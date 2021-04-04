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Почему Россия должна оправдываться перед Баку? Споры об "Искандерах" разбили лишь одним вопросом

04 апреля 2021, 03:40  •  26 • Политика
В Кремле ответили на сообщения о найденных обломках ракет комплекса "Искандер" в Карабахе. "Почему это Россия должна оправдываться перед Баку, а Баку, который сбил российский вертолёт и убил русских лётчиков, - нет?" - задаются вопросом в Сети.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о применении ракет ОТРК "Искандер" в Карабахе. В Сети задались вопросом, почему Россия вообще должна оправдываться по этому поводу.
Речь идёт о заявлении Агентства Азербайджанской Республики по разминированию территорий, в котором утверждается, что в районе города Шуши были найдены обломки ракет от комплекса "Искандер-М". В Кремле заявили, что российское военное ведомство не располагает подобной информацией.
Что меня удивляет в споре с "Искандерами", так это позиция российской стороны. Понятно, что турецкая сторона врёт, пытаясь продемонстрировать остатки "Искандера-М". РФ сделала официальное заявление, дальше метать бисер не нужно,
- пишет по этому поводу Telegram-канал "Старше Эдды".
Он напоминает, что это не Москва должна оправдываться перед Баку, а Баку - объясняться перед Москвой из-за сбитого российского вертолёта. Именно это является важным вопросом, подчёркивает автор Telegram-канала.
Минобороны РФ сейчас самое время поднять вопрос, как проходит расследование и задержаны ли террористы, специально сбившие русский вертолёт. И если задержаны, то когда они будут переданы российской стороне для отбытия пожизненного срока заключения в "Полярной сове",
- резюмирует он.

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