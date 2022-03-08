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Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
08 марта 2022, 03:10 • 136 • Политика
Бывший министр энергетики России и вице-премьер Александр Новак заявил, что европейские политики подталкивают Москву к остановке прокачки газа через "Северный поток — 1". Однако, пока такого решения не принято.
Россия может остановить прокачку газа через "Северный поток — 1", но пока не делает этого. Хотя власти европейских стран к этому только подталкивают, заявил журналистам вице-премьер и бывший министр энергетики России Александр Новак.
По его словам, Москва не имеет отношения к сильному росту цен на газ в Европе. Это провал энергетической политики ряда стран. Но ответственность пытаются переложить на русских. Европа рискует вообще лишиться русского газа после запрета "Северного потока — 2".
"У нас есть полное право наложить эмбарго на прокачку газа через "Северный поток — 1". Но мы пока такое решение не принимаем, ведь от него никто не выиграет. Хотя своими обвинениями в адрес России европейские политики к этому подталкивают", — цитирует ТАСС Александра Новака.
Отметим, 7 марта цена на газ в Европе приблизилась к $3900 — это исторический максимум. Одной из причин этого специалисты называют истощение запасов в подземных хранилищах.
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