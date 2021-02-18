Почему Россия готова спасти Америку от войны и позора • 281 • Аналитика © AP Photo / Rahmat Gul, File Министры обороны стран НАТО проводят двухдневную видеоконференцию — первый саммит после прихода к власти в США Джо Байдена. Итоги этой встречи будут иметь далеко идущие последствия для всего мира — но не потому даже, что министры будут обсуждать подготовку новой стратегической концепции альянса, в которой среди основных противников будет названа уже не только Россия, но и Китай. Это, конечно, очень важно — но атлантисты и так все последние годы не покладая рук трудились над цементированием российско-китайского альянса, так что тут нет ничего неожиданного. Но на саммите будет принято еще одно решение — последствием которого может стать кровавая бойня уже в ближайшие месяцы. Общеизвестно, что Дональд Трамп стал первым за много десятилетий американским президентом, при котором Штаты не начали ни одной новой войны, но кроме того, он еще и пытался завершить существующие, вернуть американских солдат домой. В первую очередь из Афганистана — год назад Вашингтон подписал с контролирующими большую часть страны талибами соглашение о выводе американских войск. Они (включая и представителей ЧВК) должны быть полностью выведены уже к 1 мая — то есть до полной деоккупации Афганистана осталось всего два с небольшим месяца. Трамп успел сократить контингент с десяти до 2,5 тысячи — но, кроме американцев, в Афганистане остаются еще 7,5 тысячи военнослужащих стран НАТО. Естественно, их тоже необходимо вывести — да они бы и не остались там без американцев. Но сейчас решение о выводе войск может быть отменено — именно этот вариант и обсуждают министры обороны стран НАТО. Новая американская администрация не хочет уходить из Афганистана — формально решение об отказе от вывода войск еще не принято, но в Вашингтоне уже заявили, что "пересматривают соглашение" и "рассматривают вопрос о том, выполняет ли Талибан взятые на себя обязательства". Учитывая, что новый госсекретарь Энтони Блинкен еще в прошлом году говорил о том, что Штаты должны остаться в Афганистане, вопрос можно считать решенным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях сетовал на то, что решение по "миссии в Афганистане" будет непростым: "Мы можем остаться и продолжать военное участие. Или же можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Простого выбора нет. <...> Талибы должны сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группировками. Вместо этого мы наблюдаем неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, который также направлен против медиков, судей и журналистов". Столтенберг откровенно передергивает: талибы соблюдают взятые на себя в соглашении с американцами обязательства, которые касались ненападения на натовские силы. Что касается внутриафганских конфликтов, то их не остановить — но главной их причиной является как раз продолжающая американская оккупация. Если сейчас в Вашингтоне решат отменить (формально — отложить, но сути это не меняет) вывод войск, в Афганистане начнется полномасштабная война. Талибы и так контролируют три четверти территории страны — если американцы обманут их с выводом войск, они возобновят полноценные боевые действия против сидящего на натовских штыках кабульского правительства. И против американских оккупантов тоже — неужели этого и добивается Байден? Проблема американцев в том, что они не могут уйти из Афганистана, сохранив там дружественный к ним режим, — это абсолютно исключено. Почти двадцать лет оккупации не принесли Штатам ничего, кроме ненависти самых разных слоев афганского общества. Включая тех коллаборационистов, которые сейчас находятся у власти, — они прекрасно понимают, что как только американцы уйдут, то их время закончится. Единственным возможным компромиссным вариантом, позволяющим избежать постамериканской войны всех против всех, могло бы стать создание коалиционного правительства — и как раз об этом, судя по всему, и шла речь в секретных приложениях к американо-талибскому договору. Но кабульские власти боятся идти на компромисс с талибами — именно поэтому весь прошедший с подписания договора год они тянули резину, всячески тормозя начало реальных внутриафганских переговоров. Ждали смены власти в Вашингтоне? Конечно. Но готов ли Байден развязать новую фазу войны в Афганистане, вновь отправить туда тысячи американских солдат (а заодно придется перебрасывать и немцев, и других натовцев)? И все это ради того, чтобы в конечном итоге через год-два-три все равно уйти из Афганистана — только уже в гораздо более неблагоприятных для США обстоятельствах? Изначально Штаты хотели закрепится в Афганистане для того, чтобы иметь плацдарм влияния на всю Центральную Азию, включая и сопредельные Россию и Китай. Но, как показали прошедшие 20 лет, никакой надежной опоры в Афганистане у американцев не возникло — не говоря уже о том, что талибы никуда не делись и продолжают контролировать большую часть страны. Трампу не было никакого дела до планов глобального контроля атлантистов над всем миром — поэтому он был готов вывести войска и забыть про Афганистан. Байден, как и вся его глобалистская команда, верят в способность Америки оставаться мировым гегемоном — притом что никаких условий для этого уже нет. Но даже нынешние вашингтонские руководители понимают, что в Афганистане невозможно удержаться, поэтому полный уход американцев при Байдене представляется вполне вероятным даже после отказа от трамповских обязательств насчет 1 мая. Сейчас у Вашингтона останется два варианта дальнейших действий. Первый — талибы возобновят боевые действия, Штаты нарастят контингент, попытаются взбодрить афганскую армию, но все это закончится как обычно, то есть ничем. После чего американцы снова начнут переговоры с талибами — в попытке навязать им новое соглашение, но в итоге все ограничится попыткой согласовать новый срок вывода войск. Попытка будет неудачной, и в ходе одного из наступлений талибы возьмут Кабул. И американцам придется с позором эвакуироваться со своих военных баз уже в экстренном порядке. Второй вариант пока еще тоже возможен — но для него Америке нужна Россия. Им нужно убедить талибов, что нынешний отказ от вывода войск — это временная мера и у них есть новый срок окончания оккупации. То есть Штаты не рвут договор от февраля 2020 года — а просто чуть сдвигают выполнение своих обязательств. Талибы могут пойти на это? Да, но только при одном условии: если начнутся реальные внутриафганские переговоры. Для этого нужно очень сильно надавить на кабульские власти — причем сделать это должны не только США, но и Россия с Китаем. Фактически талибам нужны будут жесткие гарантии со стороны великих держав насчет того, что вывод американских войск состоится, а кабульские власти должны быть поставлены перед фактом, что у них нет другого варианта, кроме как прийти к соглашению с талибами по поводу конфигурации и баланса сил во власти в постамериканском Афганистане. Именно к этому и подталкивает американцев Россия — как стало известно, до конца февраля в Москве должна пройти многосторонняя встреча по афганскому урегулированию в формате "расширенной тройки". Россия, США, Китай и два соседа Афганистана, имеющих большое влияние на него, — Пакистан и Иран. Хотя иранское участие пока что под вопросом (иранцы в принципе не хотят сидеть за одним столом с американцами), администрация Байдена к встрече уже готова — об этом сообщил в среду спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, сославшись на свои разговоры с американским спецпредставителем Халилзадом (который и подписывал в прошлом году договор с талибами). Заявления Кабулова прозвучали в 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана — но наши находились там девять лет, а американцы уже больше 19. И чтобы относительно спокойно уйти из Афганистана, им нужна помощь России. Если, конечно, в Вашингтоне возобладает забота о собственных национальных интересах — ведь для того, чтобы остаться в Афганистане, никакая Россия не нужна. Нужна лишь безумная вера в собственное всемогущество и исключительность — в которые не верят ни афганцы, ни русские, ни весь остальной мир. Да и сами американцы, не обитающие на "вашингтонском болоте". 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