Почему Россия не Европа • 158 • Аналитика

Россия – это уникальная самодержавная цивилизация, не Запад и не Восток. Поэтому попытки встроить Россию в западную (глобальную) капиталистическую систему, сделать ее конкурентоспособной в рамках глобального рынка оборачиваются для хозяйства страны колониальной зависимостью и крахом. А для народа — нищетой и вымиранием.





Европейский выбор

Сторонники либерально-демократического проекта считают, что Россия – культурно-историческая и экономическая периферия-окраина Запада, европейской цивилизации. Что в России можно установить жизнь по западным образцам. Что необходимо провести полную экономическую, культурную, социально-политическую и идеологическую интеграцию с Западом. Создать парламентскую республику, независимую судебную власть, рыночную экономику, политический плюрализм, отказаться от дремучих пережитков вроде православия. И наступит счастье.



Западники уже дважды устраивали в России смуту: в 1917 и 1991 гг. Русское самодержавие и советская цивилизации были уничтожены ради того, чтобы Россия стала частью западного мира.



Проблема в том, что Россия – это уникальная самодержавная цивилизация, не Запад и не Восток. На эту тему есть отличная работа славянофила Николая Данилевского: «Россия и Европа». Путь интеграции России с Западом, утрата ею своей национальной идентичности, «русскости» в итоге ведёт к краху российской государственности, общества, их гибели. Классический образец такой катастрофы – 1917—1920 гг. После катастрофы 1991 года события пошли по более мягкому сценарию, но потери России и русского народа тоже были огромны. При этом Россия так и не вышла из состояния системного кризиса.



Почему Россия не Америка

Суть русскости — первенство духа над плотью-материей, правды над законом, справедливости и истины над стяжательством, общего над личным. Поэтому Россия и русские никогда не смогут стать частью Запада. В ином случае это будут уже не русские, а рабы «золотого тельца» — общества потребления, грабительского мира капитализма.



На Западе уже давно отметили тот факт, что русское централизованное государство, из которого потом вырастут Российская империя и Советский Союз, возникли вопреки всякой логике и науке: не имея общего рынка, транспортной связности, развитых товарно-денежных отношений, выхода к теплым морям, в условиях постоянного вражеского натиска практически на всех рубежах, северных, западных, южных и восточных; не имея ничего того, что сделало великими державами Англию, Францию, а затем и США. Получается, что русское государство возникло, выжило и усилилось вопреки всем объективным фактам. Что Русь – это неповторимое явление в истории человечества.



В этом отношении стоит отметить замечательную книгу Андрея Паршева «Почему Россия не Америка?» Там прекрасно описаны наши геоэкономические реалии и вся бессмысленность, и вредность «рыночных реформ» для России. Паршев показывает, что Россия – это самая холодная, арктическо-субарктическая страна мира с громадными перепадами температур. Годовые температуры колеблются от минус пятидесяти зимой до плюс пятидесяти летом. Во всем мире похожие условия только в Монголии. И в одном штате США – Аляске (но она всё же теплее Чукотки). В той же Скандинавии намного теплее, чем у нас (влияние тёплых океанических течений). Климат у нас чисто континентальный, в отличие от морского климата и Западной Европы, и Америки. Не говоря уж о субтропиках и тропиках Африки, Южной Америки и Юго-Восточной и Южной Азии. У нас нет тёплого Гольфстрима, который омывает западное побережье США и Канады, приносит тепло в Европу, включая северные страны. А у нас холод нарастает не только с юга на север, но с запада на восток, в глубь континента. Даже в солнечном Туркестане (Средняя Азия), где можно умереть от летнего зноя, зимой бывают метели и морозы.



