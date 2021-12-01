Почему Россия не ответит провокацией на выходки США? Полковник раскрыл суть

Почему Россия до сих пор не ответила мощной провокацией на выходки властей США, которые то корабли шлют к границам нашей страны, то бомбардировщики? Полковник запаса России Александр Жилин раскрыл суть.

В беседе с URA.RU сразу два военных эксперта высказались о том, почему Россия не отвечает на провокации США и НАТО. По словам полковника запаса Игоря Коротченко, дело в том, что главной задачей Вооружённых сил нашей страны является защита своих границ.

"В этом плане любые действия России правомерны для пресечения провокаций", - сказал он, отметив, что при этом "наше командование не будет идти путём провокаций".

"В этом нет военной и политической целесообразности. Нам главное - обеспечить безопасность своего периметра и рубежей", - сказал он.

С коллегой согласился Александр Жилин. Он отметил, что Россия имеет и силы, и возможности направить свои корабли к берегам США. Однако этого не происходит по двум причинам: во-первых, Россия не желает доводить ситуацию до критической, во-вторых - у нашей страны "прекрасный подводный флот".

"Американцы это знают", - объяснил эксперт.