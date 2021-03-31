Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, почему РФ молчала перед Байденом на важной встрече в видеоформате. Хватило всего одного аргумента, чтобы всё стало понятно.

Ранее президент США Джо Байден провёл в режиме видеоконференции встречу с постоянными представителями Совета Безопасности ООН. Россию на ней представляла Анна Евстигнеева - заместитель постпреда. От всех остальных стран были сами постпреды, и каждый из них брал слово. Евстигнеева молчала, и это было заранее выбранной стратегией.

Полянский объяснил, почему Россия молчала перед Байденом. Говорить что-либо было бы нелогично, ведь посла РФ в США тогда вызвали в Москву для консультаций.

"Наши отношения с Соединёнными Штатами сейчас подвергаются глубокому анализу", - привёл весомый аргумент первый зампостпреда РФ при ООН в ходе брифинга.

Он добавил, что представитель от России был на встрече и был вежлив, а говорить в текущем контексте сейчас попросту тяжело. Анна Евстигнеева весьма уважаема среди коллег. Ей доверили представлять Россию, так как приглашение от США пришло накануне встречи. Плотный график не позволил Василию Небензе присутствовать самому.