, у власти оказался абсолютно послушный, получивший западное образование политик. В результате созданная при активном участии России тактическая коалиция социалистов и прозападного блока АCUM при отсутствии внешнего врага быстро развалится. Социалисты, разочаровавшие часть своих избирателей союзом с Санду, проиграют следующие выборы. И тогда Молдавия окажется в кармане США и ЕС. Плахотнюк и Ко будут наслаждаться жизнью на наворованные деньги за рубежом. А Москва останется с носом.

А что на самом деле?

Всё вроде бы вполне логично в выше нарисованной картине. И, по правде говоря, действительно есть много шансов на то, что именно так и будет. И всё же речь идёт в данном случае об объективной видимости, а не о реальности.

Реальность, во-первых, состоит в том, что Молдавия и раньше уходила на Запад, но Россия этот процесс ещё и финансировала, культивируя Додона, в тщетной надежде, что завязанный на США местный олигархат однажды позволит ему стать реальной властью, а тот якобы развернёт Молдавию в сторону России. Это происходило несмотря на то, что Додон вовсе и не собирался рвать с Западом, а намеревался извлекать выгоду для страны и её граждан со всех сторон. Никакая другая политика не нашла бы поддержки молдавского народа. В случае победы в неизбежной конкурентной борьбе за власть прозападных сил, группирующихся вокруг блока ACUM, который переманит к себе и многих депутатов Демпартии, и часть её электората, ситуация станет яснее и честнее. Хотите на Запад, втягиваете Молдавию в ЕС и НАТО – но тогда и расплачивайтесь за свой выбор, не ждите преференций со стороны России.

Во-вторых, в этой ситуации совершенно иначе прозвучит проблема Приднестровья – альтернативной, интернациональной Молдавии, уже с конца советских времен являющейся де-факто отдельным государством, которое целиком и полностью ориентируется на Москву. В новых условиях у России не будет никаких побудительных причин вынуждать Приднестровье интегрироваться с уходящей на Запад Молдавией Санду или кого-то ещё из её окружения. Молдавия Плахотнюка была плоха для Тирасполя многим, но с его режимом были хотя бы возможны какие-то гешефты на неидеологической почве – неплохое подспорье для выживания подсанкционного государства. С новыми молдавскими прозападными властями невозможно будет и это. Поэтому выживать без России Приднестровье не сможет никак, и Москве придётся встать твердой ногой на Днестре.

Таким образом, перемены в Кишинёве привели к прозрачности и реализму в молдавской политике Москвы. Иметь значение теперь будут не слова, а дела. Каждая молдавская политическая сила сможет показать, чего она реально стоит. Россия же в любом случае ничего не теряет, не исключено, что что-то приобретёт, и уж непременно сэкономит средства и силы, которым можно найти лучшее применение.