Русские и другие народы нашей цивилизации живут в «мировом холодильнике». Более того, с распадом СССР мы утратили самые тёплые территории. Что это значит в геоэкономическом отношении!? То, что мы никогда не сможем создать конкурентоспособную экономику. Все мантры наших либералов, которые они произносят со времен «перестройки» и «шоковых реформ» 90-х годов и до наших дней, о рыночной экономике, либерализации, приватизации, конкуренции, энергетической сверхдержаве и пр., не только бесполезны, но и вредны. Вкладывать капиталы в Россию бессмысленно и невыгодно. Слишком велики затраты на строительство мощных зданий с толстыми стенами с глубокими фундаментами, с центральным отоплением. Очень много топлива необходимо тратить на обогрев жилья и заводских корпусов. Слишком много затрат на рабочую силу, которой необходимы капитальные, отапливаемые квартиры, сытную пищу и теплую одежду. Стране приходится нести огромные расходы на содержание системы школ, больниц, тюрем, вооруженных сил, транспортной системы. Всё это намного сложнее и дороже, чем во Франции либо в Китае. Русским, в отличие от всего мира, приходился содержать огромное хозяйство теплотрасс. У нас нет тёплых морей и незамерзающих рек. Даже автомобильные трассы выходят дороже и хуже мировых (не считая воровства), так как перепады температур рвут полотно.



В Европе нет центрального отопления. Наш рядовой снегопад для США и Англии – стихийное бедствие. На Западе могут строить большие частные дома из бруса и фанеры, без капитальных фундаментов, как у нас садовые домики. Без печей и отопительных систем, с «буржуйками». С огромной жилой площадью. В России из века в век стоят более дорогие и тесные помещения, с низкими потолками, с глубокими фундаментами, толстыми стенами и печками. Даже Канада теплее России. Там почти всё население живет на южной части побережья, которое находится на широтах южной части Украины и омывается тёплыми течениями. Вся остальная территория почти пустая, её осваивают вахтовым методом.



Наше Приморье, географически столь близкое Корее и Японии, холоднее их. Курильские острова отделяют теплую часть Тихого океана от холодной. Камчатка, Сахалин, Владивосток и Северная Корея лежат в холодной зоне. В декабре во Владивостоке и Пхеньяне средняя температура минус шесть, а в Южной Корее — плюс 4-8. Почти вся Япония в полосе от плюс 2 до 10. На побережье Канады в это же время температура как в Японии и Южной Корее. Каждый градус — это сотни тысяч тонн горючего на отопление, материалов на утепление. В южной части Норвегии в декабре, где живёт основная часть народонаселения страны, — температура от плюс 2 до 4. У норвежцев море не замерзает, как и в центральной части Японии. В Дании ещё теплее. В Англии, Ирландии, Северной Франции, Бельгии и Голландии, на атлантическом побережье Канады – зона от 6 до 10 градусов тепла. Как в Шанхае и Токио!



Поэтому создавать производства и вкладывать в него капиталы выгоднее в странах Европы, чем у нас. Ещё выгоднее – в США, в тропиках – в Азии и Латинской Америке. Даже в Африке выгоднее, несмотря на чудовищное воровство и нежелание местного населения работать. Поэтому производство в основном ушло даже из США, с чем пытается бороться Трамп. Россия в условиях мирового рынка, открытых экономических границ и свободной конкуренции всегда проиграет. Даже при повальной «оптимизации» системы, образования, здравоохранения, экономики, армии и т. д. Заводы намного выгоднее строить в Мексике и в Вьетнаме. Такая же ситуация и в сельском хозяйстве.



Таким образом, русские при рыночной экономике никогда не смогут достигнуть уровня благополучия равного жителям Западной Европы и США. Поэтому мечты о западных стандартах — это наглая ложь. Как и мифы о «русской лени», «русском рабстве» и «коммунистическом иге», которое отбросило Россию на сотни лет назад. Попытки встроить Россию в западную (глобальную) капиталистическую систему, сделать ее конкурентоспособной оборачиваются для ее хозяйства колониальной зависимостью и крахом. А для народа — нищетой и вымиранием. Процветает лишь небольшая прозападная верхушка, которая «успешна» при колониальной модели. Экс-тренер сборной России по хоккею назвал глупостью акцию против расизма



Русский стиль

Очевидно, что копировать Запад — это смерть для русского мира. Необходимо создавать свой, русский стиль, самодержавный мир. Брать лучшее, что было в Древней Руси, Русском царстве, империи Романовых и советской цивилизации. Жить лучше, чем западники, мы сможем только тогда, когда построим свой культурный, научно-технологический и хозяйственный уклад. Прорвёмся в мир будущего, где передовые технологии позволят нам полноценно освоить наши огромные и холодные пространства.



