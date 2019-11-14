Почему Россия не спешит с проведением встречи нормандской четвёрки • 132 • Аналитика

Почему сторонам невыгодно выполнение Минских соглашений

Встреча нормандской четверки все время откладывается в основном по причине невыполнения украинской стороной навязанных ей предварительных условий. Постепенно эти условия выполняются, при этом украинская сторона все время торопит с проведением встречи, а российская явно не спешит и затягивает сроки встречи нормандской четверки. Украинское руководство уже не раз называло даты встречи, а Москва каждый раз опровергала это, объясняя неготовностью сторон к плодотворной дискуссии и принятию необходимых решений. Для таких действий у Москвы и Киева есть веские причины.



Механизм и последовательность выполнения Минских соглашений четко прописаны в ранее принятых документах. Тем не менее, Киев не выполнял взятых на себя обязательств и встречи четверки не проводились с 2016 года, поскольку решения предыдущих встреч Украиной не выполнялись и не было смысла их проводить.





С приходом к власти Зеленского под лозунгами установления мира на Донбассе появилась надежда, что Украина начнет их выполнять. Германия и Франция настояли на дополнении соглашений формулой Штайнмайера, подтвердившей принятый ранее порядок выполнения соглашений. Тем более что Зеленский постоянно подчеркивал, что готов выполнять соглашения и стремится к установлению мира на Донбассе. Фактически оказалось, что за этими заявлениями стояла хорошо просчитанная кукловодами Зеленского игра, направленная на срыв переговорного процесса в рамках соглашений.



Следует отметить, что выполнение в полном объеме Минских соглашений невыгодно ни оной из сторон переговорного процесса, поскольку все они преследуют диаметрально противоположные цели.



Евросоюз воспользовался конфликтом на Донбассе для введения антироссийских санкций и давления на Россию и пока готов их несколько ослабить, но не снимать полностью, ему еще необходим повод для давления на Москву. Россия, подписав соглашения, заморозила конфликт, вогнав занозу в тело Украины и затормозив ее интеграцию в евроатлантические структуры. К тому же российское руководство отлично понимает, что, несмотря на все гарантии Украины, Донбасс даже с особым статусом будет зачищен украинскими радикалами и реинтеграцию Донбасса в состав Украины поддерживает чисто формально.



Реинтеграция Донбасса с особым статусом приносит Украине больше проблем, чем сегодняшнее состояние, поскольку при этом рушится концепция унитарного националистического государства и украинская элита не хочет запускать этого троянского коня в свой огород. Республикам такая реинтеграция тем более абсолютно ни к чему, они хотят интеграции в Россию, и выполнение соглашений для них смерти подобно. Официально они поддерживают соглашения, а фактически своими действиями способствуют их срыву.



Все это говорит о том, что все стороны не спешат реализовывать соглашения и ищут способы затягивания переговорного процесса. При этом надо найти виновника в срыве соглашений, и наиболее вероятные кандидаты сейчас Украина и Россия, которые стремятся возложить вину друг на друга.



Украина только играет роль миротворца

Россия для обвинения Украины воспользовалась невыполнением ею трех согласованных условий: разведением войск в трех точках, подписанием формулы Штайнмайера и согласованием повестки и итогового документа встречи. Украина, разыграв спектакль как бы с попыткой государственного переворота нацистами в день празднования УПА и блокированием разведения войск в Золотом, показательно все это выполнила. Остался только один пункт – согласование повестки встречи и итогового документа, где позиции России и Украины принципиально разошлись.



Здесь следует отметить, что Зеленский стал президентом не благодаря своим талантам, а его красиво привели к власти Коломойский и американцы. Учитывая, что в должности президента он является зиц-председателем, ему остается реализовывать не то, что ему хочется, а конкретные указания своих кураторов. Коломойскому и американцам прекращение войны абсолютно ни к чему, американцы используют Донбасс для давления на Россию, ужесточения санкционного режима против нее и как механизм усиления противоречий между Россией и Евросоюзом, а Коломойскому война нужна как способ наращивания своего капитала и удержания в руках Зеленского.



В связи с этим Зеленский изначально разыгрывал порученную ему роль миротворца, стремящегося прекратить войну на Донбассе. С приходом к власти его риторика все более ужесточалась, он и представители его команды начали выдвигать неприемлемые для участников переговоров условия выполнения Минских соглашений, которые фактически вели к разрыву соглашений.



В последнее время они уже прямо заявляют, что главная их цель на встрече четверки — пересмотреть Минские соглашения и предложить новый формат переговоров уже на украинских условиях. При всей своей наглости и бесперспективности такой позиции и ней есть резон, поскольку главная задача Зеленского на этом этапе поставить Россию в условия, когда она отказывается как бы от мирных предложений Украины и становится виновной в срыве переговорного процесса. Украина при этом хочет мира, а Россия — агрессор!



