Почему Россия не должна забывать про Палестину?

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Гасанов Камран

На днях новый глава Минюста Израиля Амир Охана заявил, что 90% всех актов насилия в мире творится мусульманами. Говоря так, он умолчал, конечно, о тех страданиях, которые мусульманам принёс «просвещённый Запад» и его союзник Израиль. От рук американских военных в Ираке и Афганистане пострадали полмиллиона людей, а жертвы прошлогодних израильских спецопераций в секторе Газа исчисляются сотнями. Не видит Охана и терактов против мусульман в Новой Зеландии, гонений на них в Мьянме (рохинджа) и в Синьцзяне.

Кабинету Биньямина Нетаньяху нужен просто повод, чтобы оправдать строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и для блокады Газы – одним словом, для предотвращения появления государства Палестина.

Заявление Нетаньяху особенно оскорбительно для мусульман сейчас, когда они отмечают окончание поста – Рамадан. Кстати говоря, на этот же день приходится и другое событие – День аль-Кудс. Это день солидарности с народом Палестины, учреждённый отцом исламской революции в Иране аятоллой Хомейни. Привязав аль-Кудс к последней пятнице месяца Рамадан, он хотел добиться того, чтобы мусульмане не забывали о проблемах палестинского народа.

День аль-Кудс отмечается в целом ряде стран, включая Иран, Турцию, Пакистан, Индию, Йемен. В России солидарность с Палестиной проявляется скромнее. Об этом свидетельствует очень незначительное количество публикаций о ней в СМИ. О Палестине пишут редко, только во время массовых убийств в Газе или при схождении Благодатного огня.

Участники конференции, прошедшей 29 мая в Москве, попытались это компенсировать. В мероприятии приняли участие президент Центра стратегических исследований «Россия – исламский мир» Шамиль Султанов, член совета Императорского Православного Палестинского общества Олег Фомин, представитель верховного лидера Ирана Али Хаменеи – аятолла Сабир Акбари-Джидди и члены посольства Палестины.

Участники круглого стола подняли ряд злободневных вопросов, в частности – кто виноват в сохранении палестинской проблемы и почему граждане России плохо осведомлены о насилии в отношении палестинцев?

Фото: www.globallookpress.com

Аятолла Сабир Акбари-Джидди считает ошибочным рассмотрение палестинского конфликта в плоскости «арабо-израильского». Ведь ведущие страны Персидского залива уже давно открыли двери израильтянам и предали палестинское дело. В частности, Саудовская Аравия и её кронпринц Мухаммед бен Салман поддерживает тесные контакты с Израилем и израильским лобби в США, с которым он встречался во время прошлогоднего визита в США.

Главный редактор издания «Михвар» и участник конференции Анастасия Ежова напоминает, что Палестина должна была исчезнуть с мировой карты ещё в 2000 году, однако, благодаря усилиям Ирана, борьбу за права палестинцев поддерживают всё больше и больше стран. В их авангарде находится турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, проведший конференцию мусульманских стран в Стамбуле сразу после решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Евросоюз также подвергает критике политику США по уничтожению принципа «двух государств». Большие надежды Палестина возлагает на Россию. И в этом месяце палестинский лидер Махмуд Аббас собирается встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Махмуд Аббас. Фото: www.globallookpress.com

По мнению Анастасии Ежовой, постигшая Палестину трагедия – не обособленное событие, как думают некоторые, а звено единой цепи по установлению американо-израильской гегемонии на Ближнем Востоке.

Кровавый разгон Марша возвращения в Палестине, «сделка века», попытка свержения Башара аль-Асада, бесчинства запрещённого в России ИГИЛ в Ираке, варварское уничтожение Йемена силами саудовской коалиции – вот зловещие вехи этого плана. Но ему противостоят силы Оси Сопротивления, отважные и несгибаемые, и стоит гордиться тем, что Россия и её ВКС в некоторых из перечисленных конфликтов открыто встали на сторону Оси,

– считает она.

В 2018 году США перенесли посольство из Тель-Авива в Иерусалим и признали Иерусалим столицей Израиля. 25-26 июня в Бахрейне американцы планируют провести саммит с участием стран Ближнего Востока, на котором Джаред Кушнер собирается представить «мирный план» по Палестине. Он предусматривает международную легализацию израильских оккупаций, включая аннексию Иерусалима. Россия, Китай и лидер Палестины уже объявили о бойкоте конференции в Манаме.

Д. Кушнер. Фото: www.globallookpress.com

В более ранних статьях Царьград объяснял, почему проблемы Палестины касаются и нашей страны.

«В России проживают представители всех трёх конфессий, для которых Иерусалим является сакральным местом. Ежегодно сотни тысяч православных отправляются в священный город, чтобы в храме Гроба Господня обрести Благодатный огонь. В исламской и православной эсхатологии разрушение мечети Аль-Акса и строительство на её месте храма Соломона знаменует приход антихриста. Его трон, согласно преданиям некоторых православных святых, будет находиться именно в иерусалимском храме», – говорится в материале от 23 мая 2018 года.

На днях в арабских СМИ появилась информация о том, что Израиль вместе с США готовит для России предложение. Якобы в Иерусалиме будет проведена трёхсторонняя встреча с участием советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, его израильского коллеги Меира Бен-Шабата и секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Мол, в обмен на признание Асада израильтяне и американцы попросят русских помочь убрать иранцев из Сирии.

Если вспомнить то, о чём говорила участник круглого стола Анастасия Ежова, эти уловки преследуют одну цель – исключить Россию из ближневосточного урегулирования. Москва словно камешек в ботинке США и Израиля, намеренных построить еврейское государство «от моря до моря». После вывода иранских войск из Сирии Израиль легко расправится с ней, окончательно аннексирует Голанские высоты – Трамп уже признал их израильской землёй. США активизируют боевиков, аннулировав все усилия, предпринимаемые Россией с 2015 года для восстановления территориальной целостности Сирии.

После Сирии США и Израиль возьмутся за Иран и Палестину, чьё ослабление будет означать ослабление и России в регионе.