Как показывает нынешний энергетический кризис, даже потуги стать энергетической державой ждёт полный крах. Россия не может прожить, продавая на мировом рынке только сырье. Большая часть народонаселения страны в таких условиях «не вписывается в рынок». На Севере России добываются нефть и газ, почти все алмазы, кобальт, металлы платиновой группы, апатиты, медь, никель и т. д. Здесь производится значительная часть лесной и рыбной продукции. Но всё это есть в мире в гораздо более удобных для добычи местах. Сельское хозяйство также выгоднее развивать там, где теплее. К примеру, аграрный сектор Болгарии или Украины был нужен только в рамках социалистического лагеря. Как только соцблок разрушили, так начались деградация народного хозяйства, включая село, вымирание и бегство населения.



Россия – это «мировой холодильник». И это значит, что, даже если русские работники будут иметь производительность на уровне работников японских, а русские двигатели и техника станут такими же экономичными, как западные, если Россия решит проблему теплоизоляции жилищ и производственных зданий, всё в условиях глобального рынка, открытых границ и свободной конкуренции Россия проиграет. Проиграет даже при полной «оптимизации» школ, больниц, библиотек, армии и т. д. Всё равно будет выгоднее вкладывать капиталы в производство в Мексике либо Вьетнаме. По этой же причины все постоянные заклинания о том, что русские «ответственные бизнесмены» вот-вот будут вкладывать средства в Россию, — это глупость либо откровенный обман. Как «новые русские» ранее, так и нынешние бизнесмены лучше будут выводить деньги за границу, вкладывая их в недвижимость, яхты, самолеты, любовниц и пр.



Россия при нынешней схеме участия в глобальном рынке – это сырьевой придаток, не более. При этом, как показывает нынешняя «великая депрессия 2», даже сырьё интересует развитые страны меньше, чем ранее. Запад делает ставку на переход в новый технологический уклад. И экономика, основанная на углеводородах, остаётся в прошлом. Ставка на «энергетическую державу» практически бита.



Стоит отметить, что то, что Российская Федерация при Путине и Медведеве весьма хорошо зарабатывала на продаже ресурсов, — заслуга не нынешних «эффективных менеджеров», а СССР. Хоть Советский Союз якобы «производил только галоши». Начиная ещё с 1930-х годов за счёт государственных средств и мобилизации миллионов рабочих рук на Севере России была построена целая цивилизация: сеть городов, аэродромов, портов, железные дороги и шоссе. Советская империя потратила несметные деньги (при рынке бы их никто не стал тратить), время и трудовые ресурсы, чтобы перебросить в тайгу и тундру миллионы тонн техники и целые трудовые армии, освоить найденные месторождения, построить рудники и шахты, комбинаты и предприятия, трубопроводы. Включая нынешний «Газпром». Это позволило СССР создать суперсистему, устойчивую к любым ударам. Однако частные инвесторы и рыночные экономики Запада этого делать бы не стали. Русские трубы Хорватии



Всё это и стало фундаментом нынешней России, за счёт которого страна ещё живёт. Это заслуга не «эффективных менеджеров», которые в последнее десятилетие, по сути, своим «мудрым» руководством убивали эту систему, а советских министров, директоров, инженеров, геологов и рабочих. Именно в СССР и построили северную промышленность с огромным запасом прочности, которого хватило даже РФ. Но это положение не вечно, что и показывает нынешний кризис.



Законы геоэкономики неумолимы. Производство выводится туда, где климат лучше, где рабочие руки дешевле, издержек меньше. Это верно не только для России. В эту же ловушку угодили и США. Не зря Трамп бьётся за тем, чтобы вернуть производство в страну, произвести новую индустриализацию. Иначе «старая добрая Америка» умрёт.



Итог таков: Россия не может жить в т. н. мировом рынке на равных основаниях. Страна не может себе позволить свободную торговлю. Только автаркия-самодержавие. Национализация земли, леса, недр, стратегических предприятий. Низкие цены на энергоносители внутри страны, барьеры на пути ввоза готовых товаров, которые можно производить самим. Ввоз только уникальных машин и технологий. Вывоз сырья только в государственных интересах, оно необходимо самой стране. Либо обмен на другое ценное сырье, которого у России нет или не хватает, либо перераспределение выручки от продажи сырья в разработку передовых технологий.



