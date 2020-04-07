Почему Россия даёт $1 млн ВОЗ: Вассерман дал простое объяснение с позиции русского победителя

Одной из причин финансовой поддержки ВОЗ со стороны России является информированность организации. Именно туда стекаются все сведения о коронавирусе.

"С другой стороны, у самой организации ресурсы для выработки противоэпидемических средств не так уж велики, зато велики возможности для их распространения, когда их делают другие. А наш центр "Вектор" считается одним из кандидатов на победу в этой гонке, гонке со смертью, по сути", - пояснил Анатолий Вассерман.

Он считает, что когда "Вектор" разработает эффективное средство от коронавируса, то через ВОЗ его удобно будет распространять. Если же такое средство разработают в другой лаборатории, то именно через ВОЗ Россия получит право пользоваться чужими наработками.

"Словом, эта организация - одна из тех, что специально созданы для подобных случаев. И, соответственно, нам есть смысл её поддерживать", - уверен Вассерман.