Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ

Экс-советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси дала честный ответ и объяснила, почему Вашингтон назначил Россию врагом. По её словам, у американцев не осталось иного выбора.

По словам Сюзанны Масси, американскому истеблишменту постоянно нужен внешний враг, чтобы продавливать свои интересы. Венесуэла, в которой США совсем недавно пытались организовать цветную революцию, для этого не подходит, поскольку это слишком слабая страна. Китай, напротив, чрезмерно силён и экономически развит. В этих условиях идеальным вариантом становится Россия - сильная страна, от которой Америка не зависит в финансовом плане.

"Америке всегда нужен враг. Венесуэла - враг слишком маленький и недостаточно важный. Китай - мы вкладываем туда столько денег, что мы можем сделать? Ничего. Остаётся только Россия", - пояснила Сюзанна, выступая на телеканале НТВ.

Скриншот:Telegram/НТВ

Напомним, власти США и руководство НАТО в последние годы открыто называют Россию врагом, обвиняя Москву во всех правонарушениях - от мнимого вмешательства в их выборы до кибератак. Голословность обвинений не мешает американским политикам выдвигать всё новые санкции против России.

Сюзанна Масси была советницей президента США Рональда Рейгана и помогала ему наводить мосты с лидером СССР Михаилом Горбачёвым. Считается, что именно она научила Рейгана русской пословице "Доверяй, но проверяй" и внесла существенный вклад в дело прекращения холодной войны. Масси также просила президента США назначить её послом в Москве, но ей отказали, поскольку данное место уже было занято.