Необходимо знать, что «сладкая жизнь» общества потребления, которое построили в России, покупается за счёт вывоза уникального минерального сырья, за счёт будущего народа. При этом внутри самой России свободный рынок вполне возможен, с расцветом малого и среднего предпринимательства. При условии, что рубль не будет меняться на валюту. Чтобы никто не мог вывозить капиталы за рубеж. Россия – это уникальная самодержавная цивилизация, не Запад и не Восток. Поэтому попытки встроить Россию в западную (глобальную) капиталистическую систему, сделать ее конкурентоспособной в рамках глобального рынка оборачиваются для хозяйства страны колониальной зависимостью и крахом. А для народа — нищетой и вымиранием.Сторонники либерально-демократического проекта считают, что Россия – культурно-историческая и экономическая периферия-окраина Запада, европейской цивилизации. Что в России можно установить жизнь по западным образцам. Что необходимо провести полную экономическую, культурную, социально-политическую и идеологическую интеграцию с Западом. Создать парламентскую республику, независимую судебную власть, рыночную экономику, политический плюрализм, отказаться от дремучих пережитков вроде православия. И наступит счастье.Западники уже дважды устраивали в России смуту: в 1917 и 1991 гг. Русское самодержавие и советская цивилизации были уничтожены ради того, чтобы Россия стала частью западного мира.Проблема в том, что Россия – это уникальная самодержавная цивилизация, не Запад и не Восток. На эту тему есть отличная работа славянофила Николая Данилевского: «Россия и Европа». Путь интеграции России с Западом, утрата ею своей национальной идентичности, «русскости» в итоге ведёт к краху российской государственности, общества, их гибели. Классический образец такой катастрофы – 1917—1920 гг. После катастрофы 1991 года события пошли по более мягкому сценарию, но потери России и русского народа тоже были огромны. При этом Россия так и не вышла из состояния системного кризиса.Суть русскости — первенство духа над плотью-материей, правды над законом, справедливости и истины над стяжательством, общего над личным. Поэтому Россия и русские никогда не смогут стать частью Запада. В ином случае это будут уже не русские, а рабы «золотого тельца» — общества потребления, грабительского мира капитализма.На Западе уже давно отметили тот факт, что русское централизованное государство, из которого потом вырастут Российская империя и Советский Союз, возникли вопреки всякой логике и науке: не имея общего рынка, транспортной связности, развитых товарно-денежных отношений, выхода к теплым морям, в условиях постоянного вражеского натиска практически на всех рубежах, северных, западных, южных и восточных; не имея ничего того, что сделало великими державами Англию, Францию, а затем и США. Получается, что русское государство возникло, выжило и усилилось вопреки всем объективным фактам. Что Русь – это неповторимое явление в истории человечества.В этом отношении стоит отметить замечательную книгу Андрея Паршева «Почему Россия не Америка?» Там прекрасно описаны наши геоэкономические реалии и вся бессмысленность, и вредность «рыночных реформ» для России. Паршев показывает, что Россия – это самая холодная, арктическо-субарктическая страна мира с громадными перепадами температур. Годовые температуры колеблются от минус пятидесяти зимой до плюс пятидесяти летом. Во всем мире похожие условия только в Монголии. И в одном штате США – Аляске (но она всё же теплее Чукотки). В той же Скандинавии намного теплее, чем у нас (влияние тёплых океанических течений). Климат у нас чисто континентальный, в отличие от морского климата и Западной Европы, и Америки. Не говоря уж о субтропиках и тропиках Африки, Южной Америки и Юго-Восточной и Южной Азии. У нас нет тёплого Гольфстрима, который омывает западное побережье США и Канады, приносит тепло в Европу, включая северные страны. А у нас холод нарастает не только с юга на север, но с запада на восток, в глубь континента. Даже в солнечном Туркестане (Средняя Азия), где можно умереть от летнего зноя, зимой бывают метели и морозы.