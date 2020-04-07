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Почему Россия даёт $1 млн ВОЗ: Вассерман дал простое объяснение с позиции русского победителя
07 апреля 2020, 15:35 • 33 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман рассказал, почему Россия выделяет миллион долларов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он считает, что через неё будет удобно распространять средства для лечения коронавируса, которые могут быть разработаны новосибирским "Вектором".
Одной из причин финансовой поддержки ВОЗ со стороны России является информированность организации. Именно туда стекаются все сведения о коронавирусе.
"С другой стороны, у самой организации ресурсы для выработки противоэпидемических средств не так уж велики, зато велики возможности для их распространения, когда их делают другие. А наш центр "Вектор" считается одним из кандидатов на победу в этой гонке, гонке со смертью, по сути", - пояснил Анатолий Вассерман.
Он считает, что когда "Вектор" разработает эффективное средство от коронавируса, то через ВОЗ его удобно будет распространять. Если же такое средство разработают в другой лаборатории, то именно через ВОЗ Россия получит право пользоваться чужими наработками.
"Словом, эта организация - одна из тех, что специально созданы для подобных случаев. И, соответственно, нам есть смысл её поддерживать", - уверен Вассерман.
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