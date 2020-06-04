Почему Россия чаще всего воевала именно с Турцией • 114 • Аналитика

В списке стран, с которыми у России на протяжении всей ее истории имелось наибольшее количество военных конфликтов, первую строчку уверенно занимает Турция. 12 столкновений (по другой версии - 16) менее чем за 4 столетия – это серьезно. «Поспорить» с ней могут разве что Польша и Швеция, с представителями которых русские воины сходились на полях брани тоже неоднократно. Почему же вышло именно так, что чаще всего Россия была вынуждена воевать именно с Турцией? Что мешало двум государствам жить в мире и согласии?





Причины достаточно очевидны, пусть они и имеют некоторые отличия для разных периодов противостояния. Началось оно, по сути дела, с того, что обе страны представляли собою империи, находившиеся на стадии развития, которая определяется стремлением к внешней экспансии, расширению собственных территорий и, говоря в современных терминах, «сфер жизненного интереса». Между Россией и Турцией лежали такие привлекательные регионы, как Причерноморье и Кавказ, на которые каждая страна имела свои виды. Причем, понятное дело – абсолютно взаимоисключающие. Да и за владычество на самом Черном море борьба шла не на жизнь, а на смерть.



Впрочем, надо отдать дань исторической справедливости – первой агрессивные действия и походы на явно чужую территорию начала в ХVІ веке все-таки турецкая сторона. В Стамбуле стремились «взять под крыло» остатки разбитой Золотой орды – Казанское, Астраханское, а впоследствии и Крымское ханства. Естественно, делалось это не столько с декларируемой официально целью «защиты единоверцев», сколько с прицелом на то, чтобы, превратив в собственные форпосты занимаемые ими территории, перейти к дальнейшему захвату уже и исконно русских земель. Подобные планы у Иоанна Грозного, императором себя не именовавшего, но по сути им бывшего, понимания не встретили... ни малейшего... Явившихся в Русское царство с огнем и мечом османов били и гнали немилосердно вместе с их союзниками-ордынцами.



Период XVIII-XIX веков

Следующий период масштабных войн, приходящийся уже на XVIII столетие, на «золотой век Екатерины» был вызван, в общем-то, теми же самыми противоречиями: Россия стремилась расширяться на юг, Турция – на север. Столкновение было неизбежно еще и потому, что все предыдущее время Стамбул беспрерывно пытался продолжать все ту же экспансионистскую и агрессивную политику, направленную на установление контроля над территориями нынешних Украины и Молдавии, куда допускать турок было категорически нельзя. Хотя бы потому, что на этих завоеваниях они точно не остановились бы, рано или поздно постаравшись уничтожить государство Российское, как таковое. Совершенно понятно было, что с таким «беспокойным» соседом вопрос необходимо решать кардинально. Что и было с блеском проделано Минихом, Румянцевым, Суворовым и другими полководцами.



Русско-турецкие войны века ХІХ имеют уже несколько иную суть. Вышло так, что к этому времени Российская империя была на подъеме, стремясь занять все более значительное место в европейской политике, Османская же вступила в период явного угасания. Нельзя не упомянуть, что весьма немалую роль в частоте и ожесточенности конфликтов между странами играло то, что обе они не просто имели совершенно разные государственные религии, но и позиционировали себя в качестве оплота таковых на, как минимум, региональном уровне. Война 1828-1829 года велась под девизом защиты Православия на Кавказе, кампания 1877-1878 года была спасением наших братьев по вере в Болгарии, бои велись за освобождение этой страны от османского ига. Как уже через 35-40 лет повела себя Болгария на уровне властей в отношении к освободителям, известно...



Несколько особняком стоит Крымская война 1853-1856 года, в ходе которой Турции, к тому моменту уже фактически утратившей статус и амбиции самостоятельного геополитического игрока удалось нанести России поражение, опираясь на поддержку держав Запада, напуганных ростом влияния и мощи нашей страны. Военные действия турецких войск против императорской армии периода Первой мировой войны, впрочем, можно отнести к той же категории – разве что на сей раз крепко измельчавшие потомки янычар снова были немилосердно биты нашими воинами.