Русские и другие народы нашей цивилизации живут в «мировом холодильнике». Более того, с распадом СССР мы утратили самые тёплые территории. Что это значит в геоэкономическом отношении!? То, что мы никогда не сможем создать конкурентоспособную экономику. Все мантры наших либералов, которые они произносят со времен «перестройки» и «шоковых реформ» 90-х годов и до наших дней, о рыночной экономике, либерализации, приватизации, конкуренции, энергетической сверхдержаве и пр., не только бесполезны, но и вредны. Вкладывать капиталы в Россию бессмысленно и невыгодно. Слишком велики затраты на строительство мощных зданий с толстыми стенами с глубокими фундаментами, с центральным отоплением. Очень много топлива необходимо тратить на обогрев жилья и заводских корпусов. Слишком много затрат на рабочую силу, которой необходимы капитальные, отапливаемые квартиры, сытную пищу и теплую одежду. Стране приходится нести огромные расходы на содержание системы школ, больниц, тюрем, вооруженных сил, транспортной системы. Всё это намного сложнее и дороже, чем во Франции либо в Китае. Русским, в отличие от всего мира, приходился содержать огромное хозяйство теплотрасс. У нас нет тёплых морей и незамерзающих рек. Даже автомобильные трассы выходят дороже и хуже мировых (не считая воровства), так как перепады температур рвут полотно.В Европе нет центрального отопления. Наш рядовой снегопад для США и Англии – стихийное бедствие. На Западе могут строить большие частные дома из бруса и фанеры, без капитальных фундаментов, как у нас садовые домики. Без печей и отопительных систем, с «буржуйками». С огромной жилой площадью. В России из века в век стоят более дорогие и тесные помещения, с низкими потолками, с глубокими фундаментами, толстыми стенами и печками. Даже Канада теплее России. Там почти всё население живет на южной части побережья, которое находится на широтах южной части Украины и омывается тёплыми течениями. Вся остальная территория почти пустая, её осваивают вахтовым методом.Наше Приморье, географически столь близкое Корее и Японии, холоднее их. Курильские острова отделяют теплую часть Тихого океана от холодной. Камчатка, Сахалин, Владивосток и Северная Корея лежат в холодной зоне. В декабре во Владивостоке и Пхеньяне средняя температура минус шесть, а в Южной Корее — плюс 4-8. Почти вся Япония в полосе от плюс 2 до 10. На побережье Канады в это же время температура как в Японии и Южной Корее. Каждый градус — это сотни тысяч тонн горючего на отопление, материалов на утепление. В южной части Норвегии в декабре, где живёт основная часть народонаселения страны, — температура от плюс 2 до 4. У норвежцев море не замерзает, как и в центральной части Японии. В Дании ещё теплее. В Англии, Ирландии, Северной Франции, Бельгии и Голландии, на атлантическом побережье Канады – зона от 6 до 10 градусов тепла. Как в Шанхае и Токио!Поэтому создавать производства и вкладывать в него капиталы выгоднее в странах Европы, чем у нас. Ещё выгоднее – в США, в тропиках – в Азии и Латинской Америке. Даже в Африке выгоднее, несмотря на чудовищное воровство и нежелание местного населения работать. Поэтому производство в основном ушло даже из США, с чем пытается бороться Трамп. Россия в условиях мирового рынка, открытых экономических границ и свободной конкуренции всегда проиграет. Даже при повальной «оптимизации» системы, образования, здравоохранения, экономики, армии и т. д. Заводы намного выгоднее строить в Мексике и в Вьетнаме. Такая же ситуация и в сельском хозяйстве.Таким образом, русские при рыночной экономике никогда не смогут достигнуть уровня благополучия равного жителям Западной Европы и США. Поэтому мечты о западных стандартах — это наглая ложь. Как и мифы о «русской лени», «русском рабстве» и «коммунистическом иге», которое отбросило Россию на сотни лет назад. Попытки встроить Россию в западную (глобальную) капиталистическую систему, сделать ее конкурентоспособной оборачиваются для ее хозяйства колониальной зависимостью и крахом. А для народа — нищетой и вымиранием. Процветает лишь небольшая прозападная верхушка, которая «успешна» при колониальной модели.Очевидно, что копировать Запад — это смерть для русского мира. Необходимо создавать свой, русский стиль, самодержавный мир. Брать лучшее, что было в Древней Руси, Русском царстве, империи Романовых и советской цивилизации. Жить лучше, чем западники, мы сможем только тогда, когда построим свой культурный, научно-технологический и хозяйственный уклад. Прорвёмся в мир будущего, где передовые технологии позволят нам полноценно освоить наши огромные и холодные пространства.