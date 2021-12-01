Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Почему Россия не ответит провокацией на выходки США? Полковник раскрыл суть

01 декабря 2021, 10:05  •  228 • Политика
Почему Россия до сих пор не ответила мощной провокацией на выходки властей США, которые то корабли шлют к границам нашей страны, то бомбардировщики? Полковник запаса России Александр Жилин раскрыл суть.
В беседе с URA.RU сразу два военных эксперта высказались о том, почему Россия не отвечает на провокации США и НАТО. По словам полковника запаса Игоря Коротченко, дело в том, что главной задачей Вооружённых сил нашей страны является защита своих границ.
"В этом плане любые действия России правомерны для пресечения провокаций", - сказал он, отметив, что при этом "наше командование не будет идти путём провокаций".
"В этом нет военной и политической целесообразности. Нам главное - обеспечить безопасность своего периметра и рубежей", - сказал он.
С коллегой согласился Александр Жилин. Он отметил, что Россия имеет и силы, и возможности направить свои корабли к берегам США. Однако этого не происходит по двум причинам: во-первых, Россия не желает доводить ситуацию до критической, во-вторых - у нашей страны "прекрасный подводный флот".
"Американцы это знают", - объяснил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



228
Источник
Похожие новости
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Донбассе
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы"
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
01 декабря 2021, 00:45
На Украине начали что-то подозревать? Загородний призвал Киев отказаться от кредитов МВФ
01 декабря 2021, 04:50
Сенатор Пушков дал жесткий сигнал Западу после слов Путина об угрозе из Украины: "Делайте выводы"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Д...
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы&quo...
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать ...
01 декабря 2021, 00:45
На Украине начали что-то подозревать? Загородний призвал Киев отказаться от кредитов ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
24 ноября 2021, 20:00
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.