Так уж вышло, что спустя более столетия, миновавшего с последних боевых столкновений между Россией и Турцией вероятность начала военного конфликта между ними опять превратилась в опасную реальность. По крайней мере, есть в этом мире силы, которые очень хотели бы вновь столкнуть Россию и Турцию лбами для ослабления и одних, и других. Хочется надеяться, что и в Москве, и в Анкаре это прекрасно понимают, и выводы уже сделали. В списке стран, с которыми у России на протяжении всей ее истории имелось наибольшее количество военных конфликтов, первую строчку уверенно занимает Турция. 12 столкновений (по другой версии - 16) менее чем за 4 столетия – это серьезно. «Поспорить» с ней могут разве что Польша и Швеция, с представителями которых русские воины сходились на полях брани тоже неоднократно. Почему же вышло именно так, что чаще всего Россия была вынуждена воевать именно с Турцией? Что мешало двум государствам жить в мире и согласии?Причины достаточно очевидны, пусть они и имеют некоторые отличия для разных периодов противостояния. Началось оно, по сути дела, с того, что обе страны представляли собою империи, находившиеся на стадии развития, которая определяется стремлением к внешней экспансии, расширению собственных территорий и, говоря в современных терминах, «сфер жизненного интереса». Между Россией и Турцией лежали такие привлекательные регионы, как Причерноморье и Кавказ, на которые каждая страна имела свои виды. Причем, понятное дело – абсолютно взаимоисключающие. Да и за владычество на самом Черном море борьба шла не на жизнь, а на смерть.Впрочем, надо отдать дань исторической справедливости – первой агрессивные действия и походы на явно чужую территорию начала в ХVІ веке все-таки турецкая сторона. В Стамбуле стремились «взять под крыло» остатки разбитой Золотой орды – Казанское, Астраханское, а впоследствии и Крымское ханства. Естественно, делалось это не столько с декларируемой официально целью «защиты единоверцев», сколько с прицелом на то, чтобы, превратив в собственные форпосты занимаемые ими территории, перейти к дальнейшему захвату уже и исконно русских земель. Подобные планы у Иоанна Грозного, императором себя не именовавшего, но по сути им бывшего, понимания не встретили... ни малейшего... Явившихся в Русское царство с огнем и мечом османов били и гнали немилосердно вместе с их союзниками-ордынцами.Следующий период масштабных войн, приходящийся уже на XVIII столетие, на «золотой век Екатерины» был вызван, в общем-то, теми же самыми противоречиями: Россия стремилась расширяться на юг, Турция – на север. Столкновение было неизбежно еще и потому, что все предыдущее время Стамбул беспрерывно пытался продолжать все ту же экспансионистскую и агрессивную политику, направленную на установление контроля над территориями нынешних Украины и Молдавии, куда допускать турок было категорически нельзя. Хотя бы потому, что на этих завоеваниях они точно не остановились бы, рано или поздно постаравшись уничтожить государство Российское, как таковое. Совершенно понятно было, что с таким «беспокойным» соседом вопрос необходимо решать кардинально. Что и было с блеском проделано Минихом, Румянцевым, Суворовым и другими полководцами.Русско-турецкие войны века ХІХ имеют уже несколько иную суть. Вышло так, что к этому времени Российская империя была на подъеме, стремясь занять все более значительное место в европейской политике, Османская же вступила в период явного угасания. Нельзя не упомянуть, что весьма немалую роль в частоте и ожесточенности конфликтов между странами играло то, что обе они не просто имели совершенно разные государственные религии, но и позиционировали себя в качестве оплота таковых на, как минимум, региональном уровне. Война 1828-1829 года велась под девизом защиты Православия на Кавказе, кампания 1877-1878 года была спасением наших братьев по вере в Болгарии, бои велись за освобождение этой страны от османского ига. Как уже через 35-40 лет повела себя Болгария на уровне властей в отношении к освободителям, известно...Несколько особняком стоит Крымская война 1853-1856 года, в ходе которой Турции, к тому моменту уже фактически утратившей статус и амбиции самостоятельного геополитического игрока удалось нанести России поражение, опираясь на поддержку держав Запада, напуганных ростом влияния и мощи нашей страны. Военные действия турецких войск против императорской армии периода Первой мировой войны, впрочем, можно отнести к той же категории – разве что на сей раз крепко измельчавшие потомки янычар снова были немилосердно биты нашими воинами.Так уж вышло, что спустя более столетия, миновавшего с последних боевых столкновений между Россией и Турцией вероятность начала военного конфликта между ними опять превратилась в опасную реальность. По крайней мере, есть в этом мире силы, которые очень хотели бы вновь столкнуть Россию и Турцию лбами для ослабления и одних, и других. Хочется надеяться, что и в Москве, и в Анкаре это прекрасно понимают, и выводы уже сделали. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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