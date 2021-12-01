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Почему Россия не ответит провокацией на выходки США? Полковник раскрыл суть
01 декабря 2021, 10:05 • 228 • Политика
Почему Россия до сих пор не ответила мощной провокацией на выходки властей США, которые то корабли шлют к границам нашей страны, то бомбардировщики? Полковник запаса России Александр Жилин раскрыл суть.
В беседе с URA.RU сразу два военных эксперта высказались о том, почему Россия не отвечает на провокации США и НАТО. По словам полковника запаса Игоря Коротченко, дело в том, что главной задачей Вооружённых сил нашей страны является защита своих границ.
"В этом плане любые действия России правомерны для пресечения провокаций", - сказал он, отметив, что при этом "наше командование не будет идти путём провокаций".
"В этом нет военной и политической целесообразности. Нам главное - обеспечить безопасность своего периметра и рубежей", - сказал он.
С коллегой согласился Александр Жилин. Он отметил, что Россия имеет и силы, и возможности направить свои корабли к берегам США. Однако этого не происходит по двум причинам: во-первых, Россия не желает доводить ситуацию до критической, во-вторых - у нашей страны "прекрасный подводный флот".
"Американцы это знают", - объяснил эксперт.
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