Как показывает нынешний энергетический кризис, даже потуги стать энергетической державой ждёт полный крах. Россия не может прожить, продавая на мировом рынке только сырье. Большая часть народонаселения страны в таких условиях «не вписывается в рынок». На Севере России добываются нефть и газ, почти все алмазы, кобальт, металлы платиновой группы, апатиты, медь, никель и т. д. Здесь производится значительная часть лесной и рыбной продукции. Но всё это есть в мире в гораздо более удобных для добычи местах. Сельское хозяйство также выгоднее развивать там, где теплее. К примеру, аграрный сектор Болгарии или Украины был нужен только в рамках социалистического лагеря. Как только соцблок разрушили, так начались деградация народного хозяйства, включая село, вымирание и бегство населения.Россия – это «мировой холодильник». И это значит, что, даже если русские работники будут иметь производительность на уровне работников японских, а русские двигатели и техника станут такими же экономичными, как западные, если Россия решит проблему теплоизоляции жилищ и производственных зданий, всё в условиях глобального рынка, открытых границ и свободной конкуренции Россия проиграет. Проиграет даже при полной «оптимизации» школ, больниц, библиотек, армии и т. д. Всё равно будет выгоднее вкладывать капиталы в производство в Мексике либо Вьетнаме. По этой же причины все постоянные заклинания о том, что русские «ответственные бизнесмены» вот-вот будут вкладывать средства в Россию, — это глупость либо откровенный обман. Как «новые русские» ранее, так и нынешние бизнесмены лучше будут выводить деньги за границу, вкладывая их в недвижимость, яхты, самолеты, любовниц и пр.Россия при нынешней схеме участия в глобальном рынке – это сырьевой придаток, не более. При этом, как показывает нынешняя «великая депрессия 2», даже сырьё интересует развитые страны меньше, чем ранее. Запад делает ставку на переход в новый технологический уклад. И экономика, основанная на углеводородах, остаётся в прошлом. Ставка на «энергетическую державу» практически бита.Стоит отметить, что то, что Российская Федерация при Путине и Медведеве весьма хорошо зарабатывала на продаже ресурсов, — заслуга не нынешних «эффективных менеджеров», а СССР. Хоть Советский Союз якобы «производил только галоши». Начиная ещё с 1930-х годов за счёт государственных средств и мобилизации миллионов рабочих рук на Севере России была построена целая цивилизация: сеть городов, аэродромов, портов, железные дороги и шоссе. Советская империя потратила несметные деньги (при рынке бы их никто не стал тратить), время и трудовые ресурсы, чтобы перебросить в тайгу и тундру миллионы тонн техники и целые трудовые армии, освоить найденные месторождения, построить рудники и шахты, комбинаты и предприятия, трубопроводы. Включая нынешний «Газпром». Это позволило СССР создать суперсистему, устойчивую к любым ударам. Однако частные инвесторы и рыночные экономики Запада этого делать бы не стали.Всё это и стало фундаментом нынешней России, за счёт которого страна ещё живёт. Это заслуга не «эффективных менеджеров», которые в последнее десятилетие, по сути, своим «мудрым» руководством убивали эту систему, а советских министров, директоров, инженеров, геологов и рабочих. Именно в СССР и построили северную промышленность с огромным запасом прочности, которого хватило даже РФ. Но это положение не вечно, что и показывает нынешний кризис.Законы геоэкономики неумолимы. Производство выводится туда, где климат лучше, где рабочие руки дешевле, издержек меньше. Это верно не только для России. В эту же ловушку угодили и США. Не зря Трамп бьётся за тем, чтобы вернуть производство в страну, произвести новую индустриализацию. Иначе «старая добрая Америка» умрёт.Итог таков: Россия не может жить в т. н. мировом рынке на равных основаниях. Страна не может себе позволить свободную торговлю. Только автаркия-самодержавие. Национализация земли, леса, недр, стратегических предприятий. Низкие цены на энергоносители внутри страны, барьеры на пути ввоза готовых товаров, которые можно производить самим. Ввоз только уникальных машин и технологий. Вывоз сырья только в государственных интересах, оно необходимо самой стране. Либо обмен на другое ценное сырье, которого у России нет или не хватает, либо перераспределение выручки от продажи сырья в разработку передовых технологий.Необходимо знать, что «сладкая жизнь» общества потребления, которое построили в России, покупается за счёт вывоза уникального минерального сырья, за счёт будущего народа. При этом внутри самой России свободный рынок вполне возможен, с расцветом малого и среднего предпринимательства. При условии, что рубль не будет меняться на валюту. Чтобы никто не мог вывозить капиталы за рубеж. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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