Поэтому Зеленский, точнее, стоящие за его спиной американцы и Коломойский, так стремится к скорейшему проведению встречи, где России будут выставлены неприемлемые условия, она откажется от их выполнения, и ее обвинят в агрессивной политике и необходимости усиления санкций.



На встрече нормандской четверки не будет результата



В российском руководстве наверняка давно просчитали жалкие потуги Зеленского и его кураторов и готовятся противостоять им, опираясь на Германию и Францию. Обвинить Украину в попытке срыва минского формата у России имеются куда более веские основания.



Россия не может отказаться от встречи, это будет расценено и преподнесено как стремление продолжать войну, поэтому встреча все равно состоится, и сейчас в России должны готовиться убедительные контрмеры и аргументы для доказательства вины Украины в срыве переговорного процесса.



Общими усилиями Украине не позволят похоронить Минские соглашения, Евросоюзу и России это сейчас невыгодно, поэтому будут искать компромисс формально сохранить их. Выполнять соглашения в полном объеме никто не собирается, это всем невыгодно. В ближайшей перспективе продолжатся политические пляски сторон вокруг соглашений, будет доказываться их необходимость и безальтернативность, при этом все будут использовать их как ширму для реализации своих интересов.



Встреча нормандской четверки все-таки состоится, в такой встрече заинтересованы все стороны, но они ставят перед собой совершено разные цели. Встреча, вероятно, закончится фиксацией разногласий по ключевым вопросам и необходимостью продолжения этого безнадежного дела. Под давлением Германии, Франции и России, возможно, удастся договориться о разведении армий по всей линии фронта не на один километр, а на 15 км с каждой стороны, как было записано в Минских соглашениях изначально, что создаст зону безопасности шириной 30 км и будет гарантировать прекращение огня с возможным замораживанием конфликта на неопределенное время по типу приднестровского.



Естественно, под давлением радикалов и олигархии Украина будет сопротивляться, и здесь все будет зависеть от позиции США, готовы они или нет искать точки соприкосновения и налаживать отношения с Россией. Позиция Украины здесь никого не будет интересовать, что ей прикажут, то она и будет выполнять.



Реализация Минских соглашений в полном объеме с реинтеграцией Донбасса в состав сегодняшней Украины даже на прописанных в соглашениях условиях в принципе невозможна, время уже безвозвратно упущено, хотя бы добиться прекращения огня — это был бы уже успех.



Разрешить украинский конфликт могут только тектонические сдвиги в самой Украине или в странах, определяющих ее вектор развития. Украину ждут трудные времена, она или вернется в родную русскую цивилизацию, или прекратит существование, и куски этого искусственного государственного образования разбредутся в разные страны в соответствии со своей этнической принадлежностью. Встреча нормандской четверки все время откладывается в основном по причине невыполнения украинской стороной навязанных ей предварительных условий. Постепенно эти условия выполняются, при этом украинская сторона все время торопит с проведением встречи, а российская явно не спешит и затягивает сроки встречи нормандской четверки. Украинское руководство уже не раз называло даты встречи, а Москва каждый раз опровергала это, объясняя неготовностью сторон к плодотворной дискуссии и принятию необходимых решений. Для таких действий у Москвы и Киева есть веские причины.Механизм и последовательность выполнения Минских соглашений четко прописаны в ранее принятых документах. Тем не менее, Киев не выполнял взятых на себя обязательств и встречи четверки не проводились с 2016 года, поскольку решения предыдущих встреч Украиной не выполнялись и не было смысла их проводить.С приходом к власти Зеленского под лозунгами установления мира на Донбассе появилась надежда, что Украина начнет их выполнять. Германия и Франция настояли на дополнении соглашений формулой Штайнмайера, подтвердившей принятый ранее порядок выполнения соглашений. Тем более что Зеленский постоянно подчеркивал, что готов выполнять соглашения и стремится к установлению мира на Донбассе. Фактически оказалось, что за этими заявлениями стояла хорошо просчитанная кукловодами Зеленского игра, направленная на срыв переговорного процесса в рамках соглашений.Следует отметить, что выполнение в полном объеме Минских соглашений невыгодно ни оной из сторон переговорного процесса, поскольку все они преследуют диаметрально противоположные цели.Евросоюз воспользовался конфликтом на Донбассе для введения антироссийских санкций и давления на Россию и пока готов их несколько ослабить, но не снимать полностью, ему еще необходим повод для давления на Москву. Россия, подписав соглашения, заморозила конфликт, вогнав занозу в тело Украины и затормозив ее интеграцию в евроатлантические структуры. К тому же российское руководство отлично понимает, что, несмотря на все гарантии Украины, Донбасс даже с особым статусом будет зачищен украинскими радикалами и реинтеграцию Донбасса в состав Украины поддерживает чисто формально.Реинтеграция Донбасса с особым статусом приносит Украине больше проблем, чем сегодняшнее состояние, поскольку при этом рушится концепция унитарного националистического государства и украинская элита не хочет запускать этого троянского коня в свой огород. Республикам такая реинтеграция тем более абсолютно ни к чему, они хотят интеграции в Россию, и выполнение соглашений для них смерти подобно. Официально они поддерживают соглашения, а фактически своими действиями способствуют их срыву.Все это говорит о том, что все стороны не спешат реализовывать соглашения и ищут способы затягивания переговорного процесса. При этом надо найти виновника в срыве соглашений, и наиболее вероятные кандидаты сейчас Украина и Россия, которые стремятся возложить вину друг на друга.Россия для обвинения Украины воспользовалась невыполнением ею трех согласованных условий: разведением войск в трех точках, подписанием формулы Штайнмайера и согласованием повестки и итогового документа встречи. Украина, разыграв спектакль как бы с попыткой государственного переворота нацистами в день празднования УПА и блокированием разведения войск в Золотом, показательно все это выполнила. Остался только один пункт – согласование повестки встречи и итогового документа, где позиции России и Украины принципиально разошлись.Здесь следует отметить, что Зеленский стал президентом не благодаря своим талантам, а его красиво привели к власти Коломойский и американцы. Учитывая, что в должности президента он является зиц-председателем, ему остается реализовывать не то, что ему хочется, а конкретные указания своих кураторов. Коломойскому и американцам прекращение войны абсолютно ни к чему, американцы используют Донбасс для давления на Россию, ужесточения санкционного режима против нее и как механизм усиления противоречий между Россией и Евросоюзом, а Коломойскому война нужна как способ наращивания своего капитала и удержания в руках Зеленского.В связи с этим Зеленский изначально разыгрывал порученную ему роль миротворца, стремящегося прекратить войну на Донбассе. С приходом к власти его риторика все более ужесточалась, он и представители его команды начали выдвигать неприемлемые для участников переговоров условия выполнения Минских соглашений, которые фактически вели к разрыву соглашений.В последнее время они уже прямо заявляют, что главная их цель на встрече четверки — пересмотреть Минские соглашения и предложить новый формат переговоров уже на украинских условиях. При всей своей наглости и бесперспективности такой позиции и ней есть резон, поскольку главная задача Зеленского на этом этапе поставить Россию в условия, когда она отказывается как бы от мирных предложений Украины и становится виновной в срыве переговорного процесса. Украина при этом хочет мира, а Россия — агрессор!Поэтому Зеленский, точнее, стоящие за его спиной американцы и Коломойский, так стремится к скорейшему проведению встречи, где России будут выставлены неприемлемые условия, она откажется от их выполнения, и ее обвинят в агрессивной политике и необходимости усиления санкций.В российском руководстве наверняка давно просчитали жалкие потуги Зеленского и его кураторов и готовятся противостоять им, опираясь на Германию и Францию. Обвинить Украину в попытке срыва минского формата у России имеются куда более веские основания.Россия не может отказаться от встречи, это будет расценено и преподнесено как стремление продолжать войну, поэтому встреча все равно состоится, и сейчас в России должны готовиться убедительные контрмеры и аргументы для доказательства вины Украины в срыве переговорного процесса.Общими усилиями Украине не позволят похоронить Минские соглашения, Евросоюзу и России это сейчас невыгодно, поэтому будут искать компромисс формально сохранить их. Выполнять соглашения в полном объеме никто не собирается, это всем невыгодно. В ближайшей перспективе продолжатся политические пляски сторон вокруг соглашений, будет доказываться их необходимость и безальтернативность, при этом все будут использовать их как ширму для реализации своих интересов.Встреча нормандской четверки все-таки состоится, в такой встрече заинтересованы все стороны, но они ставят перед собой совершено разные цели. Встреча, вероятно, закончится фиксацией разногласий по ключевым вопросам и необходимостью продолжения этого безнадежного дела. Под давлением Германии, Франции и России, возможно, удастся договориться о разведении армий по всей линии фронта не на один километр, а на 15 км с каждой стороны, как было записано в Минских соглашениях изначально, что создаст зону безопасности шириной 30 км и будет гарантировать прекращение огня с возможным замораживанием конфликта на неопределенное время по типу приднестровского.Естественно, под давлением радикалов и олигархии Украина будет сопротивляться, и здесь все будет зависеть от позиции США, готовы они или нет искать точки соприкосновения и налаживать отношения с Россией. Позиция Украины здесь никого не будет интересовать, что ей прикажут, то она и будет выполнять.Реализация Минских соглашений в полном объеме с реинтеграцией Донбасса в состав сегодняшней Украины даже на прописанных в соглашениях условиях в принципе невозможна, время уже безвозвратно упущено, хотя бы добиться прекращения огня — это был бы уже успех.Разрешить украинский конфликт могут только тектонические сдвиги в самой Украине или в странах, определяющих ее вектор развития. Украину ждут трудные времена, она или вернется в родную русскую цивилизацию, или прекратит существование, и куски этого искусственного государственного образования разбредутся в разные страны в соответствии со своей этнической принадлежностью. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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